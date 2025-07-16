Động lực kép cho Bitcoin trong năm 2025: ETF và dự trữ doanh nghiệp định hình lại bức tranh tài chính

Năm 2025, sự trỗi dậy song hành của các Bitcoin Spot ETF và dự trữ Bitcoin trong doanh nghiệp đang tái định hình bức tranh tài chính toàn cầu. Từ nhà đầu tư tổ chức đến các doanh nghiệp truyền thống, từ cơ quan quản lý đến nhà đầu tư cá nhân, tiền mã hoá - đặc biệt là Bitcoin - đang hòa nhập vào nền kinh tế chính thống với tốc độ chưa từng có.

















$1 nghìn tỷ, lập kỷ lục mới. Tổng tài sản được quản lý (AUM) toàn cầu của các Bitcoin ETF đã vượt $120 tỷ, trong đó IBIT của BlackRock dẫn đầu với $68.6 tỷ, theo sau là FBTC của Fidelity với $31.2 tỷ, hình thành cấu trúc thị trường "hai ông lớn và đa cực". Việc phê duyệt Bitcoin Spot ETF đầu tiên tại Hoa Kỳ vào tháng 01/2024 đánh dấu sự gia nhập chính thức của tài sản tiền mã hoá vào trung tâm tài chính truyền thống. Theo The Block , tính đến 19/06/2025, khối lượng giao dịch tích lũy của các Bitcoin Spot ETF đã vượt mốc, lập kỷ lục mới. Tổng tài sản được quản lý (AUM) toàn cầu của các Bitcoin ETF đã vượt $120 tỷ, trong đó IBIT của BlackRock dẫn đầu với $68.6 tỷ, theo sau là FBTC của Fidelity với $31.2 tỷ, hình thành cấu trúc thị trường "hai ông lớn và đa cực".













ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB), được ra mắt bởi ARK Invest và 21Shares , đã trở thành điểm nhấn trên thị trường. Tính đến ngày 19/06/2025, ARKB được giao dịch ở mức $34.52 với vốn hoá thị trường đạt $1.61 tỷ và tổng tài sản được quản lý (AUM) vượt $5.5 tỷ, cho thấy nhu cầu mạnh mẽ và tiềm năng tăng trưởng vững chắc.









Với mức phí quản lý cạnh tranh 0.21%, thấp hơn mức trung bình của ngành, ARKB đã thu hút dòng vốn lớn từ các tổ chức. Những ETF như ARKB, kết hợp giữa tuân thủ quy định và chi phí thấp, đang dần thay thế các sản phẩm truyền thống như quỹ tín thác của Grayscale và trở thành một trong những kênh phân bổ Bitcoin chính thống.













Tính đến nửa đầu năm 2025, hơn 70 công ty niêm yết trên toàn cầu đã đưa Bitcoin vào báo cáo tài chính của mình, với tổng lượng nắm giữ hơn 670,000 BTC, chiếm khoảng 3.2% tổng nguồn cung Bitcoin.





















Các doanh nghiệp dẫn đầu tiếp tục gia tăng lượng nắm giữ: MicroStrategy vẫn là tổ chức nắm giữ lớn nhất, điển hình là việc mua thêm 1,895 BTC chỉ trong một tuần vào tháng 04/2025, thể hiện niềm tin mạnh mẽ vào "vàng kỹ thuật số". Metaplanet của Nhật Bản đã tích luỹ hơn 10,000 BTC thông qua mô hình huy động vốn bằng trái phiếu không lãi suất kèm chứng quyền, với mục tiêu dự trữ dài hạn lên tới 210,000 BTC.





Các ngành truyền thống tăng tốc gia nhập: Tập đoàn nông sản Amazonhiện đang tiến hành nghiên cứu nội bộ về việc tích hợp Bitcoin Spot ETF vào hệ thống quản lý tiền mặt doanh nghiệp, theo đuổi chiến lược "Bitcoin Amazon" nhằm đa dạng hoá phân bổ tài sản thông qua các công cụ tài chính. Tập đoàn nông sản Davis Commodities của Singapore đã phân bổ 40% trong quỹ chiến lược trị giá $30 triệu vào Bitcoin và đang thúc đẩy việc mã hoá tài sản vật lý như đường và gạo. Tại Hồng Kông, Minh Sheng Group thông qua công ty con Lead Benefit đã dần tích luỹ 833 BTC, trở thành hình mẫu dự trữ doanh nghiệp tại châu Á.hiện đang tiến hành nghiên cứu nội bộ về việc tích hợp Bitcoin Spot ETF vào hệ thống quản lý tiền mặt doanh nghiệp, theo đuổi chiến lược "" nhằm đa dạng hoá phân bổ tài sản thông qua các công cụ tài chính.





Động lực dự trữ đa dạng hoá: Vượt ra ngoài vai trò phòng ngừa tài chính, Bitcoin đang nổi lên như một công cụ huy động vốn doanh nghiệp đầy sáng tạo. Việc Trump Media & Technology Group được SEC chấp thuận phân bổ Bitcoin không chỉ mở ra hướng đi mới cho đầu tư tài sản số mà còn cho thấy mối liên kết ngày càng sâu giữa vốn chính trị và tiền mã hoá. Tether - đơn vị phát hành stablecoin đã vượt mốc nắm giữ 100,000 BTC, phản ánh sự cộng hưởng giữa hệ sinh thái trên chuỗi và tài sản dự trữ.









Hai xu hướng này đang tạo ra một vòng phản hồi tích cực. Dòng vốn tổ chức thông qua ETF cung cấp thanh khoản hỗ trợ cho dự trữ doanh nghiệp, trong khi các đợt mua vào liên tục từ doanh nghiệp củng cố câu chuyện của Bitcoin như "vàng kỹ thuật số". Sự cộng hưởng này thể hiện rõ qua biến động giá. Vào tháng 12/2024, Bitcoin đã vượt mốc tâm lý $100,000 cùng thời điểm lượng dự trữ doanh nghiệp vượt 500,000 BTC. Đến tháng 06/2025, bất chấp rủi ro địa chính trị gia tăng, các ETF đã thu hút $1.3 tỷ chỉ trong 5 ngày liên tiếp, góp phần duy trì mức giá cao trong điều kiện biến động.









Trong thập kỷ qua, Bitcoin đã chuyển mình từ một loại tiền mã hoá ngách thành một "tài sản tổ chức" được công nhận toàn cầu. Sự chuyển đổi này được củng cố bởi khối lượng giao dịch Bitcoin Spot ETF vượt $1 nghìn tỷ - một cột mốc quan trọng cho các kênh đầu tư được quản lý, sự tham gia của hơn 70 công ty niêm yết, mở rộng phạm vi ứng dụng trong ngành, cam kết ngày càng tăng từ các tổ chức quốc tế và quỹ tài sản quốc gia, thúc đẩy mở rộng dòng vốn, cùng với sự hoàn thiện dần của khung pháp lý và kế toán, tạo nền tảng vững chắc cho việc tích hợp tài sản.













Với sự cạnh tranh giành thị phần và tối ưu hoá cấu trúc phí từ các công ty quản lý quỹ như BlackRock và Fidelity , tổng tài sản được quản lý (AUM) của các Bitcoin Spot ETF dự kiến sẽ sớm vượt mốc $150 tỷ và có thể chạm đến $200 tỷ.









Trong tương lai, các công ty niêm yết có thể chuẩn hoá Bitcoin như một danh mục tài sản trên bảng cân đối kế toán, tạo nên các tổ hợp phân bổ mới song song với tiền fiat, nợ và cổ phần. Đáng chú ý, Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế (IASB) hiện đang xây dựng bộ tiêu chuẩn kế toán dành cho tài sản kỹ thuật số, qua đó thiết lập khung pháp lý cho việc dự trữ Bitcoin.









Bitcoin đang trên đà trở thành trụ cột giá trị nền tảng cho toàn bộ hệ sinh thái tài chính tiền mã hoá, thúc đẩy việc ứng dụng các công cụ tài chính mới như trái phiếu số, sản phẩm cổ phần được mã hoá và nền tảng quản trị DAO. Các hợp tác chuỗi chéo và đa tài sản cũng có thể tiếp tục thúc đẩy đổi mới trong chiến lược phân bổ tài sản.





Năm 2025, Bitcoin đứng trước ngã rẽ lịch sử: phía trước là một trật tự tài chính số mới do dòng vốn tổ chức và dự trữ doanh nghiệp định hình, phía sau là dư âm của những cơn sốt đầu cơ và sự bất định về mặt pháp lý. Điều không thể phủ nhận là với khối lượng giao dịch Bitcoin Spot ETF vượt mốc $1 nghìn tỷ và dự trữ doanh nghiệp vượt 670,000 BTC, Bitcoin đã vượt khỏi vị thế "tiền mã hoá bên lề" để trở thành một phần cốt lõi của hệ thống tài chính toàn cầu.





