Biden rút khỏi cuộc đua Tổng thống: Thị trường tiền mã hoá tiếp theo sẽ ra sao?

Sáng sớm ngày 21/07 theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chính thức tuyên bố sẽ rút khỏi cuộc đua Tổng thống năm 2024 và sẽ có bài phát biểu vào cuối tuần này để đưa ra lời giải thích thêm.





Thông báo này đã gây xôn xao dư luận, khiến thị trường tiền mã hoá trải qua một đợt suy giảm ngắn hạn trước khi nhanh chóng phục hồi, với việc Bitcoin đạt mức cao mới trong tháng là 68,000 USDT. Các dự án meme liên quan đến Biden đã giảm mạnh, trong khi mức độ phổ biến của các token theo chủ đề Trump lại tăng, trong đó TREMP và MAGA đạt mức tăng hàng ngày hơn 20%.





Điều gì đang chờ đợi thị trường tiền mã hoá khi cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ đang đến gần và Biden rút khỏi cuộc đua? Trong bối cảnh biến động như vậy, nhà đầu tư nên áp dụng chiến lược giao dịch nào để thu được lợi nhuận vượt trội?









Kể từ đầu năm nay, với sự ra đời của các quỹ BTC Spot ETF, mối liên hệ giữa thị trường tiền mã hoá và thế giới tài chính truyền thống ngày càng trở nên chặt chẽ. Đồng thời mối tương quan giữa BTC và thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đã đạt mức cao nhất trong 19 tháng. Do đó, khi Biden tuyên bố rút lui khỏi cuộc đua khiến thị trường tiền mã hoá phản ứng.





Phản ứng đầu tiên và rõ ràng nhất là đối với Bitcoin (BTC), theo dữ liệu thị trường MEXC, giá BTC đã giảm xuống dưới 66,000 USDT, chạm mức thấp nhất là 65,777 USDT vào 1 giờ sáng (Giờ VN). Sau đó, giá Bitcoin đã ổn định và phục hồi lên trên 68,000 USDT, đạt mức cao nhất trong tháng là 68,474 USDT. Các tiền mã hoá lớn khác cũng ghi nhận những mức tăng đáng kể vào sáng thứ Hai.





Các dự án meme liên quan đến Biden đã lao dốc nghiêm trọng. Dữ liệu của CoinGecko cho thấy meme coin của hệ sinh thái Solana BODEN đã giảm hơn 60% trong vòng 4 giờ kể từ thông báo rút khỏi cuộc đua của Biden, với mức giá hiện tại giảm xuống còn 0.0087 USDT. Vốn hóa thị trường đã giảm xuống còn 6.4 triệu USDT, giảm gần 90% so với mức đỉnh lịch sử là 640 triệu USDT.









Các dự án meme liên quan đến gia đình Biden thậm chí còn bị ảnh hưởng nặng nề hơn: JILLBODEN giảm 69% và LAPTOP giảm 62%, vốn hóa thị trường của cả hai đều giảm xuống dưới 100,000 USDT. Chuỗi NFT THE JEO BODENS của hệ sinh thái Solana chứng kiến mức giá sàn còn 0.050 SOL, đánh dấu mức giảm 68% trong 24 giờ.





Ngược lại, các token theo chủ đề Trump lại ngày càng phổ biến. Dữ liệu thị trường MEXC cho thấy meme coin TREMP của hệ sinh thái Solana đã tăng vọt từ 0.45 USDT lên gần 0.60 USDT, với mức tăng hơn 33.3% trong vòng một giờ. Hiện tại, TREMP ổn định ở mức khoảng 0.43 USDT và vốn hóa thị trường của dự án là 45.2 triệu USDT.





(Biểu đồ xu hướng giá của TREMP trên MEXC)





MEXC cũng là sàn giao dịch tập trung đầu tiên niêm yết TREMP, với giá mở cửa là 0.20 USDT và mức tăng cao nhất lên 1.53 USDT, mức tăng tối đa hơn 660%. So với mức giá hiện tại thì vẫn có lợi nhuận hơn 100%.





Đây không chỉ là trường hợp duy nhất. Năm nay, MEXC tập trung nhiều vào các dự án meme, kịp thời sàng lọc các dự án phổ biến và niêm yết sau khi đánh giá nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu giao dịch của nhà đầu tư.





Ví dụ: MEXC lần đầu tiên niêm yết token MAGA với chủ đề “Make America Great Again” vào đầu tháng 2 năm nay. Những người giao dịch đầu tiên trên MEXC đã đạt được lợi nhuận hơn 10,000%. Vào giữa tháng 7, sau tin tức về vụ ám sát Trump, MEXC đã nhanh chóng niêm yết một số meme coin, bao gồm FIGHT, EAR và FIGHTETH, tất cả đều có mức tăng đáng chú ý. Trong số đó, FIGHTETH đã có mức tăng cao nhất hơn 1,000% chỉ trong vòng một ngày kể từ khi niêm yết, với khối lượng giao dịch hàng ngày đạt gần 2 triệu USDT.





MEXC nhận được sự tán dương của nhiều nhà giao dịch tiền mã hoá nhờ tốc độ niêm yết nhanh và các dự án chất lượng cao. Người dùng quan tâm đến các token theo chủ đề Trump có thể truy cập https://www.mexc.com/vi-VN để giao dịch.









Sau khi Biden tuyên bố rút lui khỏi cuộc bầu cử, danh tính người kế nhiệm ông trở thành tâm điểm của thị trường.





Các nguồn tin thị trường cho thấy Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris hiện nay có khả năng trở thành ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ vào năm 2024. Dữ liệu dự đoán thị trường của Polymarket cho thấy xác suất Trump thắng cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 đã giảm xuống còn 66%, trong khi xác suất thắng của Harris đã tăng lên 32%. Tất nhiên, không có gì chắc chắn cho đến khi cuộc bầu cử thực sự diễn ra.





Tuy nhiên, thị trường tiền mã hoá đã phản ứng. Giá của token meme KAMA, liên quan đến Harris, tăng 133% trong một ngày. Meme coin này đã tăng khoảng 600% trong tuần qua và tăng vọt hơn 1,500% trong 30 ngày qua.





Sự nổi lên của Harris đã thu hút sự chú ý đáng kể từ cộng đồng tiền mã hoá. Theo Cointelegraph , dữ liệu tài chính công khai từ Nhà Trắng cho thấy Harris và chồng có những khoản đầu tư đáng kể, nhưng không nắm giữ bất kỳ tài sản kỹ thuật số nào. Họ có xu hướng đầu tư vào trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ và các thị trường mới nổi hơn. Ngoài ra, cô ấy chưa tham gia vào lĩnh vực tiền mã hoá và chưa bao giờ đưa ra tuyên bố mạnh mẽ ủng hộ hoặc phản đối các loại tiền kỹ thuật số, token, blockchain hoặc NFT.





Caroline Bowler , Giám đốc điều hành của BTC Markets cho biết: “Chúng tôi chưa biết quan điểm của Harris về tiền mã hoá. Lĩnh vực tiền mã hoá có thể trở thành chủ đề then chốt cho cuộc bầu cử của bất kỳ ứng cử viên nào, và chúng ta có thể biết thêm một số thông tin chi tiết về quan điểm của bà ấy trong những tuần tới.”





Ngoài Harris, vợ của cựu Tổng thống Mỹ Michelle Obama cũng được cho là một ứng cử viên tiềm năng khác của đảng Dân chủ. Sau thông báo rút lui của Biden, meme coin OBAMA, được đặt theo tên của Michelle Obama, cũng có sự biến động. Giá đã tăng từ 0.003 USDT lên hơn 0.008 USDT trong một thời gian ngắn, đạt mức tăng 276% trong vòng một giờ. Mặc dù sau đó đã giảm xuống dưới 0.003 USDT, nhưng cũng đã dần ổn định ở mức khoảng 0.0074 USDT, với giá trị thị trường của dự án khoảng 7.4 triệu USDT. Hơn nữa, Michelle Obama chưa từng trực tiếp tham gia vào các hoạt động tiền mã hoá hoặc đưa ra các tuyên bố liên quan.





Cuộc bầu cử đang diễn ra ở Hoa Kỳ và các nhà đầu tư tiền mã hoá đóng vai trò là một khối cử tri quan trọng, ảnh hưởng đến cuộc bầu cử sắp tới, vì vậy tiền mã hoá một lần nữa trở thành tâm điểm của các cuộc tranh luận bầu cử. Do đó, không loại trừ khả năng các ứng cử viên Tổng thống mới của đảng Dân chủ trong tương lai sẽ tiếp tục thể hiện quan điểm ủng hộ đối với tiền mã hoá.









Về việc Biden rút khỏi cuộc bầu cử, thị trường đưa ra hai quan điểm khác nhau.





Một quan điểm cho rằng việc rút lui của Biden khó có thể tác động đáng kể đến thị trường. Piers Bolger , Giám đốc đầu tư của Tianheng Asset Management, nhận định trong ngắn hạn, việc Tổng thống Mỹ Biden không tái tranh cử mà thay vào đó ủng hộ Phó Tổng thống Harris khó có thể có tác động đáng kể đến thị trường. Ông tin thị trường sẽ tiếp tục tập trung vào định hướng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang, vì đây là yếu tố then chốt thúc đẩy thị trường. “Chúng tôi vẫn kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ tại cuộc họp FOMC tháng 9.”





Nhiều ý kiến trên thị trường tin rằng việc Biden rút lui có thể có tác động tích cực đến thị trường tiền mã hoá, đặc biệt nếu cựu Tổng thống Trump trở thành ứng cử viên Đảng Cộng hòa và trở lại Nhà Trắng. Trump đã bày tỏ sự ủng hộ đối với tiền mã hoá, chấp nhận quyên góp tiền mã hoá cho chiến dịch tranh cử Tổng thống của mình và hứa sẽ chấm dứt “Cuộc chiến chống tiền mã hoá” của Biden.





Do đó, các nhà đầu tư tham gia thị trường có thể mong đợi một môi trường chính sách thân thiện hơn với tiền mã hoá dưới sự lãnh đạo của Trump. Nhìn vào xu hướng thị trường, giá BTC đã giảm xuống khi Biden tuyên bố rút lui, sau đó tăng trở lại, cho thấy phản ứng ban đầu của thị trường đối với tin tức này là tiêu cực, nhưng sau đó lại chuyển sang tích cực.





Một báo cáo của công ty nghiên cứu tiền mã hoá 10x Research đã phân tích khi Biden rút lui, một chính phủ thân thiện với tiền mã hoá sẽ nhậm chức. Về mặt lịch sử, điều này có nghĩa là Chủ tịch SEC sẽ từ chức khi chính quyền mới được bầu. Mặc dù nhiệm kỳ của Chủ tịch SEC Gary Gensler kết thúc vào ngày 5 tháng 6 năm 2026 nhưng ông có thể từ chức vào tháng 1 hoặc tháng 2 năm 2025.





Teong Hng -Giám đốc điều hành của công ty đầu tư tiền mã hoá Satori Research, cho rằng hoạt động trên thị trường quyền chọn OTC cho thấy BTC có thể sớm trở lại mức cao lịch sử. Ông nói thêm tâm lý lạc quan của các nhà đầu tư tổ chức đang gia tăng và giá BTC dự kiến sẽ phục hồi mạnh mẽ vào cuối năm nay, với chiến thắng của Trump đánh dấu đỉnh cao của giá tài sản này.





Benjamin Celermajer , một trong những Giám đốc đầu tư (CIO) của Magnet Capital, tuyên bố dưới sự điều hành của Trump, thị trường tiền mã hoá sẽ trở nên dễ đầu tư hơn. Chris Weston , trưởng phòng nghiên cứu tại Pepperstone Group, phân tích các quỹ BTC Spot ETF đã ghi nhận dòng tiền ròng đầu tư vào ngày thứ Sáu, đánh dấu ngày thứ mười một liên tiếp. Với dòng vốn đổ vào mạnh mẽ, giá BTC có thể sẽ đạt 70,000 USDT một lần nữa.





Tóm lại, các nhà đầu tư tiền mã hoá cần tập trung vào các chính sách trong tương lai do cả hai bên đề xuất, đánh giá lại kỳ vọng của chính mình đối với các chính sách trong tương lai và chú ý đến định hướng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang.





Nếu là nhà đầu tư thích mạo hiểm, bạn có thể muốn tập trung vào các dự án meme liên quan đến bầu cử trong giai đoạn tới, đặc biệt là các token trên MEXC để thu được lợi nhuận cao. Nếu là một nhà giao dịch thận trọng, bạn có thể thử phương pháp định kỳ trung bình giá (Dollar-cost averaging - DCA) Bitcoin trên MEXC. So với các sàn giao dịch phi tập trung khác, MEXC cung cấp phí giao dịch thấp nhất thị trường với 0 phí Maker, giúp mang lại lợi nhuận cao nhất khi tham gia Tiết kiệm BTC và ETH, giúp người dùng dễ dàng có được "thu nhập thụ động".





