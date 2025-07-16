Altcoin hồi phục: Đã đến lúc mua đáy? Token nào sẽ dẫn đầu thị trường?

Vào rạng sáng ngày 28/08, một đợt giảm mạnh đã khiến giá Bitcoin nhanh chóng phá vỡ mức hỗ trợ quan trọng 60,000 USDT. Sự kiện này không chỉ gây chấn động đến tâm lý nhạy cảm của thị trường mà còn gây thiệt hại chưa từng có đối với nhiều Altcoin. Kết quả là tổng giá trị thị trường tiền mã hóa giảm 6.7%. Dù tình trạng bất ổn vẫn tiếp diễn, nhưng những cơ hội mới cũng đang dần xuất hiện trên thị trường.





Mặc dù Bitcoin vẫn duy trì sự thống trị trên thị trường, nhưng tiềm năng của các Altcoin không hề bị xem nhẹ. Dữ liệu cho thấy tỷ lệ thống trị của Bitcoin đã giảm nhẹ 0.12% trong 7 ngày qua, cho thấy dòng tiền thị trường đang phần nào chuyển hướng sang các tài sản tiền mã hóa khác. Theo biểu đồ của TradingView, trong 24 giờ qua, giá trị thị trường của các Altcoin đã giảm 16.68%, nhiều hơn đáng kể so với mức giảm 9.94% của Bitcoin. Điều này phản ánh sự biến động trong tâm lý thị trường và tình trạng bán tháo Altcoin quá mức của các nhà đầu tư. Tuy nhiên, đây cũng là một cơ hội mua vào hiếm có cho những nhà đầu tư có tầm nhìn xa.





Đáng chú ý là giá trị thị trường của các Altcoin đã tìm được ngưỡng hỗ trợ mạnh tại mức 850 tỷ USDT. Ngưỡng hỗ trợ này không chỉ có ý nghĩa về mặt kỹ thuật mà còn mang tính chất tâm lý quan trọng đối với thị trường. Nếu các Altcoin ổn định và phục hồi từ ngưỡng này, điều này có thể kích hoạt một xu hướng tăng mới. Đối với các nhà đầu tư, đây chắc chắn là một tín hiệu cần được đặc biệt quan tâm.





Phân tích kỹ thuật cho thấy Bitcoin đã thiết lập ngưỡng hỗ trợ vững chắc trên mức 58,000 USDT, tạo nền tảng cho khả năng phục hồi của các Altcoin. Nhìn chung, các Altcoin vẫn thể hiện mối tương quan tích cực với Bitcoin, dù có những khác biệt riêng lẻ nhưng vẫn theo xu hướng chung của Bitcoin. Dữ liệu chỉ ra các Altcoin như Bancor Network (BNT), Axie Infinity (AXS), Chainlink (LINK), Algorand (ALGO), và Cardano (ADA) có mức độ tương quan cao nhất với Bitcoin. Trong khi đó, các Altcoin như Dash (DASH), Curve DAO (CRV), dYdX (DYDX), và My Neighbor Alice (ALICE) lại có mức độ tương quan thấp nhất, và biến động giá của chúng ít bị ảnh hưởng bởi Bitcoin hơn.





Điều này củng cố niềm tin thị trường có thể sẽ duy trì ổn định trong ngắn hạn, và ngành công nghiệp tiền mã hóa có khả năng tiếp tục giao dịch đi ngang trong thời gian tới. Các nhà đầu tư nên thận trọng để xác định bất kỳ sai lệch tiềm năng nào có thể báo hiệu rủi ro cao hơn. Theo Chỉ số sợ hãi & tham lam tiền mã hóa, điểm “sợ hãi” hiện tại là 29, cho thấy mặc dù tâm lý đã cải thiện, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự bi quan. Tâm lý này có thể hạn chế mức độ phục hồi ngắn hạn, nhưng cũng tạo cơ hội cho các nhà đầu tư dài hạn tích lũy thêm tài sản ở mức giá thấp hơn. Do đó, không thể loại trừ khả năng mối tương quan tích cực giữa Bitcoin và các Altcoin có thể mang đến cơ hội cho người mua dài hạn sở hữu thêm tài sản với mức giá ưu đãi, đặc biệt trong bối cảnh lo ngại về một đợt bán tháo tiền mã hóa có thể xảy ra vào tháng 9.





Kinh nghiệm cho thấy sự phổ biến của các Altcoin thường gắn liền với những biến động trong tâm lý thị trường, các đột phá công nghệ, và ảnh hưởng từ người nổi tiếng. Gần đây, một số Altcoin đã trở thành tâm điểm trên thị trường nhờ hiệu suất vượt trội và các chủ đề thịnh hành, thu hút sự chú ý đáng kể và khơi dậy nhiều cuộc thảo luận:





SUNDOG

Giá hiện tại: 0.25 USDT

Vốn hóa thị trường: 250 triệu USDT

Vào ngày 16/08, Sundog (SUNDOG) được niêm yết trên SunPump, nền tảng niêm yết meme đầu tiên trong hệ sinh thái TRON. Chỉ trong chưa đầy 3 giờ, vốn hóa thị trường của SUNDOG đã vượt mốc 10 triệu USDT. Đến rạng sáng 19/08, chưa đầy 3 ngày sau, vốn hóa của SUNDOG lần đầu tiên vượt 100 triệu USDT. Để so sánh, PEPE - Memecoin thành công nhất trong những năm gần đây - Mất 4 ngày để đạt mốc này. Theo dữ liệu mới nhất từ MEXC , tính đến rạng sáng 30/08, giá của SUNDOG đã đạt đỉnh 0.33586 USDT, với vốn hóa vượt 250 triệu USDT. Trong khi đó, các meme coin nổi tiếng như SHIB, BONK, và FLOKI phải im ắng một thời gian dài sau khi ra mắt mới có thể bứt phá. Hiệu ứng tài sản mà SUNDOG mang lại trong tuần đầu tiên đã vượt qua hầu hết các meme coin hàng đầu. Đáng chú ý, MEXC đã niêm yết 2,592 token và 3,008 cặp giao dịch, trở thành sàn giao dịch niêm yết tiền mã hoá nhanh nhất với lựa chọn phong phú nhất - Bất kỳ Altcoin nào bạn nghĩ đến, đều có sẵn trên MEXC!









REDO

Giá hiện tại: 0.5 USDT

Vốn hoá thị trường: 52 triệu USDT

Resistance Dog (REDO) là một meme coin trong hệ sinh thái TON, ra đời vào tháng 01/2024. Gần đây, độ phổ biến của token này đã tăng vọt do sự việc bắt giữ Durov. Các nhà phân tích cho rằng REDO có khả năng cao sẽ trở thành meme coin hàng đầu trong hệ sinh thái TON. Từ ngày 25/08, vốn hóa thị trường của REDO đã tăng hơn 250%, vượt qua mốc 95.7 triệu USDT. Mặc dù giá hiện tại đã giảm hơn 46.8% so với mức đỉnh cao nhất, khối lượng giao dịch của REDO vẫn tăng vọt lên 17 triệu USDT trong thời gian ngắn, cho thấy phản ứng mạnh mẽ của thị trường và sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng. Với việc Durov đã được thả tự do, liệu REDO có thể đạt được những đỉnh cao mới hay không vẫn còn phải chờ xem.









NOT

Giá hiện tại: 0.008792 USDT Vốn hoá thị trường: 850 triệu USDT

Nhờ sự lan truyền mạnh mẽ và cách tiếp cận sáng tạo, Notcoin (NOT) đang nhanh chóng trở thành một Altcoin đầy triển vọng. Ban đầu, Notcoin xuất phát từ một trò chơi trên Telegram, thu hút người dùng tham gia vào web3 thông qua cơ chế Click-to-earn. Token NOT khuyến khích người dùng khám phá các sản phẩm web3, tham gia trò chơi, đóng góp vào hệ sinh thái, và hỗ trợ các dự án web3 mới thông qua các hoạt động. Với sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng và những tính năng độc đáo, Notcoin đã trở thành một nhân tố đáng chú ý trong thị trường Altcoin.









Ý kiến chuyên gia

Vào ngày 29/08, nhà phân tích CryptoQuant, Joao Wedson, đã chia sẻ trên mạng xã hội hiện đang có một mối tương quan tích cực giữa Altcoin và Bitcoin. Điều này cho thấy sự đồng nhất trong thị trường tiền mã hóa, khi Altcoin di chuyển theo xu hướng của Bitcoin, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chung.









Nhà giao dịch tiền mã hóa nổi tiếng Luke Martin đã chia sẻ với 331,967 người theo dõi trên X: “Thị trường Altcoin hiện đang ở mức "Sell your house and buy more" ("Bán nhà để mua thêm"). Theo dữ liệu lịch sử, biểu đồ “Alts Buy Signal” dưới đây thường cho thấy thời điểm thị trường Altcoin bước vào giai đoạn mua vào. Tín hiệu này đã không xuất hiện trong ba năm qua, và điều này thường xuất hiện trước một đợt phục hồi mạnh mẽ của thị trường. Chẳng hạn, vào mùa hè năm 2020, sau khi Bitcoin đạt đến mức tương tự, giá đã tăng vọt từ 10K lên 60K trong vòng sáu tháng. Nhà giao dịch Mags cũng chỉ ra rằng: “Thị trường Altcoin đang hình thành mô hình nêm giảm, đây là mô hình tiếp tục tăng.” Nếu mô hình này tiếp tục phát triển, nó có thể kích hoạt một đợt phục hồi đáng kể.”









Tâm lý thị trường

Nhiều người tin rằng với những thay đổi trong điều kiện thị trường, việc tái cấu trúc nắm giữ token và sự cải thiện dần dần về hiệu quả chi phí định giá, Altcoin đang tiến gần đến xu hướng tăng giá. Thứ nhất, khi Hoa Kỳ dần bước vào chu kỳ cắt giảm lãi suất, tâm lý chấp nhận rủi ro của thị trường sẽ được củng cố. Trong giai đoạn này, các dự án vốn hóa nhỏ với tiềm năng tăng trưởng tốt thường hoạt động tốt hơn. Thứ hai, sau sự suy giảm đồng bộ của Altcoin và Bitcoin, Altcoin đã bắt đầu đảo ngược xu hướng giảm trước đó - xu hướng giảm nhiều hơn tăng. Cả thị phần vốn hóa thị trường và thị phần khối lượng giao dịch hàng ngày đều đã phục hồi đáng kể, cho thấy một số quỹ đã bắt đầu cân bằng lại danh mục đầu tư. Cuối cùng, theo lịch sử, mỗi dòng vốn đầu tư quy mô lớn đã tạo ra một hiệu ứng lắng đọng. Ví dụ, mặc dù bong bóng công nghệ internet năm 2000 dẫn đến một thị trường giảm kéo dài ba năm, nhưng 12% các công ty cuối cùng đã trở thành những người khổng lồ trong ngành và bước vào một thị trường tăng giá dài hạn. Tình trạng hiện tại của Altcoin tương tự như giai đoạn lắng đọng sau một khoản đầu tư vốn quy mô lớn, chờ đợi một chất xúc tác mới xuất hiện.





Thị trường Altcoin hiện đang trải qua một giai đoạn điều chỉnh quan trọng. Mặc dù đối mặt với nhiều thách thức, phân tích từ các chuyên gia và tín hiệu thị trường cho thấy đây có thể là cơ hội tốt để mua vào khi giá đang giảm. Các nhà đầu tư nên thận trọng, theo dõi chặt chẽ xu hướng thị trường và quản lý rủi ro một cách hiệu quả để nắm bắt cơ hội đầu tư trong tương lai. Dù sự bất ổn vẫn tồn tại, phân tích kỹ thuật và quan điểm ngành cho thấy Altcoin có thể sớm mang lại những cơ hội mua vào hấp dẫn. Khi nhu cầu toàn cầu đối với các giao thức Web3 và tài sản kỹ thuật số tiếp tục tăng, đặc biệt trong bối cảnh cuộc bầu cử Mỹ sắp tới và bối cảnh lãi suất dự kiến sẽ giảm, thị trường Altcoin có khả năng sẽ mở ra những cơ hội phát triển mới. Các nhà đầu tư nên tận dụng đợt điều chỉnh giá hiện tại và đưa ra những quyết định sáng suốt.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.