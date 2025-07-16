Báo cáo sự kiện MX Zone Tháng 4





Trong tháng 4, Bitcoin đã chính thức trải qua một đợt Halving, với giá có xu hướng giảm tương tự như các đợt Halving trước đó. Ở thời điểm thấp nhất, giá giảm xuống dưới 60,000 USDT, tạo nên một đợt điều chỉnh chung cho toàn thị trường. Trong khi đó, MX đã trải qua một đợt tăng mới vào tháng 4, đạt mức cao nhất 5.858 USDT, với giá hiện tại duy trì ở mức 4.9 USDT. Nắm giữ token MX không chỉ thu được lợi nhuận từ việc tăng giá, mà còn có thể tham gia vào các sự kiện độc quyền hàng tháng và nhận airdrop miễn phí. Để biết thêm chi tiết về quyền lợi khi nắm giữ MX, vui lòng tham khảo tại " 3 Lợi Ích Hàng Đầu Dành Cho Chủ Sở Hữu MX ".









Trong tháng 04/2024, MEXC đã tiến hành tổng cộng 304 sự kiện airdrop, bao gồm 5 sự kiện Launchpool và 299 sự kiện Kickstarter, với tổng phần thưởng hơn 17.38 triệu USDT đã được phân bổ, APY (Tỷ suất lợi nhuận hàng năm) sự kiện đạt mức ấn tượng 76%.





Theo thống kê dữ liệu của MEXC, trong số 304 sự kiện airdrop trong tháng 4, ba token hàng đầu đều có mức tăng hơn 450%. Token có mức tăng cao nhất trong tháng 4 là POPCAT, với mức tăng lên tới 607.4%. Theo sau đó, token thứ hai và thứ ba, DLORD và WUF, có mức tăng lần lượt là 484.5% và 464.2%. Trong số 10 token tăng trưởng hàng đầu, tất cả token đều có mức tăng hơn 120%.





Tên dự án Thời gian airdrop (Thời gian cam kết MX) % tăng trưởng (Tính đến 30/04) POPCAT 18/04/2024 607.40% DLORD 26/04/2024 484.50% WUF 15/04/2024 464.20% APU0 06/04/2024 263.92% LUST 30/04/2024 220.00% OCH 04/04/2024 215.00% QTK 13/04/2024 187.90% ANDYETH 11/04/2024 156.10% CHATAI 11/04/2024 143.44% GOL 29/04/2024 126.40%









Launchpool và Kickstarter là các sự kiện airdrop miễn phí được tổ chức dành riêng cho người dùng nắm giữ MX. Bằng cách nắm giữ tối thiểu 1,000 token MX trong ít nhất 30 ngày liên tiếp, bạn có thể đăng ký tham gia các sự kiện Kickstarter và Launchpool.





Truy cập trang web chính thức của MEXC. Ở phía trên trang chủ, chọn [Spot] từ thanh điều hướng, bạn sẽ thấy cổng để truy cập các sự kiện Launchpool và Kickstarter.













Nếu chưa phải là người dùng nắm giữ MX và muốn tham gia các sự kiện Launchpool và Kickstarter, bạn cần mua token MX trên MEXC và nắm giữ trong một khoảng thời gian cụ thể. Khi đáp ứng các điều kiện, bạn có thể bắt đầu tham gia các sự kiện này. Để biết thêm cách mua MX, vui lòng tham khảo " Hướng Dẫn Mua MX Chỉ Trong Một Phút ".





Ngoài việc tham gia các sự kiện airdrop miễn phí, người dùng nắm giữ MX còn nhận được ưu đãi giảm phí giao dịch. Nếu là người dùng nắm giữ MX, bạn có thể chuyển MX sang tài khoản Futures và sử dụng tính năng khấu trừ MX cho phí giao dịch USDT-M Futures để được tận hưởng ưu đãi giảm 10% phí.



