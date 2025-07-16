Astra Nova: Định nghĩa lại tương lai giải trí với AGI - Tham gia cuộc cách mạng game nhập vai





Astra Nova là hệ sinh thái giải trí hỗ trợ AI không giống bất kỳ hệ sinh thái nào trước đây. Được xây dựng trên Artificial General Intelligence (AGI), nền tảng này phát triển theo thời gian thực dựa trên hành vi của người chơi, mở rộng ranh giới của việc nhập vai, tính tương tác và khả năng kiểm soát của người chơi. Trọng tâm của hệ sinh thái này là một game nhập vai phiêu lưu hành động, hiện có thể chơi miễn phí và được hỗ trợ hoàn toàn bởi token gốc RVV.









Là đối tác trong chương trình NVIDIA Inception, Astra Nova kết hợp giữa kể chuyện bằng AI, công nghệ Web3 cũng như sự đồng sáng tạo của cộng đồng để mang đến trải nghiệm người chơi liền mạch và năng động. Được cộng đồng Shib Army hỗ trợ, dự án kết hợp chiều sâu văn hóa với sự đổi mới tiên phong nhằm dẫn đầu làn sóng tiếp theo trong phong trào giải trí ứng dụng AI. Trò chơi được phát triển bằng Unreal Engine 5, tích hợp liền mạch các AI Agent, nội dung do người dùng tạo (UGC), phần thưởng tài sản thế giới thực (RWA) và kể chuyện đa phương tiện nhằm tạo nên một vũ trụ bên bờ vực sụp đổ, nơi người chơi sẽ trải nghiệm cốt truyện nhập vai sâu sắc trên nhiều nền tảng.









Với đội ngũ hơn 80 chuyên gia từ những gã khổng lồ trong ngành như NVIDIA, Ubisoft và Rockstar, đội ngũ phát triển chính của Astra Nova có kinh nghiệm từ các tựa game huyền thoại như Grand Theft Auto: Vice City, Assassin's Creed và Mortal Kombat. Tận dụng công nghệ AI tiên tiến, các NPC, quái vật và hệ thống nhiệm vụ của trò chơi có thể phân tích hành vi của người chơi theo thời gian thực để tạo ra cốt truyện được cá nhân hóa cùng các thử thách động. Được hỗ trợ bởi nhà đầu tư lớn như Outlier Ventures và 500 Global, dự án kết hợp sự hậu thuẫn của tổ chức cùng sự đổi mới công nghệ để xây dựng hệ sinh thái bao gồm:





1) Thưởng token RVV: Nhận phần thưởng token thông qua thử nghiệm trò chơi, nhiệm vụ cộng đồng và các tính năng chơi trò chơi khác.

2) Tiện ích trong thế giới thực: Quy đổi token để được ưu đãi giảm tại hơn 2,000 thương hiệu, bao gồm Starbucks và Nike.

3) Công cụ tạo AI: Trao quyền cho người chơi trên nền tảng để tạo UGC (nội dung do người dùng tạo).

4) Chương trình thành viên thân thiết: Mở khóa các lợi ích độc quyền bằng cách đóng góp vào sự phát triển của hệ sinh thái.









Tham gia Black Pass ngay - nền tảng SocialFi có thể truy cập thông qua Soulbound NFT miễn phí. Chiến dịch ra mắt tập trung vào bản demo Astra Nova, nơi bạn có thể:

1) Hoàn thành các nhiệm vụ xã hội trên nền tảng để tích lũy Shards

2) Tham gia các thử thách trong trò chơi để đủ điều kiện nhận airdrop RVV

3) Đổi Shards thành RVV theo tỷ lệ 1:1 sau khi token ra mắt









RVV vận hành toàn bộ vũ trụ Astra Nova, với các ứng dụng bao gồm:

1) Giao dịch trong trò chơi (giao dịch nhân vật/trang bị, mở khóa chương).

2) Đăng ký gói truy cập cao cấp.

3) Tham gia các sự kiện và chiến dịch giới hạn thời gian.

4) Đào tạo những người bạn AI đồng hành được cá nhân hóa.

5) Thanh toán phí quản lý hoặc quảng cáo trong hệ sinh thái.









Các nhà phát triển cốt lõi của Astra Nova đến từ Netflix, Technicolor, Ubisoft, v.v. - kết hợp chuyên môn sâu trong nghiên cứu AI và thiết kế trò chơi AAA. Với nền tảng từ những tựa game định hình thể loại như GTA 5 và Assassin's Creed, giờ đây đội ngũ đang áp dụng các tiêu chuẩn công nghiệp hàng đầu để mở ra kỷ nguyên giải trí mới do AI dẫn dắt và người chơi làm trung tâm.









Tầm nhìn: Trao quyền cho người chơi thông qua công nghệ AGI và UGC để định nghĩa lại sự sáng tạo trong quá trình phát triển trò chơi. Sứ mệnh: Mang đến trải nghiệm chơi game đột phá, chất lượng AAA, hướng đến cộng đồng.







