Astra Nova là hệ sinh thái giải trí hỗ trợ AI không giống bất kỳ hệ sinh thái nào trước đây. Được xây dựng trên Artificial General Intelligence (AGI), nền tảng này phát triển theo thời gian thực dựa tAstra Nova là hệ sinh thái giải trí hỗ trợ AI không giống bất kỳ hệ sinh thái nào trước đây. Được xây dựng trên Artificial General Intelligence (AGI), nền tảng này phát triển theo thời gian thực dựa t
Learn/Khu vực token hot/Giới thiệu dự án/Astra Nova:...me nhập vai

Astra Nova: Định nghĩa lại tương lai giải trí với AGI - Tham gia cuộc cách mạng game nhập vai

16/07/2025MEXC
0m
Chia sẻ đến
#Cơ Bản#Tin Tức Crypto
Astra Protocol
ASTRA$0.0013614-8.42%
NovaTrade
NOVA$0.0006778+0.01%
LayerAI
LAI$0.0002872-0.24%
Delysium
AGI$0.04146-0.45%
MemeCore
M$2.02669-0.97%

Astra Nova là hệ sinh thái giải trí hỗ trợ AI không giống bất kỳ hệ sinh thái nào trước đây. Được xây dựng trên Artificial General Intelligence (AGI), nền tảng này phát triển theo thời gian thực dựa trên hành vi của người chơi, mở rộng ranh giới của việc nhập vai, tính tương tác và khả năng kiểm soát của người chơi. Trọng tâm của hệ sinh thái này là một game nhập vai phiêu lưu hành động, hiện có thể chơi miễn phí và được hỗ trợ hoàn toàn bởi token gốc RVV.

1. Tạo dựng tương lai: Quan hệ đối tác & tầm nhìn vượt trội của Astra Nova


Là đối tác trong chương trình NVIDIA Inception, Astra Nova kết hợp giữa kể chuyện bằng AI, công nghệ Web3 cũng như sự đồng sáng tạo của cộng đồng để mang đến trải nghiệm người chơi liền mạch và năng động. Được cộng đồng Shib Army hỗ trợ, dự án kết hợp chiều sâu văn hóa với sự đổi mới tiên phong nhằm dẫn đầu làn sóng tiếp theo trong phong trào giải trí ứng dụng AI. Trò chơi được phát triển bằng Unreal Engine 5, tích hợp liền mạch các AI Agent, nội dung do người dùng tạo (UGC), phần thưởng tài sản thế giới thực (RWA) và kể chuyện đa phương tiện nhằm tạo nên một vũ trụ bên bờ vực sụp đổ, nơi người chơi sẽ trải nghiệm cốt truyện nhập vai sâu sắc trên nhiều nền tảng.

2. Dẫn đầu trong lĩnh vực trò chơi ứng dụng AI


Với đội ngũ hơn 80 chuyên gia từ những gã khổng lồ trong ngành như NVIDIA, Ubisoft và Rockstar, đội ngũ phát triển chính của Astra Nova có kinh nghiệm từ các tựa game huyền thoại như Grand Theft Auto: Vice City, Assassin's Creed và Mortal Kombat. Tận dụng công nghệ AI tiên tiến, các NPC, quái vật và hệ thống nhiệm vụ của trò chơi có thể phân tích hành vi của người chơi theo thời gian thực để tạo ra cốt truyện được cá nhân hóa cùng các thử thách động. Được hỗ trợ bởi nhà đầu tư lớn như Outlier Ventures và 500 Global, dự án kết hợp sự hậu thuẫn của tổ chức cùng sự đổi mới công nghệ để xây dựng hệ sinh thái bao gồm:

1) Thưởng token RVV: Nhận phần thưởng token thông qua thử nghiệm trò chơi, nhiệm vụ cộng đồng và các tính năng chơi trò chơi khác.
2) Tiện ích trong thế giới thực: Quy đổi token để được ưu đãi giảm tại hơn 2,000 thương hiệu, bao gồm Starbucks và Nike.
3) Công cụ tạo AI: Trao quyền cho người chơi trên nền tảng để tạo UGC (nội dung do người dùng tạo).
4) Chương trình thành viên thân thiết: Mở khóa các lợi ích độc quyền bằng cách đóng góp vào sự phát triển của hệ sinh thái.

3. Black Pass: Cổng vào SocialFi & Play-to-Earn


Tham gia Black Pass ngay - nền tảng SocialFi có thể truy cập thông qua Soulbound NFT miễn phí. Chiến dịch ra mắt tập trung vào bản demo Astra Nova, nơi bạn có thể:
1) Hoàn thành các nhiệm vụ xã hội trên nền tảng để tích lũy Shards
2) Tham gia các thử thách trong trò chơi để đủ điều kiện nhận airdrop RVV
3) Đổi Shards thành RVV theo tỷ lệ 1:1 sau khi token ra mắt

4. Tokenomics: Thúc đẩy hệ sinh thái bền vững


RVV vận hành toàn bộ vũ trụ Astra Nova, với các ứng dụng bao gồm:
1) Giao dịch trong trò chơi (giao dịch nhân vật/trang bị, mở khóa chương).
2) Đăng ký gói truy cập cao cấp.
3) Tham gia các sự kiện và chiến dịch giới hạn thời gian.
4) Đào tạo những người bạn AI đồng hành được cá nhân hóa.
5) Thanh toán phí quản lý hoặc quảng cáo trong hệ sinh thái.

5. Đội ngũ ưu tú thúc đẩy tầm nhìn


Các nhà phát triển cốt lõi của Astra Nova đến từ Netflix, Technicolor, Ubisoft, v.v. - kết hợp chuyên môn sâu trong nghiên cứu AI và thiết kế trò chơi AAA. Với nền tảng từ những tựa game định hình thể loại như GTA 5 và Assassin's Creed, giờ đây đội ngũ đang áp dụng các tiêu chuẩn công nghiệp hàng đầu để mở ra kỷ nguyên giải trí mới do AI dẫn dắt và người chơi làm trung tâm.

6. Tầm nhìn & sứ mệnh


Tầm nhìn: Trao quyền cho người chơi thông qua công nghệ AGI và UGC để định nghĩa lại sự sáng tạo trong quá trình phát triển trò chơi. Sứ mệnh: Mang đến trải nghiệm chơi game đột phá, chất lượng AAA, hướng đến cộng đồng.


Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.

Bài viết phổ biến

Có Thể Đào Solana Không? Sự Thật Về Đào SOL

Có Thể Đào Solana Không? Sự Thật Về Đào SOL

Có thể bạn đã nghe về tốc độ đáng kinh ngạc và phí giao dịch thấp của Solana, và bây giờ bạn đang tự hỏi làm thế nào để đào Solana để có được một số token SOL. Có thể bạn đã tìm kiếm phần mềm đào hoặc

Cách Tạo Meme Coin trên Solana? Hướng Dẫn Đầy Đủ Cho Người Mới Bắt Đầu

Cách Tạo Meme Coin trên Solana? Hướng Dẫn Đầy Đủ Cho Người Mới Bắt Đầu

Thế giới tiền điện tử đã chứng kiến sự bùng nổ của các meme coin, biến những trò đùa trên internet thành tài sản kỹ thuật số hợp pháp trị giá hàng triệu đô la. Nếu bạn đang thắc mắc cách tạo meme coin

Staking Solana hoạt động như thế nào? Hướng dẫn staking SOL đầy đủ

Staking Solana hoạt động như thế nào? Hướng dẫn staking SOL đầy đủ

Staking Solana cung cấp cho những người nắm giữ tiền điện tử một cách đơn giản để kiếm thu nhập thụ động trong khi hỗ trợ một trong những blockchain nhanh nhất trong ngành. Hướng dẫn toàn diện này sẽ

Chế độ một chiều và chế độ phòng hộ trong giao dịch Futures là gì?

Chế độ một chiều và chế độ phòng hộ trong giao dịch Futures là gì?

Khi giao dịch Futures trên MEXC, một cài đặt quan trọng thường bị bỏ qua là chế độ vị thế. Điều này quyết định bạn có thể nắm giữ đồng thời cả vị thế Long và Short trong cùng một cặp Futures hay không

Bài viết liên quan

Bitlayer (BTR) là gì? Hướng dẫn về giải pháp Layer-2 Bitcoin thế hệ mới

Bitlayer (BTR) là gì? Hướng dẫn về giải pháp Layer-2 Bitcoin thế hệ mới

Mặc dù Bitcoin đã khẳng định vị thế là mạng blockchain an toàn và phi tập trung nhất, những hạn chế về khả năng mở rộng và lập trình ngày càng trở nên rõ ràng. Trong khi Mainnet Bitcoin thiết lập tiêu

AI × Blockchain × Khoa học dữ liệu: Codatta đang thay đổi nền kinh tế dữ liệu Web3 như thế nào

AI × Blockchain × Khoa học dữ liệu: Codatta đang thay đổi nền kinh tế dữ liệu Web3 như thế nào

Trong bối cảnh công nghệ blockchain và AI đang hội tụ ngày càng nhanh, Codatta nổi lên như một giao thức dữ liệu phi tập trung mang tính cách mạng, giải quyết một trong những thách thức cốt lõi của We

LABUBU: Từ đồ chơi thời thượng đến meme, hành trình kỳ ảo của một hiện tượng toàn cầu

LABUBU: Từ đồ chơi thời thượng đến meme, hành trình kỳ ảo của một hiện tượng toàn cầu

Dù bạn chưa sở hữu một Labubu, khả năng cao bạn đã từng nghe đến hiện tượng văn hoá toàn cầu này.1. Labubu là gì?Labubu, nhân vật chính trong series &#34;Monsters&#34; do nghệ sĩ gốc Bỉ - Trung Kasing

Đổi mới Blockchain: Cách Pi Network đang định hình lại tương lai của tiền mã hoá

Đổi mới Blockchain: Cách Pi Network đang định hình lại tương lai của tiền mã hoá

Bước vào năm 2025, Pi Network đang đứng trước một thời điểm then chốt với cả cơ hội và thách thức. Từ một thử nghiệm khai thác tiền mã hoá qua di động đầy tham vọng, Pi Network đã phát triển thành một

Đăng ký MEXC
Đăng ký & nhận lên đến 10,000 USDT tiền thưởng