Dữ Liệu Hiệu Suất Sự Kiện MX Zone Tháng 8









Trong tháng 8, MEXC đã tiến hành tổng cộng 155 sự kiện airdrop, với 19 sự kiện Launchpool và 136 sự kiện Kickstarter. Tăng 20 sự kiện so với tháng 7. MEXC thường xuyên tổ chức các sự kiện airdrop tương tự mỗi tháng và những sự kiện airdrop miễn phí này chỉ dành riêng cho chủ sở hữu MX.





Vào tháng 8, tổng phần thưởng phân phối cho các sự kiện airdrop này có trị giá hơn 10 triệu USD, với APY lên tới 70%. Trong số 155 sự kiện thưởng airdrop, MDI có mức tăng giá cao nhất, đạt mức đáng chú ý 542.8%. Theo thống kê dữ liệu của sàn, trong số top 10 token về mức tăng giá, tất cả đều có mức tăng giá vượt 110%, trong đó Top ba token có mức tăng giá vượt 200%.





Tên dự án Thời gian Airdrop

(Thời gian cam kết MX) Tỷ lệ tăng

(Dựa trên dữ liệu ngày 01/09) MDI 30/08/2023 542.80% FOG 05/08/2023 322.70% BGT 16/08/2023 284.60% MOCHI 23/08/2023 192.60% TRIAS 31/08/2023 152.93% UBX 30/08/2023 137.60% PBX 17/08/2023 133.80% TPY 21/08/2023 131.07% RADA 23/08/2023 122.33% PEEL 26/08/2023 117.90%









Launchpool và Kickstarter là những sự kiện airdrop miễn phí độc quyền dành cho chủ sở hữu MX. Nếu bạn là người dùng nắm giữ MX, bạn phải nắm giữ tối thiểu 1,000 MX trong ít nhất 30 ngày liên tiếp để tham gia sự kiện Kickstarter và Launchpool.





Mở website chính thức của MEXC. Trong thanh điều hướng trên cùng, chọn [Spot] và bạn sẽ có thể thấy [Launchpool] và [Kickstarter] trong menu phụ. Nhấp vào để vào các trang sự kiện.









Sau khi vào trang sự kiện, nhấp vào [Cam kết nhanh], bạn sẽ có thể tham gia vào tất cả các sự kiện đang diễn ra. Bạn có thể tham gia đồng thời vào cả sự kiện Launchpool và Kickstarter, token MX của bạn sẽ không bị khóa.













Nếu bạn hiện không nắm giữ MX và muốn tham gia vào các sự kiện Launchpool và Kickstarter, bạn sẽ cần mua token MX trên MEXC và nắm giữ liên tục. Khi bạn đáp ứng các tiêu chí, bạn có thể tham gia vào các sự kiện.





Để tìm hiểu cách mua token MX, bạn có thể đọc bài viết " Hướng Dẫn Mua MX Chỉ Trong Một Phút " và làm theo các bước hướng dẫn để mua token.



