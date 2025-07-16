Meme coin chủ đề động vật tăng trở lại khi Neiro niêm yết trên MEXC





Gần đây, chủ của Kabosu, chú chó Shiba Inu nổi tiếng truyền cảm hứng cho DOGE, đã đăng một thông điệp thú vị trên mạng xã hội: Họ đã nhận nuôi một chú chó Shiba Inu mới tên là Neiro. Thông tin này ngay lập tức thu hút sự chú ý rộng rãi trong cộng đồng tiền mã hoá và thúc đẩy sự ra đời của nhiều meme coin có cùng tên.





Trong số nhiều token Neiro, MEXC là sàn giao dịch đầu tiên niêm yết NEIRO, token Neiro lớn nhất theo giá trị thị trường, đồng thời cung cấp giao dịch NEIRO Futures, nhanh chóng giành được lợi thế trên thị trường. Sau đó, MEXC đã niêm yết một số dự án có tên tương tự khác với vốn hóa thị trường lớn, chẳng hạn như NEIROETH và BABYNEIRO, tạo ra hiệu ứng tài sản đáng kể.









Vào ngày 24 tháng 5 năm nay, Kabosu, chú chó Shiba Inu nguyên mẫu cho dự án meme lớn nhất DOGE, đã qua đời, thu hút nhiều sự chú ý trong lĩnh vực tiền mã hoá. Vào ngày đó, giá token DOGE đã giảm hơn 8%, với giá trị thị trường giảm hơn 1.2 tỷ USDT. Hiện tại, DOGE vẫn là dự án có vốn hóa thị trường cao nhất trong lĩnh vực meme, đạt 18.4 tỷ USDT.





Hơn hai tháng sau, vào ngày 28 tháng 7, chủ của Kabosu cho biết đã nhận nuôi một chú Shiba Inu mới. Sau đó, tổ chức DAO Own the Doge , đơn vị nắm giữ bản quyền đối với những hình ảnh liên quan đến Kabosu, đã bình luận : "Thật tuyệt vời, chào mừng Neiro đến với gia đình."





(Ảnh của chú chó Shiba Inu mới)





Với sự ra đời của cái tên Shiba Inu Neiro mới, hàng chục dự án meme có cùng tên đã xuất hiện trên thị trường tiền mã hoá trên nhiều mạng lưới blockchain khác nhau, tạo nên một cơn sốt hỗn loạn. Trong đó, một số dự án là lừa đảo và người dùng không thể bán sau khi mua, hoặc dự án đã thực hiện "rug pull", gây ra tổn thất đáng kể cho các nhà đầu tư.





Nhận thấy nhu cầu giao dịch của thị trường, đội ngũ niêm yết MEXC đã tiến hành đánh giá toàn diện nhiều token Neiro và cuối cùng quyết định niêm yết token có giá trị thị trường và tính thanh khoản cao nhất - NEIRO trên blockchain Solana. Theo thông báo chính thức , MEXC đã niêm yết NEIRO cho giao dịch Spot vào lúc 13:00 ngày 28/07 (Giờ VN), chỉ vài giờ sau khi tên của Shiba Inu mới được xác nhận, giúp MEXC trở thành sàn giao dịch tập trung đầu tiên niêm yết NEIRO.





(Thông báo của MEXC về việc niêm yết NEIRO)





Dữ liệu cho thấy sau khi NEIRO được niêm yết trên MEXC, giá đã tăng từ mức giá mở cửa 0.02 USDT lên 0.085 USDT, tăng hơn 300% và khối lượng giao dịch trong 24 giờ đã vượt quá 10 triệu USDT, cao nhất trong số tất cả các sàn giao dịch tập trung. Ngoài ra, MEXC đã mở giao dịch NEIRO Futures vào ngày 29 tháng 7, cung cấp cho nhà đầu tư nhiều lựa chọn giao dịch hơn và trở thành sàn duy nhất cung cấp giao dịch phái sinh NEIRO.





(MEXC mở giao dịch NEIRO Futures. Nguồn hình ảnh: CoinGecko)





Nhiều nhà đầu tư tiền mã hóa ca ngợi động thái niêm yết NEIRO của MEXC. Nhà đầu tư Monir cho biết: "Đây là $NEIRO thực sự mà tất cả chúng ta đã chờ đợi. Xin dành lời khen ngợi cho MEXC vì đã tiên phong niêm yết token có sức hấp dẫn đặc biệt này." Nhà đầu tư Alex tuyên bố MEXC luôn nắm bắt xu hướng thị trường và việc niêm yết token NEIRO một lần nữa chứng minh được sự nhạy bén và phản ứng nhanh chóng. Một nhà đầu tư khác, Lily, cho biết cô luôn tìm kiếm những meme coin mới đầy hứa hẹn và việc niêm yết NEIRO trên MEXC mang đến cho cô những cơ hội đầu tư tuyệt vời.









Trên thực tế, bên cạnh NEIRO, các dự án meme có tên tương tự khác cũng thu hút được sự chú ý trên thị trường và sau khi đánh giá, MEXC đã niêm yết NEIROETH và BABYNEIRO, cả hai đều tạo ra hiệu ứng tài sản đáng kể.





Hãng tin tiền mã hoá Whale Insider , với gần 300,000 người theo dõi, đưa tin giá của NEIROETH đã tăng 235% sau khi được niêm yết trên MEXC.













Với sự tăng trưởng của các token chủ đề Neiro, nhiều người có chung một câu hỏi: Liệu Neiro có thể thay thế DOGE để trở thành vị vua mới của meme coin không?





Câu trả lời có thể không khách quan, vì những dự án có tên tương tự này khó có thể vượt qua vốn hóa thị trường hiện tại hơn 18 tỷ USDT của DOGE. Trên thực tế, chủ của Neiro trước đó cho biết không xác nhận các token chủ đề Neiro hiện tại. "Tôi thấy nhiều token liên quan đến Kabosu và Neiro. Để làm rõ, tôi không ủng hộ bất kỳ dự án tiền mã hoá nào ngoại trừ @ownthedoge $dog vì sở hữu ảnh gốc và IP của Doge (Do tôi đã đưa cho họ) và cam kết chỉ làm những việc tốt hàng ngày, từ thiện và văn hóa Doge."





Tất nhiên, điều này không thể phủ nhận giá trị của các token chủ đề Neiro, vì giao dịch tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Miễn là có sự cường điệu, tính thời sự hoặc hàm ý văn hóa, các dự án meme đều có không gian đầu cơ nhất định. Cho dù đó là tin tức về sự ra đi của Kabosu hay việc nhận nuôi Shiba Inu Neiro mới, cả hai đều thu hút được sự chú ý đáng kể trong một thời gian ngắn, thúc đẩy gia tăng gấp đôi sự náo nhiệt và thanh khoản của thị trường.





Trên thực tế, sự xuất hiện của token chủ đề Neiro đã một lần nữa thúc đẩy xu hướng meme coin theo chủ đề động vật trên mạng Solana và Ethereum, đặc biệt là các dự án theo chủ đề chó và mèo dẫn đầu về khối lượng giao dịch.





Dưới góc độ phổ biến văn hóa, meme coin theo chủ đề động vật không chỉ là token đầu tư mà còn là hiện tượng văn hóa. Chúng thường bắt nguồn từ các chủ đề phổ biến trên internet và mạng xã hội, với sức truyền tải mạnh mẽ và sự hỗ trợ của cộng đồng. Tinh thần được truyền tải bởi những meme coin này không chỉ là giải trí và hài hước mà còn là tính phi tập trung, sức mạnh cộng đồng và sự đổi mới. Chúng cho phép nhiều người hiểu và tham gia hơn vào thế giới tiền mã hoá, thúc đẩy sự phổ biến và phát triển của toàn bộ ngành. Lấy Doge làm ví dụ: Token bắt đầu như một trò đùa, nhưng thông qua sức mạnh cộng đồng và sự phát triển liên tục, cuối cùng đã trở thành tiền mã hoá có ứng dụng thực tế và được công nhận rộng rãi.





Đối với các nhà đầu tư quan tâm đến meme coin chủ đề động vật, đây chắc chắn là lựa chọn lý tưởng để giao dịch trên MEXC. Không chỉ cung cấp nhiều cặp giao dịch và môi trường giao dịch hiệu quả, MEXC còn mang lại nhiều lợi ích khác: Miễn phí giao dịch đối với một số token và người dùng nắm giữ token của sàn có thể nhận được airdrop token miễn phí.





Hiện tại, MEXC đã niêm yết hàng chục meme coin theo chủ đề động vật như FWOG, DOGE, SHIB, FLOKI, Catgirl (CATGIRL), CateCoin (CATE), đáp ứng tất cả nhu cầu giao dịch của người dùng.









Việc niêm yết thành công NEIRO và sự hồi sinh của các meme coin theo chủ đề động vật cho thấy sức sống và tiềm năng của thị trường tiền mã hoá. Đối với các nhà đầu tư, đây vừa là thị trường đầy cơ hội, nhưng cũng là thị trường đòi hỏi sự thận trọng trong việc đưa ra quyết định. Bằng cách lựa chọn các sàn chất lượng như MEXC, nhà đầu tư có thể nắm bắt tốt hơn động lực thị trường và đạt được mục tiêu đầu tư.



