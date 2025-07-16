Bitcoin vượt mốc $120,000: Dòng vốn tổ chức và chính sách hỗ trợ có thúc đẩy làn sóng tăng mới?

Vào ngày 14/07/2025, giá Bitcoin đã vượt mốc $120,000, thiết lập mức cao kỷ lục mới. Theo dữ liệu thời gian thực từ MEXC , một trong những sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số hàng đầu thế giới, giá BTC/USDT Spot đạt 122,559.92 USDT tại thời điểm viết bài, trong bối cảnh tâm lý thị trường tiếp tục nóng lên. Tuy nhiên, ẩn sau những lời đồn đoán về "sự trở lại của thị trường tăng", câu chuyện sâu xa hơn nằm ở các động lực cấu trúc thúc đẩy đợt tăng này. Từ việc các tổ chức tích lũy liên tục và kỳ vọng chính sách ngày càng tích cực đến cơ cấu vốn tinh vi hơn và hành vi của nhà đầu tư đang thay đổi, đợt tăng giá này không chỉ là một bước nhảy vọt về giá mà còn là sự đánh giá lại mang tính hệ thống về vai trò của Bitcoin như một tài sản lưu trữ giá trị trong bối cảnh tài sản kỹ thuật số toàn cầu.









Đợt tăng này của Bitcoin không chỉ được thúc đẩy bởi một thông tin tích cực đơn lẻ, mà là hiệu ứng tổng hợp của nhiều yếu tố vĩ mô và đặc thù ngành. Hiệu suất mạnh mẽ của cổ phiếu công nghệ, dòng vốn đầu tư tổ chức liên tục đổ vào, việc doanh nghiệp đẩy nhanh tích luỹ tài sản vào ngân quỹ, lượng nắm giữ ETF đạt kỷ lục và các tín hiệu chính sách ngày càng tích cực cùng nhau tạo thành nền tảng cho xu hướng tăng trưởng mang tính cấu trúc này.





Không giống như đợt tăng giá do tâm lý thúc đẩy vào năm 2021, đợt tăng này thể hiện rõ tính tổ chức, thúc đẩy nền tảng và ít mang tính đầu cơ hơn. Vốn tài chính truyền thống, bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp và kỳ vọng pháp lý đang thay đổi đã trở thành những yếu tố chính thúc đẩy thị trường đi lên.









Theo báo cáo "Bitcoin Monthly" của ARK Invest , tính đến cuối tháng 6, nhà đầu tư dài hạn đang nắm giữ khoảng 74% nguồn cung Bitcoin, mức cao nhất trong gần 15 năm. Trong khi đó, tỷ lệ nắm giữ của các nhà giao dịch ngắn hạn đang giảm dần, cho thấy sự dịch chuyển về cấu trúc thị trường.





Dữ liệu từ Glassnode cho thấy tỷ lệ RHODL của Bitcoin đã tăng lên mức đỉnh của chu kỳ này, báo hiệu cấu trúc thị trường đang thay đổi. Hiện tại, Bitcoin tập trung nhiều hơn trong tay các nhà đầu tư trung và dài hạn, trong khi hoạt động giao dịch ngắn hạn vẫn ở mức thấp. Sự thay đổi này được xem là dấu hiệu của một quá trình chuyển đổi theo chu kỳ và tâm lý đầu cơ đang hạ nhiệt. Là một chỉ số trên chuỗi, tỷ lệ RHODL giúp theo dõi sự phân bổ Bitcoin theo thời gian nắm giữ, phản ánh những thay đổi trong hành vi của người tham gia và chu kỳ thị trường.









Trong khi đó, lượng nắm giữ IBIT ETF của BlackRock đã vượt 700,000 BTC, chiếm 3.33% tổng cung. Dữ liệu của Bloomberg cho thấy doanh thu phí quản lý hàng năm của quỹ này hiện đã vượt qua chính S&P 500 ETF (IVV) của BlackRock, biến quỹ này thành một tham chiếu lợi nhuận hấp dẫn cho làn sóng tham gia của tài chính truyền thống vào thị trường tiền mã hoá.





ETF không chỉ cung cấp cho các tổ chức một kênh tiếp cận tuân thủ mà còn định hình lại mối tương quan giữa Bitcoin với tài sản truyền thống. Nhà đầu tư ngày càng xem Bitcoin cùng cổ phiếu công nghệ tăng trưởng như là một tài sản định hướng tương lai.









Kể từ tháng 7, nhiều doanh nghiệp truyền thống đã khởi động một làn sóng mới áp dụng việc tích luỹ Bitcoin, trải rộng trên các lĩnh vực như khách sạn, bất động sản, thực phẩm, chăm sóc sức khỏe và sản xuất:





Tập đoàn bất động sản Murano của Mexico đã khởi động chương trình SEPA trị giá $500 triệu và mua 21 BTC.

Số lượng nắm giữ của Metaplanet tại Nhật Bản đã vượt 2,200 BTC, chính thức trở thành công ty nắm giữ Bitcoin.

Các doanh nghiệp hoạt động tại khắp Trung Quốc, Hồng Kông và Hoa Kỳ như DDC, công ty công nghệ y tế Semler Scientific và công ty giao dịch định lượng Hilbert Group đều đã công bố các kế hoạch mua BTC mới hoặc mở rộng.

Ngay cả các nhà sản xuất có trụ sở tại Thâm Quyến, công ty công nghệ di động Webus và nền tảng tiền mã hoá lâu đời Bakkt cũng đã tham gia vào làn sóng này.





Đằng sau hiện tượng này là sự thay đổi trong tư duy của các doanh nghiệp về thanh khoản và tăng giá vốn trong bối cảnh giá trị đồng đô la tăng mạnh, lãi suất đạt đỉnh và lĩnh vực bất động sản suy yếu. Bitcoin ngày càng được xem là một tài sản chiến lược với khả năng chống lạm phát, tính thanh khoản cao và lợi thế về giá toàn cầu, đang chuyển đổi từ mục tiêu đầu tư thành công cụ dự trữ.









Trong tuần lễ từ ngày 14/07, Quốc hội Hoa Kỳ sẽ tổ chức "Tuần lễ tiền mã hoá", với Đạo luật GENIUS và Đạo luật CLARITY lần lượt được trình lên Tổng thống và Thượng viện để phê duyệt. Mặc dù những đồn đoán về việc chính phủ Hoa Kỳ thành lập một quỹ dự trữ Bitcoin chiến lược đã lắng xuống, nhưng các cuộc thảo luận chính sách đang diễn ra vẫn tiếp tục củng cố niềm tin của thị trường vào một lộ trình tuân thủ quy định và minh bạch.





Các giới hạn pháp lý đang dần trở nên rõ ràng hơn, và tài sản tiền mã hoá có thể tiến gần hơn đến trạng thái bán chủ quyền: đặc biệt là thông qua những đột phá trong việc công nhận kế toán doanh nghiệp và cấp phép mua ở cấp tiểu bang.









Dữ liệu trên chuỗi ủng hộ quan điểm về một đợt tăng giá. Theo Coinglass , trong lúc Bitcoin lập đỉnh mới, hơn $340 triệu vị thế Short đã bị thanh lý chỉ trong vài giờ - một đợt Short squeeze (ép bán non) kinh điển, báo hiệu đà tăng trưởng của thị trường đã nghiêng hẳn về xu hướng tăng.









Trong khi đó, sức mạnh của ngành công nghệ Mỹ và lĩnh vực AI - dẫn đầu là Nvidia - đã tạo ra chất xúc tác bên ngoài cho đà tăng của Bitcoin. Vốn hóa thị trường của Nvidia đã vượt mốc $4 nghìn tỷ, gián tiếp thúc đẩy mức độ chấp nhận rủi ro chung của thị trường. Mối tương quan giữa Bitcoin và các tài sản công nghệ đặc biệt chặt chẽ trong chu kỳ hiện tại.









Việc Bitcoin tăng vọt trên $120,000 phản ánh tác động tổng hợp của việc tái cấu trúc vốn, động lực chính sách, tái phân bổ bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp và sự phục hồi của mức độ chấp nhận rủi ro. Mặc dù có thể xảy ra các đợt điều chỉnh kỹ thuật ngắn hạn, nhưng từ góc độ trung và dài hạn, vai trò của Bitcoin như một "neo giá trị kỹ thuật số toàn cầu" đang ngày càng trở nên vững chắc.





Trong tương lai, khi ngày càng nhiều tổ chức tham gia thị trường, các khuôn khổ pháp lý ngày càng hoàn thiện và tư duy phân bổ tài sản toàn cầu phát triển, Bitcoin có thể bước vào một thị trường tăng giá mang tính tổ chức thực sự trong nửa cuối năm 2025. Khi đó, Bitcoin sẽ không còn chỉ là một tài sản đầu cơ, mà là một kênh phân bổ chiến lược cho dòng vốn chính thống toàn cầu.





