Sau mười năm thử thách và đổi mới, ngành stablecoin phát triển vững chắc

16/07/2025
Trong làn sóng liên tục mở rộng của lĩnh vực tiền mã hoá, stablecoin đã trở thành nơi trú ẩn an toàn, tin cậy cho các nhà đầu tư và nhà giao dịch do mức độ biến động thấp. Khi thị trường lớn dần, với tư cách là cầu nối giữa hai thế giới - tiền mã hoá và tiền pháp định - stablecoin ngày càng trở nên quan trọng.

1. Tìm hiểu về stablecoin

Stablecoin là tiền mã hoá được neo vào tiền pháp định hoặc các tài sản khác, với đặc điểm chính là giá tương đối ổn định. Dựa trên cơ chế ổn định này, stablecoin có thể được phân loại thành bốn loại: Stablecoin được thế chấp bằng tiền pháp định, stablecoin được thế chấp bằng tiền mã hoá, stablecoin thuật toán và stablecoin được hỗ trợ bằng hàng hóa.

2. Lịch sử phát triển của stablecoin

Stablecoin bắt nguồn từ năm 2014 khi Tether phát hành stablecoin đầu tiên - USDT. Kể từ đó, stablecoin dần xuất hiện trên thị trường và đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển.

  • Stablecoin 1.0: Stablecoin thế chấp bằng tiền pháp định. Đại diện bởi USDT, những token này được mô phỏng theo "tiêu chuẩn vàng (Gold standard)", neo 1:1 vào đồng đô la Mỹ và được yêu cầu dự trữ số lượng đô la tương đương làm tài sản thế chấp. USDT nhanh chóng thống trị thị trường do lợi thế đi đầu, trở thành một trong những stablecoin phổ biến nhất thời bấy giờ.
  • Stablecoin 2.0: Stablecoin được thế chấp bằng tiền mã hoá. Giai đoạn này liên quan đến việc duy trì sự ổn định giá trị thông qua việc thế chấp quá mức bằng các loại tiền mã hoá khác, ví dụ như DAI của MakerDAO.
  • Stablecoin 3.0: Stablecoin không thế chấp/thuật toán. Stablecoin thuật toán thành công trước đây là UST do LUNA tạo ra, cuối cùng đã sụp đổ do cơ chế giống Ponzi. Cho đến nay, không có stablecoin thuật toán nào phổ biến trên thị trường.

3. Tình hình phát triển stablecoin hiện tại

Kể từ năm 2020, vốn hóa thị trường của stablecoin đã tăng trưởng nhanh chóng. Tính đến tháng 8 năm 2024, tổng vốn hóa thị trường của stablecoin được neo theo tiền pháp định là khoảng 161.2 tỷ đô la, với tốc độ tăng trưởng 35.4% và hiện chiếm 8.2% vốn hóa thị trường tiền mã hoá toàn cầu. Vị thế của stablecoin tiếp tục được củng cố, đặc biệt là trong thời kỳ thị trường suy thoái.

Trong bối cảnh thị trường tiền mã hoá hiện tại, stablecoin phát triển rất đa dạng và mạnh mẽ, với 193 stablecoin có quy mô và tầm ảnh hưởng khác nhau cùng tồn tại. Theo dữ liệu của DeFiLlama, phần lớn các stablecoin có vốn hóa thị trường dưới 100 triệu đô la, chỉ chiếm một vị trí nhỏ trên thị trường. Chỉ có 5 stablecoin có vốn hóa thị trường vượt quá 1 tỷ đô la, chiếm 2.6% tổng số, chiếm 96.11% tổng vốn hóa thị trường của stablecoin.


Với sự phát triển nhanh chóng của thị trường tiền mã hoá và công nghệ blockchain, các tổ chức tài chính truyền thống đã thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ đến stablecoin, lần lượt tham gia vào lĩnh vực này. Ví dụ, PayPal đã ra mắt stablecoin PYUSD, JingDong đã công bố phát hành stablecoin neo theo đô la Hồng Kông, gã khổng lồ thương mại điện tử Mỹ Latinh Mercado Libre sẽ ra mắt một stablecoin neo theo đô la Mỹ, và các ngân hàng Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui và Mizuho của Nhật Bản đã hợp tác để thử nghiệm nền tảng chuyển stablecoin xuyên biên giới "Project Pax".

4. Sự bất ổn của stablecoin

Bất chấp sự phát triển mạnh mẽ của stablecoin trong những năm gần đây, với sự tăng trưởng liên tục về vốn hóa thị trường và sự chấp nhận rộng rãi, stablecoin vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức và khó khăn, đặc biệt là trong thời kỳ thị trường có nhiều bất ổn.

Trong bối cảnh thị trường biến động, các tài sản tham chiếu mà stablecoin được neo vào (Như đô la Mỹ hoặc vàng) cũng có thể trải qua biến động giá đáng kể. Các nhà phát hành cần điều chỉnh cấu trúc tài sản dự trữ, tối ưu hóa các mô hình thuật toán và tăng cường quản lý rủi ro để đảm bảo đủ thanh khoản. Tuy nhiên, stablecoin dễ bị lệch giá do chịu ảnh hưởng của các yếu tố thị trường, công nghệ, quy định và hành vi của nhà đầu tư. Điều này có thể gây ra khủng hoảng niềm tin vào stablecoin đối với các nhà đầu tư, nhất là trong tình hình thị trường bất ổn. Việc các nhà đầu tư rút vốn hàng loạt có thể gây mất cân bằng cung cầu, làm trầm trọng thêm biến động giá, từ đó ảnh hưởng đến sự ổn định của thị trường tiền mã hoá.

5. Kết luận

Trong thập kỷ qua, stablecoin đã chuyển đổi mạnh mẽ từ một khái niệm bên lề thành một nhân tố trung tâm của thị trường tài chính. Stablecoin không chỉ giải quyết vấn đề biến động trên thị trường tiền mã hoá mà còn dần thâm nhập vào nhiều lĩnh vực khác nhau như thanh toán xuyên biên giới và DeFi, trở thành nền tảng quan trọng trong hệ sinh thái tài chính kỹ thuật số.

Trong lĩnh vực giao dịch stablecoin, MEXC hiểu được tầm quan trọng của stablecoin trong việc giải quyết tình trạng biến động của thị trường tiền mã hoá và tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển và trao đổi tài sản. Do đó, MEXC hỗ trợ toàn diện giao dịch với nhiều loại stablecoin chính thống, bao gồm nhưng không giới hạn ở USDT và USDC, vốn đã được thị trường công nhận rộng rãi. Bằng cách xây dựng một hệ thống giao dịch hiệu quả, ổn định và an toàn, MEXC cung cấp cho các nhà giao dịch một nền tảng giao dịch stablecoin tiện lợi và chi phí thấp. Người dùng có thể dễ dàng trải nghiệm sự chuyển đổi liền mạch giữa stablecoin và các loại tiền mã hoá khác, đáp ứng nhiều nhu cầu đầu tư và giao dịch khác nhau. Đồng thời, MEXC liên tục tối ưu hóa trải nghiệm giao dịch và cung cấp mức phí giao dịch cực kỳ thấp, đảm bảo các nhà giao dịch vừa có thể tận hưởng sự thuận tiện vừa tiết kiệm chi phí.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác, cũng không cấu thành lời khuyên mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn cung cấp thông tin chỉ nhằm mục đích tham khảo và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của người dùng.


