Backed Finance ra mắt xStocks, định nghĩa lại mô hình mã hoá tài sản truyền thống

Việc Backed Finance ra mắt xStocks đánh dấu bước đột phá trong việc tích hợp blockchain và tài chính phi tập trung (DeFi) . Dự án đổi mới này đang thay đổi cách tiếp cận, giao dịch và tích hợp tài sản tài chính truyền thống vào hệ sinh thái tiền mã hoá. Bằng cách mã hoá cổ phiếu truyền thống, xStocks xây dựng một cầu nối chưa từng có giữa tài chính truyền thống (TradFi) và tài chính phi tập trung.





Ra mắt chính thức vào 30/06/2025, xStocks hiện cung cấp hơn 60 cổ phiếu mã hoá trên các sàn giao dịch tiền mã hoá lớn như Bybit và Kraken, cũng như trong hệ sinh thái DeFi trên blockchain Solana . Bài viết này phân tích toàn diện về kiến trúc kỹ thuật, tác động thị trường, quan hệ đối tác chiến lược và tiềm năng trong tương lai của sản phẩm.









Mã hóa tài sản đã phát triển từ một khái niệm lý thuyết thành một lực lượng thay đổi mạnh mẽ đang tái định hình thị trường tài chính toàn cầu. Sự xuất hiện của xStocks thể hiện thành quả của nhiều năm đột phá công nghệ trong hạ tầng blockchain, khung pháp lý ngày càng rõ ràng và nhu cầu ngày càng tăng đối với các công cụ tài chính dễ tiếp cận. Bằng cách đưa cổ phiếu truyền thống lên blockchain, Backed Finance đã tạo ra một sản phẩm phục vụ cả người dùng tiền mã hoá gốc muốn đa dạng danh mục đầu tư và nhà đầu tư truyền thống đang tìm kiếm khả năng tiếp cận dễ dàng hơn cùng những tiềm năng tài chính mới.





Việc ra mắt dự án này diễn ra vào thời điểm quan trọng khi thị trường tiền mã hoá đang chuyển từ giao dịch đầu cơ sang các ứng dụng thực tế, thiết thực. Sau giá trị mà stablecoin mang lại, cổ phiếu mã hóa đại diện cho bước tiếp theo tự nhiên trong việc sử dụng cơ sở hạ tầng blockchain để thúc đẩy tích hợp sâu hơn với hệ thống tài chính toàn cầu.













xStocks được xây dựng trên blockchain Solana, được lựa chọn nhờ khả năng xử lý cao, chi phí giao dịch thấp và hệ sinh thái DeFi trưởng thành. Khả năng xử lý hàng nghìn giao dịch mỗi giây với chi phí tối thiểu của Solana khiến đây trở thành sự lựa chọn lý tưởng cho nhu cầu giao dịch tần suất cao của thị trường cổ phiếu.





Các token tuân theo tiêu chuẩn SPL (Solana Program Library), đảm bảo tích hợp liền mạch với các ứng dụng Solana phổ biến như ví Phantom trình tổng hợp Jupiter và nhiều giao thức DeFi - mà không cần phát triển riêng.









Một trong những trụ cột công nghệ cốt lõi của xStocks là tích hợp với các giải pháp Oracle do Chainlink cung cấp. Quan hệ đối tác này giải quyết một thách thức quan trọng: đưa giá tài sản thực tế lên chuỗi một cách chính xác và đáng tin cậy.





Là nhà cung cấp oracle chính thức cho xStocks, Chainlink đã phát triển một hệ thống "xStocks Data Stream (dòng dữ liệu xStocks)" chuyên dụng với các khả năng chính sau:





Cập nhật giá tần suất cao: Độ trễ dưới một giây giúp đồng bộ thời gian thực giữa giá trên chuỗi và thị trường truyền thống

Xác minh hành động doanh nghiệp: Xử lý thời gian thực các khoản cổ tức, chia tách cổ phiếu và các sự kiện doanh nghiệp khác

Khả năng tương tác chuỗi chéo: Tích hợp với giao thức tương tác chuỗi chéo (CCIP - Cross-Chain Interoperability Protocol), tạo nền tảng mở rộng sang các blockchain khác trong tương lai

Bằng chứng dự trữ: Xác minh minh bạch tài sản cơ bản thông qua giao thức bằng chứng dự trữ của Chainlink





Hệ thống oracle tiên tiến này giúp đội ngũ mang đến "trải nghiệm người dùng tiêu chuẩn CEX với việc khớp lệnh trên chuỗi", thu hẹp khoảng cách hiệu suất giữa các môi trường giao dịch tập trung và phi tập trung.









Mỗi token xStocks được bảo chứng 1:1 bởi cổ phiếu cơ bản tương ứng - nghĩa là mọi cổ phiếu mã hóa đều được bảo chứng bởi một cổ phiếu thực tế do Backed Finance - một tổ chức tài chính được cấp phép tại Châu Âu lưu ký. Mô hình lưu ký này cung cấp một số ưu điểm chính:





Tuân thủ quy định: Hoạt động theo khung pháp lý tài chính châu Âu, đảm bảo tính hợp pháp và bảo vệ người dùng

Khả năng rút: Về nguyên tắc, token có thể được rút theo giá trị thị trường ngoài chuỗi, hỗ trợ ổn định giá

Lưu ký đạt chuẩn tổ chức: Các dịch vụ lưu ký chuyên nghiệp đảm bảo an toàn cho tài sản cơ bản

Minh bạch: Kiểm toán và báo cáo định kỳ duy trì sự minh bạch về lượng tài sản dự trữ









Trong giai đoạn đầu, xStocks cung cấp hơn 60 cổ phiếu và ETF mã hóa, được chọn lọc cẩn thận, tập trung vào các tài sản có tính thanh khoản cao, độ nhận diện lớn, đáp ứng nhu cầu của cả nhà đầu tư cá nhân và tổ chức. Chiến lược lựa chọn tài sản phản ánh sự am hiểu sâu sắc về thị trường:









Apple (APPLx): Công ty có giá trị lớn nhất thế giới

Microsoft (MSFTx): Tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực điện toán đám mây và phần mềm

NVIDIA (NVDAx): Dẫn đầu trong lĩnh vực bán dẫn và AI

Google / Alphabet (GOOGLx): Thế lực thống trị trong dịch vụ tìm kiếm và đám mây

Meta (METAx): Nền tảng mạng xã hội và metaverse









Coinbase (COINx): Sàn giao dịch tiền mã hoá hàng đầu có trụ sở tại Hoa Kỳ

MicroStrategy (MSTRx): Được biết đến với lượng dự trữ Bitcoin lớn

Circle (CRCLx): Đơn vị phát hành stablecoin USDC









SPDR S&P 500 ETF (SPYx): Quỹ chỉ số thị trường rộng

Invesco QQQ Trust (QQQx): ETF tập trung vào lĩnh vực công nghệ





Chiến lược này thể hiện sự thấu hiểu chính xác nhu cầu người dùng - cung cấp khả năng tiếp cận các tài sản chất lượng cao, khối lượng lớn từ các thị trường truyền thống với hiệu suất đã được kiểm chứng.













Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá hàng đầu thế giới, sự hợp tác của Kraken với Backed Finance thể hiện sự xác nhận mạnh mẽ cho khái niệm xStocks. Người dùng Kraken trên hơn 190 quốc gia hiện có thể tiếp cận cổ phiếu mã hóa trực tiếp thông qua giao diện giao dịch tiền mã hoá quen thuộc - mang đến cơ sở hạ tầng đạt chuẩn tổ chức cho nhà đầu tư cá nhân toàn cầu.









Sự đổi mới thực sự của xStocks không chỉ nằm ở việc mã hóa mà còn ở việc tích hợp liền mạch với các giao thức DeFi, mở ra những ứng dụng tài chính hoàn toàn mới:





Kamino Finance: Là thị trường tiền tệ lớn nhất trên Solana (với hơn $2 tỷ thanh khoản), Kamino cho phép người dùng vay thế chấp bằng xStocks hoặc nhận lợi nhuận bằng cách cho vay cổ phiếu mã hóa - hỗ trợ các chiến lược tài chính phức tạp trước đây chỉ dành cho nhà đầu tư tổ chức. Là thị trường tiền tệ lớn nhất trên Solana (với hơn $2 tỷ thanh khoản), Kamino cho phép người dùng vay thế chấp bằng xStocks hoặc nhận lợi nhuận bằng cách cho vay cổ phiếu mã hóa - hỗ trợ các chiến lược tài chính phức tạp trước đây chỉ dành cho nhà đầu tư tổ chức.

Raydium: Là trung tâm thanh khoản chính cho xStocks trên Solana, Raydium cho phép người dùng cung cấp thanh khoản và nhận phí giao dịch. Mô hình tạo lập thị trường tự động (AMM) của nền tảng đảm bảo định giá liên tục và khám phá các pool thanh khoản sâu. : Là trung tâm thanh khoản chính cho xStocks trên Solana, Raydium cho phép người dùng cung cấp thanh khoản và nhận phí giao dịch. Mô hình tạo lập thị trường tự động (AMM) của nền tảng đảm bảo định giá liên tục và khám phá các pool thanh khoản sâu.

Jupiter: Là bộ tổng hợp sàn giao dịch phi tập trung hàng đầu của Solana, Jupiter định tuyến giao dịch qua nhiều nguồn thanh khoản để đảm bảo người dùng nhận được mức giá tốt nhất khi giao dịch xStocks. Các thuật toán định tuyến tiên tiến mang lại chất lượng khớp lệnh cạnh tranh cao.









Việc thành lập Liên minh xStocks phản ánh trọng tâm chiến lược vào tính trung lập và khả năng tiếp cận rộng rãi, thay vì giới hạn độc quyền của nền tảng. Các thành viên liên minh bao gồm:

Backed Finance (đơn vị phát hành token và khởi xướng dự án), Kraken (sàn giao dịch tiền mã hoá chính thống), Solana (cơ sở hạ tầng blockchain), AlchemyPay (nhà cung cấp giải pháp thanh toán), Chainlink (nhà cung cấp cơ sở hạ tầng oracle)





Mô hình hợp tác này đảm bảo xStocks phát triển thành một loại tài sản "hàng hóa công cộng" mang lại lợi ích cho toàn bộ hệ sinh thái thay vì bị giới hạn trên một nền tảng hoặc blockchain duy nhất.













xStocks đã có màn ra mắt thị trường ấn tượng, đạt khối lượng giao dịch hơn $2 triệu chỉ trong vài giờ sau khi ra mắt - cho thấy nhu cầu tiềm ẩn đáng kể trong hệ sinh thái tiền mã hoá đối với các sản phẩm cổ phiếu mã hóa.





Một số yếu tố chính góp phần vào hiệu suất nổi bật này:





Nhu cầu bị dồn nén: Người dùng tiền mã hoá từ lâu đã tìm cách tiếp cận các tài sản truyền thống mà không cần rời khỏi hệ sinh thái tiền mã hoá

Giao dịch 24/7: Không giống như thị trường chứng khoán truyền thống, xStocks hỗ trợ giao dịch 24/7

Khả năng tiếp cận toàn cầu: Người dùng có thể đầu tư vào cổ phiếu Hoa Kỳ mà không bị hạn chế bởi các giới hạn địa lý của sàn môi giới truyền thống

Tích hợp DeFi: Truy cập ngay vào các ứng dụng thực tế vượt ngoài giao dịch thông qua tích hợp với các giao thức DeFi hiện có









xStocks sử dụng chiến lược thanh khoản kết hợp nguồn tập trung và phi tập trung:





Các sàn giao dịch tập trung cung cấp sổ lệnh sâu và thanh khoản đạt chuẩn tổ chức

Các giao thức phi tập trung hỗ trợ cơ hội tạo lập thị trường và lợi nhuận tự động

Chênh lệch giá giữa các giao thức giúp duy trì giá nhất quán trên các nền tảng

Phương thức tiếp cận nhiều lớp này đảm bảo thanh khoản mạnh mẽ và khả năng định giá hiệu quả, đồng thời cung cấp nhiều điểm truy cập phù hợp với nhu cầu đa dạng của người dùng.













Là một tổ chức tài chính được cấp phép tại Châu Âu, Backed Finance cung cấp nền tảng pháp lý vững chắc cho xStocks, bao gồm các khía cạnh tuân thủ chính:





Yêu cầu cấp phép: Hoạt động theo quy định về dịch vụ tài chính của Châu Âu, đảm bảo tuân thủ trong việc lưu ký và token hóa tài sản

Bảo vệ người tiêu dùng: Giám sát theo quy định đảm bảo các biện pháp bảo vệ nhà đầu tư cá nhân, bao gồm các cơ chế giải quyết tranh chấp và tiêu chuẩn vận hành

Chống rửa tiền (AML): Tuân thủ luật AML của EU, đảm bảo quy trình thẩm định khách hàng và giám sát giao dịch

Quy tắc hành vi thị trường: Tuân thủ nguyên tắc giao dịch công bằng và các biện pháp phòng ngừa thao túng thị trường









Do tính phức tạp của quy định liên quan đến chứng khoán mã hóa, xStocks hiện không khả dụng đối với người dùng tại Hoa Kỳ và các khu vực pháp lý bị hạn chế khác. Hạn chế này phản ánh cách tiếp cận thận trọng, ưu tiên tuân thủ thay vì rào cản kỹ thuật - giúp sản phẩm phát triển trong môi trường linh hoạt hơn trong khi vẫn sẵn sàng mở rộng khi quy định có sự rõ ràng hơn.













So với các sàn môi giới trực tuyến thông thường, xStocks cung cấp nhiều ưu điểm khác biệt:





Giao dịch 24/7: Loại bỏ giới hạn về giờ giao dịch truyền thống, cho phép giao dịch liên tục

Tiếp cận toàn cầu: Phá vỡ các rào cản địa lý, cho phép người dùng trên toàn thế giới đầu tư vào cổ phiếu Hoa Kỳ

Yêu cầu tham gia thấp: Giảm yêu cầu đầu tư tối thiểu và đơn giản hóa việc thiết lập tài khoản

Tích hợp DeFi: Cho phép sử dụng cổ phiếu nắm giữ làm tài sản thế chấp hoặc tham gia vào các chiến lược lợi nhuận









Trong không gian tiền mã hoá, xStocks cạnh tranh với một số loại sản phẩm:





CFD cổ phiếu (hợp đồng chênh lệch - Contracts for Difference): Một số sàn giao dịch tiền mã hoá cung cấp CFD cho cổ phiếu truyền thống, nhưng những cổ phiếu này thiếu quyền sở hữu và khả năng kết hợp DeFi như xStocks

Tài sản tổng hợp: Các giao thức khác tạo ra sự tiếp cận với tài sản truyền thống thông qua cơ chế tổng hợp, mặc dù có thể thiếu sự đảm bảo thực tế và tuân thủ pháp lý như xStocks

ETF truyền thống: ETF theo chủ đề tiền mã hoá mang lại mức độ tiếp cận nhất định với tài sản truyền thống, nhưng thiếu độ chi tiết trong lựa chọn cổ phiếu và không tích hợp được với DeFi như xStocks













Danh mục ban đầu gồm hơn 60 tài sản chỉ là khởi đầu của một chiến lược mở rộng toàn diện hơn. Các lĩnh vực trọng tâm trong tương lai bao gồm:





Cổ phiếu quốc tế: Mở rộng ra ngoài cổ phiếu Hoa Kỳ để bao gồm cổ phiếu từ Châu Âu, Châu Á và các thị trường mới nổi

Thu nhập cố định: Giới thiệu trái phiếu mã hóa và các công cụ nợ khác

Hàng hóa: Bổ sung khả năng tiếp cận kim loại quý, năng lượng và sản phẩm nông nghiệp

Tài sản thay thế: Có thể bao gồm các quỹ đầu tư bất động sản (REIT), cơ sở hạ tầng và các loại hình đầu tư thay thế khác









Triển khai chuỗi chéo: Sử dụng Chainlink CCIP để triển khai xStocks trên các blockchain bổ sung như Ethereum, Polygon, v.v.

Chức năng DeFi nâng cao: Phát triển các sản phẩm tài chính phức tạp như quyền chọn, sản phẩm có cấu trúc và công cụ quản lý danh mục đầu tư tự động

Cơ sở hạ tầng của tổ chức: Tăng cường hỗ trợ cho các giao dịch quy mô lớn và các dịch vụ lưu ký chuyên dụng dành riêng cho nhà đầu tư tổ chức









Công cụ dành cho nhà phát triển: Xây dựng API và khuôn khổ phát triển để hỗ trợ tích hợp ứng dụng bên thứ ba

Tài nguyên giáo dục: Cung cấp nội dung giáo dục toàn diện để giúp người dùng hiểu và sử dụng hiệu quả tài sản mã hóa

Mở rộng toàn cầu: Mở rộng sang các thị trường khu vực mới, tùy thuộc vào sự chấp thuận của cơ quan quản lý













Hệ sinh thái xStocks tạo ra giá trị thông qua nhiều kênh:





Phí giao dịch: Hoa hồng từ các nền tảng giao dịch tích hợp

Phí lưu ký: Phí lưu trữ và quản lý tài sản cơ bản

Chia sẻ doanh thu tích hợp DeFi: Chia sẻ thu nhập với các đối tác giao thức DeFi

Dịch vụ giá trị gia tăng: Các tính năng cao cấp và phí dịch vụ dành cho tổ chức









Mô hình kinh tế mang lại lợi ích cho nhiều đối tượng tham gia:





Người nắm giữ token: Tiếp cận tài sản truyền thống thông qua chức năng gốc tiền mã hoá

Nhà cung cấp thanh khoản: Nhận phí giao dịch khi cung cấp thanh khoản

Đối tác giao thức: Chia sẻ doanh thu thông qua tích hợp và hợp tác dịch vụ

Tăng trưởng hệ sinh thái: Phí hỗ trợ phát triển và mở rộng liên tục













xStocks thực hiện một bước tiến đáng kể hướng tới dân chủ hóa quyền tiếp cận thị trường cổ phiếu toàn cầu bằng cách loại bỏ các rào cản truyền thống:





Tiếp cận toàn cầu: Cho phép người dùng toàn cầu đầu tư vào cổ phiếu Hoa Kỳ mà không bị giới hạn bởi vị trí địa lý

Ngưỡng đầu tư thấp: Quyền sở hữu một phần và mức đầu tư tối thiểu giúp việc đầu tư dễ tiếp cận hơn

Giao dịch 24/7: Giao dịch liên tục phù hợp với múi giờ và thói quen người dùng toàn cầu

Tích hợp dịch vụ tài chính: Tích hợp DeFi, cung cấp cho người dùng cá nhân các công cụ tài chính chuyên nghiệp









Việc tích hợp tài sản truyền thống với cơ sở hạ tầng blockchain mang lại nhiều lợi ích hiệu quả:





Thanh toán nhanh hơn: Thanh toán gần như ngay lập tức so với tiêu chuẩn T+2 truyền thống

Chi phí giao dịch thấp hơn: Hiệu quả blockchain giúp giảm chi phí chuyển và lưu ký tài sản

Minh bạch hơn: Giao dịch trên chuỗi cung cấp khả năng truy xuất và kiểm toán toàn diện

Pool thanh khoản toàn cầu: Tích hợp đa nền tảng tạo ra thị trường sâu hơn và hiệu quả hơn









Việc Backed Finance ra mắt xStocks đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển của các dịch vụ tài chính dựa trên blockchain. Bằng cách kết nối thành công cổ phiếu truyền thống với cơ sở hạ tầng DeFi, dự án đã chứng minh được tính khả thi thực tiễn của tài sản mã hóa như một sản phẩm tài chính chính thống.





Với cơ sở hạ tầng oracle tiên tiến, quan hệ đối tác chiến lược chặt chẽ và màn ra mắt ấn tượng trên thị trường, xStocks cho thấy tiềm năng định hình lại cách cá nhân và tổ chức tiếp cận thị trường cổ phiếu toàn cầu. Tính khả dụng 24/7, khả năng tiếp cận toàn cầu và khả năng kết hợp DeFi tạo ra giá trị mà hạ tầng tài chính truyền thống khó có thể tái hiện.





Tuy nhiên, thành công dài hạn của xStocks sẽ phụ thuộc vào một số yếu tố then chốt: duy trì tuân thủ pháp lý và mở rộng khu vực, khả năng mở rộng cơ sở hạ tầng kỹ thuật để xử lý khối lượng ngày càng tăng, đa dạng hóa danh mục tài sản để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của nhà đầu tư và đổi mới liên tục trong tích hợp DeFi. Tầm quan trọng của xStocks không chỉ giới hạn ở sản phẩm mà còn chứng minh rằng sự kết hợp giữa tài chính truyền thống và tài chính phi tập trung không chỉ là một tầm nhìn lý thuyết mà đã trở thành hiện thực. Thành công này có thể thúc đẩy sự đổi mới trong không gian tài sản mã hóa và đẩy nhanh việc ứng dụng cơ sở hạ tầng tài chính blockchain.





Khi dự án tiếp tục phát triển và mở rộng, xStocks trở thành một nghiên cứu điển hình quan trọng cho tính khả thi của tài sản mã hóa, trở thành danh mục cốt lõi trong tài chính chính thống. Các chỉ số ban đầu cho thấy xStocks đã vượt qua rào cản về mặt kỹ thuật, quy định và thị trường từng đã cản trở các nỗ lực mã hóa, định vị đây như một chuẩn mực tiềm năng cho các dịch vụ tài chính blockchain thế hệ tiếp theo.





Thước đo thành công cuối cùng của xStocks sẽ là khả năng phục vụ hàng triệu người dùng trên toàn cầu trong khuôn khổ tuân thủ, mở rộng phạm vi tài sản và liên tục đổi mới để mang lại giá trị cho người dùng vượt xa tài chính truyền thống. Những bước tiến ban đầu cho thấy dự án đang tiến gần hơn tới tầm nhìn đầy tham vọng này - có thể mở ra kỷ nguyên mới về quyền tiếp cận thị trường tài chính toàn cầu thông qua tài sản mã hóa.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.



