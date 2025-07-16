Bitcoin giữa căng thẳng địa chính trị: Xung đột toàn cầu kích hoạt biến động thị trường tiền mã hoá

Vào ngày 13/06/2025, Israel đã tiến hành các cuộc không kích nhắm vào các cơ sở quân sự và hạt nhân tại Iran, làm bùng phát căng thẳng trở lại trên toàn khu vực Trung Đông. Sự leo thang đột ngột này đã gây chấn động các thị trường tài chính toàn cầu, và thị trường tiền mã hoá cũng không nằm ngoài vòng ảnh hưởng. Theo dữ liệu từ MEXC , tại thời điểm đó BTC đã lao dốc gần 4%, trong khi ETH xuyên thủng một mức hỗ trợ quan trọng. Tổng số lệnh bị thanh lý trên toàn thị trường đã vượt $1.1 tỷ chỉ trong vòng 24 giờ. Khi bất ổn toàn cầu gia tăng, các tài sản tiền mã hoá ngày càng đóng vai trò như một tấm gương phản chiếu cả nỗi lo sợ của nhà đầu tư lẫn dòng vốn quốc tế đang thay đổi.









Các cuộc không kích của Israel vào lãnh thổ Iran đã kích hoạt làn sóng tăng mạnh ở các tài sản trú ẩn truyền thống như dầu thô, vàng và trái phiếu chính phủ Mỹ. Đồng thời, thị trường tiền mã hoá chứng kiến biến động dữ dội chỉ trong vài giờ: BTC rơi xuống dưới $106,000, ETH giảm xuống dưới $2,500, và các đồng tiền mã hoá nổi bật khác như SOL và TON cũng lao dốc mạnh.





Những sự kiện "thiên nga đen" không mang yếu tố kinh tế như thế này thường xảy ra bất ngờ và có khả năng lan rộng mạnh mẽ giữa các loại tài sản. Chúng có thể nhanh chóng đảo chiều tâm lý thị trường và kích hoạt làn sóng thanh lý dây chuyền trong bối cảnh đòn bẩy cao. Vào ngày xảy ra vụ tấn công, tổng số lệnh Long bị thanh lý đã vượt $800 triệu, trong đó việc nhà đầu tư đánh giá sai kỳ vọng "chiến tranh khiến giá tăng" nổi lên như một trong những nguyên nhân chính dẫn đến đợt bán tháo này.









Sự kiện lần này không phải là trường hợp đơn lẻ. Kể từ khi chiến tranh Nga - Ukraine bùng nổ vào năm 2022, xung đột địa chính trị đã trở thành một biến số quan trọng ảnh hưởng đến mức độ biến động của thị trường tiền mã hoá.





Trong giai đoạn đầu của cuộc chiến Nga - Ukraine, Ukraine nhận được lượng lớn tiền quyên góp toàn cầu bằng tiền mã hoá, từ đó BTC, ETH và USDT trở thành công cụ gây quỹ trong thời chiến. Ở chiều ngược lại, các tổ chức của Nga đối mặt với lệnh trừng phạt tài chính đã chuyển sang sử dụng tiền mã hoá để lách các hạn chế của hệ thống ngân hàng quốc tế.

Trong xung đột Israel - Palestine năm 2023, Israel đã chặn các địa chỉ ví liên quan đến Hamas, làm dấy lên cuộc tranh luận gay gắt về tuân thủ trên chuỗi và hạn chế của giám sát phi tập trung. Trong khi đó, người dân tại Gaza chuyển sang sử dụng stablecoin để chuyển vốn qua biên giới và phòng ngừa rủi ro mất giá tiền tệ địa phương.





Khủng hoảng địa chính trị đã đẩy tài sản tiền mã hoá vào những vai trò ngày càng phức tạp và đa chiều - không chỉ là công cụ đầu cơ mà còn là phương tiện tài chính dân sự và kênh chuyển giá trị xuyên biên giới trong thời kỳ xung đột.









Trên lý thuyết, BTC thường được ví như "vàng kỹ thuật số" nhờ tính khan hiếm và phi tập trung. Tuy nhiên, mỗi khi xảy ra sự kiện thiên nga đen , giá BTC lại biến động mạnh hơn nhiều so với các tài sản trú ẩn truyền thống như vàng hay trái phiếu chính phủ Mỹ. Điều này phản ánh sự lệch pha trong cách thị trường nhìn nhận BTC: nhà đầu tư tổ chức vẫn xem đây là tài sản rủi ro cao, dễ bị cắt giảm trong khủng hoảng thay vì được tăng tỷ trọng. Trong khi đó, vàng, USD và dầu thô vẫn là những lựa chọn trú ẩn quen thuộc.





Trong xung đột Israel - Iran, mức giảm sâu của BTC vượt xa mức tăng của vàng, cho thấy vị thế trú ẩn của Bitcoin vẫn chưa thực sự được thị trường truyền thống công nhận rộng rãi.









Theo dữ liệu từ CoinGlass , nếu BTC giảm xuống dưới $100,000, các vị thế Long trị giá hơn $1.74 tỷ sẽ đối mặt nguy cơ bị thanh lý. Kịch bản thanh lý dây chuyền này có thể kích hoạt hiệu ứng domino, trở thành điểm áp lực then chốt đối với toàn bộ hệ sinh thái tiền mã hoá.





Trong khi đó, ETH cho thấy những dấu hiệu suy yếu rõ rệt. Dữ liệu từ MEXC cho thấy ETH đã giảm hơn 10% trong 7 ngày sau khi xung đột nổ ra, từng chạm mức thấp $2,454 trước khi hồi phục lên $2,575. Đáng lo ngại hơn, các quỹ Ethereum Spot ETF đã ghi nhận dòng tiền rút ròng $2.1 triệu vào thứ Sáu, chấm dứt chuỗi 19 ngày hút vốn liên tiếp. Diễn biến này có thể cho thấy tâm lý né tránh rủi ro đang gia tăng trong nhóm nhà đầu tư ETH, khi dòng vốn bắt đầu xoay chuyển sang các loại tài sản ổn định hơn.









Đợt sụt giảm mới nhất cũng phơi bày một vấn đề lặp lại trong thị trường tiền mã hoá: sự tập trung quá mức vào Futures có đòn bẩy cao và khoảng cách giữa câu chuyện thị trường với kết quả thực tế.





Nhiều nhà giao dịch đặt cược vào kịch bản "chiến tranh khiến BTC tăng giá", vội vàng mở vị thế Long sau khi tin tức không kích được công bố. Tuy nhiên, các tay chơi lớn lại đi ngược xu hướng, bán tháo ngay khi thị trường còn đang chạy theo kỳ vọng này và kích hoạt làn sóng thanh lý. Động thái này quá quen thuộc trong tiền mã hoá, một thị trường chịu ảnh hưởng nặng nề của đòn bẩy cao và đầu cơ được thúc đẩy bởi những câu chuyện đơn giản hóa quá mức.





Khi kỳ vọng và thực tế không trùng khớp, đòn bẩy sẽ khuếch đại cú điều chỉnh thành một đợt thanh lý dây chuyền. Đây là lý do vì sao các sự kiện toàn cầu lớn thường kéo theo làn sóng thanh lý quy mô lớn. Đây là lỗ hổng cấu trúc ăn sâu vào cơ chế vận hành của thị trường tiền mã hoá.









Một xu hướng đáng chú ý là việc stablecoin ngày càng được sử dụng thực tế trong các vùng chiến sự. Từ địa chỉ quyên góp USDT chính thức của Ukraine đến việc người dân Gaza dùng mạng Tron để chuyển tài sản, tiền mã hoá đang đóng vai trò như một công cụ tài chính "phi chính thức nhưng hoạt động hiệu quả" ở những nơi mà hệ thống truyền thống đã sụp đổ.





Dù những ứng dụng này làm dấy lên lo ngại hợp lý về tài trợ bất hợp pháp và rửa tiền, chính tính ứng dụng trong vùng xám này lại cho thấy giá trị sống còn của tiền mã hoá - đảm bảo tính liên tục của tài chính trong thời kỳ khủng hoảng, khi hạ tầng truyền thống không còn hoạt động.









Căng thẳng leo thang mới nhất tại Trung Đông một lần nữa nhắc nhở rằng thị trường tiền mã hoá giờ đây không còn đơn thuần là vấn đề công nghệ hay chính sách tiền tệ. Nó đang dần trở thành một phần không thể tách rời của bối cảnh vĩ mô và địa chính trị toàn cầu.





Trong thời gian tới, những người tham gia thị trường sẽ cần cân nhắc ba câu hỏi then chốt:





Chúng ta nên hiểu vai trò đa dạng của tài sản tiền mã hoá như thế nào? Liệu chúng là công cụ đầu cơ, tài sản trú ẩn, hay kênh tài chính phi chính thức trong vùng xung đột?

Địa chính trị ảnh hưởng ra sao đến định giá rủi ro? Đây là những cú sốc mang tính chu kỳ, hay đã trở thành biến số cấu trúc?

Tài chính phi tập trung (DeFi) có thể vượt qua rào cản địa chính trị hay không? Trong một thế giới đầy kiểm duyệt, trừng phạt và quy định phân mảnh, liệu tài sản tiền mã hoá có còn giữ được tính tiếp cận tài chính mở thực sự? Trong một thế giới đầy kiểm duyệt, trừng phạt và quy định phân mảnh, liệu tài sản tiền mã hoá có còn giữ được tính tiếp cận tài chính mở thực sự?









Xung đột bùng phát trở lại tại Trung Đông là một hồi chuông cảnh tỉnh khác đối với thị trường tiền mã hoá. Thiên nga đen không chỉ đến từ dữ liệu lạm phát, quyết định lãi suất hay động thái pháp lý - mà còn ẩn mình trong từng quả tên lửa chưa nổ và những rạn nứt của địa chính trị.





Tồn tại trên thị trường này không phải là chạy theo từng cơ hội ngắn hạn hay phản ứng theo cảm xúc nhất thời. Mà là hiểu rõ logic vĩ mô sâu xa cùng các yếu tố phi thị trường đang định hình thế giới tiền mã hoá. Trong một tương lai đầy bất định, việc bảo toàn vốn và tìm kiếm cơ hội mới thông qua các chiến lược đa dạng sẽ là thách thức mà mọi nhà đầu tư phải đối mặt.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này không cấu thành lời khuyên đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hay bất kỳ dịch vụ nào có liên quan, cũng không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn cung cấp thông tin chỉ nhằm mục đích tham khảo và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và đầu tư một cách thận trọng. Mọi quyết định và kết quả đầu tư hoàn toàn thuộc trách nhiệm của người dùng.



