Altcoin season sẽ đến vào năm 2025? Chu kỳ, chỉ báo và động lực vĩ mô





Kể từ khi thị trường tiền mã hoá ra đời, các mô hình theo chu kỳ luôn là một trong những đặc điểm nổi bật nhất. Bitcoin, với vai trò là "mỏ neo" của thị trường, thường quyết định nhịp điệu của các chu kỳ tăng và giảm giá, kéo theo sự luân chuyển của Altcoin season. Trong năm 2025, với sự phổ biến của Bitcoin Spot ETF , sự tham gia của các quỹ tổ chức và sự tương tác phức tạp của các chính sách vĩ mô, các cuộc thảo luận xoay quanh việc liệu thị trường có bước vào một Altcoin season mới trong nửa cuối năm hay không đang ngày càng trở nên sôi động.

















Khi nhìn lại các chu kỳ tăng giá của thị trường tiền mã hoá vào năm 2017 và 2021, giá và dòng vốn trên thị trường nhìn chung tuân theo một mô hình gồm ba giai đoạn. Đầu tiên, Bitcoin hấp thụ thanh khoản. Sau đó, Ethereum tiếp nối. Và cuối cùng là sự bùng nổ của Altcoin.





Giai đoạn Bitcoin chiếm ưu thế: Bitcoin, với vai trò dẫn dắt thị trường, thu hút một lượng lớn thanh khoản, đẩy giá tăng mạnh.









Giai đoạn của Ethereum và các Altcoin vốn hoá lớn: Khi đà tăng của Bitcoin chậm lại, dòng vốn trên thị trường bắt đầu tìm kiếm các cơ hội mới. Ethereum, nhờ vị thế trong hệ sinh thái hợp đồng thông minh và DeFi, trở thành bên hưởng lợi chính. Đồng thời, một số Altcoin vốn hoá lớn khác cũng có màn thể hiện ấn tượng.





Giai đoạn bùng nổ của Altcoin vốn hoá trung bình và nhỏ: Tâm lý thị trường đạt đỉnh, khẩu vị rủi ro được giải phóng hoàn toàn, dòng tiền bắt đầu đổ vào các tài sản vốn hoá nhỏ hơn, mang lại mức lợi nhuận gấp hàng chục đến hàng trăm lần - tạo nên hiện tượng được gọi là "Altcoin season".





Mô hình ba giai đoạn này là đặc điểm chung của hai chu kỳ tăng trưởng lớn trước đây, và đóng vai trò như một tài liệu tham khảo quan trọng giúp nhà đầu tư đánh giá vị trí hiện tại của chu kỳ thị trường.













Tuy nhiên, thị trường năm 2025 lại thể hiện một số khác biệt đáng chú ý so với hai chu kỳ trước.





Thứ nhất, dòng vốn tổ chức đã trở thành động lực cốt lõi của chu kỳ này. Việc ra mắt các Bitcoin Spot ETF và Ethereum Spot ETF đã thu hút sự tham gia sâu rộng từ các công ty quản lý tài sản lớn như BlackRock và Fidelity . Bitcoin và Ethereum ngày càng được tích hợp vào các chiến lược phân bổ tài sản vĩ mô của tổ chức. Sự thay đổi này làm giảm mức độ nhạy cảm trước những biến động giá riêng lẻ, đồng thời gia tăng sự tương quan với các tài sản rủi ro truyền thống.





Thứ hai, môi trường thanh khoản vĩ mô khác biệt rõ rệt. Các chu kỳ tăng giá trước thường diễn ra trong bối cảnh thanh khoản toàn cầu dồi dào, trong khi vào năm 2025, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn duy trì lãi suất cao và thanh khoản chưa được nới lỏng đáng kể. Điều này hạn chế đà tăng trưởng của thị trường so với các chu kỳ lịch sử.





Cuối cùng, vấn đề thiếu độ rộng thị trường trở nên nổi bật. Mặc dù ETH gần đây tiếp tục tăng và vượt trội hơn hầu hết Altcoin, nhưng thị phần của ETH vẫn chưa đạt đến các đỉnh lịch sử, và toàn bộ thị trường Altcoin thể hiện hiệu ứng lan tỏa yếu. Điều này cho thấy sự luân chuyển vốn chưa diễn ra rộng rãi và mức độ hứng khởi của thị trường vẫn chủ yếu tập trung vào các tài sản dẫn đầu.













Bitcoin Dominance (BTC.D) là chỉ báo cốt lõi để đánh giá sự xuất hiện của Altcoin season. Việc BTC.D suy giảm cho thấy dòng vốn đang rời khỏi Bitcoin để chảy vào các loại tiền mã hoá khác, đặc biệt là Altcoin.





Dữ liệu từ TradingView cho thấy sau một giai đoạn tăng, BTC.D gần đây đã bắt đầu điều chỉnh, giảm xuống 59% tính đến tháng 8. Trong lịch sử, khi BTC.D giảm xuống dưới 55%, thị trường thường bước vào giai đoạn Altcoin sôi động. Cả hai Altcoin season vào năm 2017 và 2021 đều được kích hoạt quanh ngưỡng này. Do đó, diễn biến tiếp theo của BTC.D vẫn là tín hiệu then chốt để xác định liệu một Altcoin season thực sự có đang đến gần hay không.













Một chỉ báo quan trọng khác cần theo dõi là "Chỉ số Altcoin season", thước đo hoạt động của thị trường Altcoin bằng cách tính tỷ lệ phần trăm trong top 100 Altcoin có mức tăng trưởng vượt trội hơn Bitcoin trong 90 ngày qua.





Theo dữ liệu từ CMC, chỉ số này duy trì ở mức thấp trong phần lớn 3 tháng vừa qua và chỉ mới bắt đầu tăng dần trong tháng gần đây, hiện đang dao động quanh mức 44. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn nhiều so với ngưỡng 75 - mức cần thiết để báo hiệu một Altcoin season thực sự. So sánh với năm 2021, Chỉ số Altcoin season khi đó nhiều lần vượt ngưỡng 90 và duy trì ở mức cao trong hơn 3 tháng, phản ánh hiệu ứng luân chuyển vốn mạnh mẽ.









Nói cách khác, sự yếu kém hiện tại của chỉ số Altcoin season phản ánh rằng dòng vốn trên thị trường vẫn tập trung chủ yếu vào các tài sản vốn hoá lớn. Ở chiều ngược lại, tổng vốn hóa thị trường của Altcoin đã tăng 50% kể từ đầu tháng 7, cho thấy những dấu hiệu ban đầu về việc dòng vốn đang chảy vào thị trường Altcoin.













Một trong những khác biệt lớn nhất của chu kỳ này so với các chu kỳ trước là mức độ tham gia sâu rộng của các tổ chức. Những tổ chức như BlackRock và Fidelity đang nắm giữ một lượng lớn Bitcoin thông qua các Bitcoin ETF, và các quyết định đầu tư của họ có tác động sâu sắc đến tâm lý thị trường. Đồng thời, Ethereum cũng đang dần nhận được sự chấp nhận từ phía các tổ chức. Dữ liệu cho thấy 19 công ty, dẫn đầu bởi Bitmine Immersion Technologies và Sharplink Gaming, đang nắm giữ tổng cộng hơn 2.42 triệu ETH - chiếm hơn 2% tổng nguồn cung của Ethereum. Điều này phản ánh rõ ràng niềm tin dài hạn của các tổ chức đối với ETH.









Sự tham gia của dòng vốn tổ chức mang lại một nguồn vốn ổn định cho thị trường, nhưng đồng thời cũng khiến dòng vốn tập trung chủ yếu vào các tài sản hàng đầu, từ đó hạn chế tiềm năng tăng trưởng của các Altcoin vốn hoá vừa và nhỏ.









Chính sách vĩ mô vẫn là yếu tố then chốt ảnh hưởng đến thị trường tiền mã hoá. Thị trường nhìn chung kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 và tháng 10, và sự thay đổi chính sách này có thể giải phóng thêm dòng vốn bán lẻ vào thị trường tiền mã hoá.





Hiện tại, các quỹ thị trường tiền tệ tại Mỹ đã đạt mức kỷ lục $7.2 nghìn tỷ. Tuy nhiên, kể từ tháng 6, lượng tiền mặt trong các quỹ này đã tăng trở lại hơn $200 tỷ, phản ánh lập trường thận trọng của nhà đầu tư trong môi trường lãi suất cao.





Khi việc cắt giảm lãi suất bắt đầu, sức hấp dẫn của các quỹ thị trường tiền tệ sẽ suy giảm, và một phần trong dòng vốn này có thể chảy vào các tài sản rủi ro hơn như tiền mã hoá. Nếu kỳ vọng này trở thành hiện thực, điều này có thể trở thành một chất xúc tác bên ngoài quan trọng cho Altcoin season.









Nhìn chung, sự phát triển của thị trường Altcoin trong nửa cuối năm có thể được chia thành ba giai đoạn.





Trong ngắn hạn, sự luân chuyển vốn sẽ chủ yếu thể hiện ở các cơ hội có tính chất cấu trúc. Ethereum đã vượt mốc $4,700, cho thấy các tổ chức vẫn ưu tiên các tài sản vốn hoá lớn. Trong khi đó, ở các lĩnh vực theo câu chuyện dẫn dắt (narrative-driven), các token thuộc các mảng như AI, RWA và blockchain gaming đã bắt đầu thể hiện mức lợi nhuận vượt trội.









Trong trung hạn, nếu BTC.D tiếp tục giảm xuống dưới 55% trong khi môi trường vĩ mô trở nên nới lỏng hơn và các sản phẩm như staking Ethereum ETF được cơ quan quản lý phê duyệt, một Altcoin season toàn diện có thể chính thức bắt đầu. Trong giai đoạn này, độ rộng của thị trường sẽ được mở rộng, với dòng vốn phân bổ rộng rãi hơn vào các Altcoin thuộc nhiều nhóm vốn hoá khác nhau.





Trong dài hạn, chu kỳ này có thể thể hiện một cấu trúc khác biệt so với các chu kỳ trước. Sự ổn định và tập trung do dòng vốn tổ chức chi phối có thể duy trì đà tăng của các coin lớn trong thời gian dài hơn, nhưng nếu tâm lý thị trường đảo chiều, đà giảm cũng có thể diễn ra nhanh hơn. Đồng thời, các câu chuyện mới nổi như AI phi tập trung và giao tiếp đa chuỗi có thể tạo ra nhiều "mini Altcoin season" cục bộ, mặc dù việc liệu chúng có kích hoạt một đợt bùng nổ toàn diện hay không vẫn sẽ phụ thuộc vào điều kiện thanh khoản vĩ mô.









Triển vọng của thị trường Altcoin trong nửa cuối năm 2025 chứa đựng cả cơ hội lẫn rủi ro.





Dựa trên dữ liệu hiện tại, một Altcoin season toàn diện vẫn chưa thực sự bắt đầu, nhưng các dấu hiệu về sự luân chuyển vốn đang dần xuất hiện. Hiệu suất mạnh mẽ của ETH và mức tăng đáng chú ý ở một số lĩnh vực theo câu chuyện dẫn dắt đã thổi sinh khí mới vào thị trường. Liệu một Altcoin season thực sự có diễn ra hay không sẽ phụ thuộc vào ba yếu tố chính: BTC.D có thể phá vỡ hiệu quả ngưỡng 55% hay không, tốc độ cắt giảm lãi suất của Fed có đúng như kỳ vọng hay không, và môi trường pháp lý có trở nên rõ ràng hơn hay không.





Trong bối cảnh này, nhà đầu tư nên duy trì sự lạc quan thận trọng. Nên theo dõi sát các biến động chỉ báo, lựa chọn Altcoin có giá trị dài hạn và ứng dụng thực tiễn, đồng thời tránh chạy theo làn sóng ngắn hạn một cách mù quáng. Bên cạnh đó, việc lập kế hoạch điểm vào lệnh và thoát lệnh một cách khôn ngoan là điều cần thiết để đảm bảo an toàn khi dòng chảy thị trường đảo chiều.









Lịch sử trong thị trường tiền mã hoá có thể không lặp lại hoàn toàn, nhưng nhịp điệu của nó vẫn luôn tồn tại. Chỉ khi hiểu rõ các chu kỳ này, nhà đầu tư mới có thể thực sự nắm bắt được những cơ hội tích luỹ tài sản theo chu kỳ.





