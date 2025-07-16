Autonomys Network: Tổng quan về định nghĩa, sứ mệnh, lộ trình & tokenomics

Sự kết hợp giữa blockchain và trí tuệ nhân tạo đang tái định hình nhiều lĩnh vực - và Autonomys Network cùng token gốc AI3 đang dẫn đầu quá trình chuyển đổi này. Bài viết này cung cấp góc nhìn toàn diện về nền tảng kỹ thuật của mạng lưới, vai trò sinh thái của AI3, lộ trình phát triển và thiết kế tokenomics.









Autonomys Network được ra đời từ Subspace Protocol, kết quả của ba năm nghiên cứu và phát triển chuyên sâu bởi nhà sáng lập Jeremiah Wagstaff và Nazar Mokrynskyi. Thành quả đạt được là một hạ tầng blockchain mang tính cách mạng và hướng đến tương lai.





Đột phá kỹ thuật: Subspace là giao thức đầu tiên đạt được lưu trữ phi tập trung vĩnh viễn cho Web3. Dựa trên đổi mới này, Autonomys Network giới thiệu kiến trúc điện toán mô-đun cho phép mạng blockchain có thể mở rộng và hoạt động mạnh mẽ.





Đổi tên thương hiệu: Vào ngày 14/06/2024, dự án chính thức đổi tên thương hiệu từ Subspace Protocol thành Autonomys Network, đánh dấu bước chuyển mình từ giải pháp tập trung vào lưu trữ sang nền tảng blockchain toàn diện.









Autonomys Network có sứ mệnh xây dựng một hệ sinh thái mở và tích hợp giữa AI và blockchain. Dự án đã huy động được $32.9 triệu từ các nhà đầu tư hàng đầu như Pantera Capital, Coinbase Ventures và Crypto.com





Sự tham gia của cộng đồng: Dự án đã triển khai bảy Testnet, thu hút hơn 100,000 "farmer" cùng đóng góp hơn 180 PiB dung lượng lưu trữ (1 PiB ≈ 1 triệu GB).





Ra mắt Mainnet: Vào ngày 06/11/2024, giai đoạn 1 của Mainnet được khởi động với nghi thức Proof of Time (PoT). Sử dụng block hash thứ 869,146 của Bitcoin làm mốc khởi đầu, mạng lưới đã thu hút hơn 2,000 node tham gia trong vòng hai tuần, với tổng dung lượng lưu trữ vượt 140 PiB.









Autonomys Network sở hữu kiến trúc mô-đun bốn lớp, tái định nghĩa giới hạn hiệu suất của blockchain:





Lớp ứng dụng phi tập trung (dApp)

Cho phép xây dựng và triển khai siêu dApp tích hợp AI cùng các agent trên chuỗi với danh tính có thể xác minh thông qua Autonomys Identity (Auto ID) - một khung danh tính phi tập trung được thiết kế đặc biệt để tương tác liền mạch giữa con người và AI.





Các miền thực thi

Hỗ trợ môi trường thực thi không giới hạn và có thể cấu hình nhờ kiến trúc điện toán phân tán. Các miền (domain) này hỗ trợ việc tính toán có thể mở rộng, huấn luyện và suy luận AI phi tập trung, cũng như quy trình agent bảo mật. Bằng cách tách quá trình thực thi hợp đồng thông minh khỏi lớp đồng thuận và hỗ trợ giao tiếp giữa các miền, mạng lưới đảm bảo khả năng tương tác liền mạch giữa các blockchain mô-đun chuyên biệt cho app (còn gọi là appchain).





Lớp đồng thuận

Được phát triển dựa trên Proof of Archival Storage (PoAS), lớp này đảm bảo thứ tự giao dịch, xác thực và thanh toán đều có thể xác minh. Cơ chế này đảm bảo trạng thái duy nhất, không thể thay đổi và lịch sử nhất quán cho tất cả thành viên mạng.





Lớp lưu trữ

Một mạng lưu trữ phân tán (DSN) do các "farmer" (node lưu trữ) vận hành, đảm bảo tính khả dụng và toàn vẹn vĩnh viễn cho các bộ dữ liệu AI quy mô lớn. Mạng lưới lưu giữ toàn bộ lịch sử blockchain, giúp dữ liệu trên chuỗi có thể được truy xuất bất kể kích thước hay thời gian.









Thực thi tách rời (DecEx)

Tách việc thực thi giao dịch khỏi đồng thuận, cho phép mở rộng độc lập thông lượng và lưu trữ, trong khi vẫn duy trì tính phi tập trung và hiệu quả.





Blockchain tùy chỉnh (Domains)

Nhà phát triển có thể xây dựng chuỗi chuyên biệt cho các mục đích cụ thể như huấn luyện mô hình AI hoặc giao dịch tần suất cao, giúp giảm tắc nghẽn trên chuỗi chính.





Khả năng tương tác chuỗi chéo

Tương thích với EVM, WASM và các môi trường khác, cho phép tích hợp với các hệ sinh thái lớn như Ethereum.





Sharding dữ liệu

Phân phối dữ liệu trên toàn mạng để xử lý song song, giảm tải cho mỗi node lên đến 90% - lý tưởng cho huấn luyện AI quy mô lớn.





Thư viện AI mã nguồn mở

Thiết lập kho lưu trữ phi tập trung và chống kiểm duyệt cho tài nguyên AI, thúc đẩy đổi mới và hợp tác mở.









Giai đoạn 1 (Đã triển khai)

Hạ tầng cốt lõi cho lưu trữ và giao dịch cơ bản đã được triển khai.





Giai đoạn 2 (Quý 01/2025)

Ra mắt lớp tên miền (domain layer) và Testnet Nova EVM. Hỗ trợ tính năng chuyển token AI3.





Giai đoạn 3 (2026)

Giới thiệu sharding dữ liệu để mở rộng quy mô lớn, hướng tới thông lượng 1 triệu TPS - ngang với nền tảng Web2 tập trung.









AI3 có tổng cung 1 tỷ token, trong đó 65% được mint khi ra mắt Mainnet giai đoạn 1.





AI3 là token tiện ích của mạng - được dùng cho staking, quản trị, phí giao dịch và phần thưởng khối.









Nhà đầu tư, đội ngũ và foundation: 494.5 triệu token (76.08% lượng cung ban đầu), mở khoá tuyến tính trong 4 năm. Token bị khóa trong năm đầu, sau đó giải phóng hàng tháng trong 36 tháng.

Ưu đãi hệ sinh thái: 155.5 triệu token (23.92%) dành cho phần thưởng Testnet, chương trình đại sứ và các hoạt động khác. Các token này không bị khóa.









Đột phá hiệu suất: Nhờ thiết kế mô-đun và sharding dữ liệu, Autonomys loại bỏ các nút thắt truyền thống trong lưu trữ và điện toán, mang lại khả năng huấn luyện AI trên chuỗi hiệu quả và tiết kiệm.

Hệ sinh thái mở: Với thư viện AI mã nguồn mở và hỗ trợ chuỗi chéo, mạng lưới khuyến khích nhà phát triển tích hợp liền mạch AI với DeFi, trò chơi và các lĩnh vực khác.

Quản trị cộng đồng: Người nắm giữ AI3 tham gia nâng cấp mạng và ra quyết định thông qua quản trị trên chuỗi - đảm bảo sự phát triển do cộng đồng dẫn dắt.









Hỏi: Định vị cốt lõi của Autonomys Network là gì? Đáp: Autonomys Network cung cấp hạ tầng blockchain hiệu suất cao và có thể mở rộng, được tối ưu hóa cho các ứng dụng phi tập trung (dApp) tích hợp AI.





Hỏi: Các ứng dụng chính của AI3 là gì?

Đáp: AI3 được dùng để thanh toán phí giao dịch, stake để nhận thưởng, bỏ phiếu quản trị, cũng như tiếp cận các dịch vụ AI và công cụ cho nhà phát triển.





Hỏi: Autonomys tích hợp blockchain và AI như thế nào?

Đáp: Thông qua kiến trúc mô-đun hỗ trợ triển khai mô hình AI, lưu trữ dữ liệu phi tập trung và hợp tác mã nguồn mở - tạo nên nền tảng chống kiểm duyệt và tối ưu cho việc phát triển AI.









Autonomys Network đang cách mạng hóa hạ tầng blockchain với các cải tiến công nghệ - và AI3 là mạch kết nối kỹ thuật số giữa người dùng, nhà phát triển và tài nguyên AI. Từ dữ liệu và điện toán đến mô hình và ứng dụng, AI3 hỗ trợ cơ chế kinh tế của mạng và tăng cường kết nối giữa Web3 và AI3. Khi Mainnet tiếp tục phát triển, Autonomys Network đang từng bước trở thành nền tảng mã nguồn mở thiết yếu cho kỷ nguyên AI.





