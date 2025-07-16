Sau mười năm thử thách và đổi mới, ngành stablecoin phát triển vững chắc

Trong làn sóng liên tục mở rộng của lĩnh vực tiền mã hoá, stablecoin đã trở thành nơi trú ẩn an toàn, tin cậy cho các nhà đầu tư và nhà giao dịch do mức độ biến động thấp. Khi thị trường lớn dần, với tư cách là cầu nối giữa hai thế giới - tiền mã hoá và tiền pháp định - stablecoin ngày càng trở nên quan trọng.





Stablecoin là tiền mã hoá được neo vào tiền pháp định hoặc các tài sản khác, với đặc điểm chính là giá tương đối ổn định. Dựa trên cơ chế ổn định này, stablecoin có thể được phân loại thành bốn loại: Stablecoin được thế chấp bằng tiền pháp định, stablecoin được thế chấp bằng tiền mã hoá, stablecoin thuật toán và stablecoin được hỗ trợ bằng hàng hóa.





Stablecoin bắt nguồn từ năm 2014 khi Tether phát hành stablecoin đầu tiên - USDT. Kể từ đó, stablecoin dần xuất hiện trên thị trường và đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển.





Stablecoin 1.0: Stablecoin thế chấp bằng tiền pháp định. Đại diện bởi USDT, những token này được mô phỏng theo "tiêu chuẩn vàng (Gold standard)", neo 1:1 vào đồng đô la Mỹ và được yêu cầu dự trữ số lượng đô la tương đương làm tài sản thế chấp. USDT nhanh chóng thống trị thị trường do lợi thế đi đầu, trở thành một trong những stablecoin phổ biến nhất thời bấy giờ.

Stablecoin 2.0: Stablecoin được thế chấp bằng tiền mã hoá. Giai đoạn này liên quan đến việc duy trì sự ổn định giá trị thông qua việc thế chấp quá mức bằng các loại tiền mã hoá khác, ví dụ như DAI của MakerDAO.

Stablecoin 3.0: Stablecoin không thế chấp/thuật toán. Stablecoin thuật toán thành công trước đây là UST do LUNA tạo ra, cuối cùng đã sụp đổ do cơ chế giống Ponzi. Cho đến nay, không có stablecoin thuật toán nào phổ biến trên thị trường.





Kể từ năm 2020, vốn hóa thị trường của stablecoin đã tăng trưởng nhanh chóng. Tính đến tháng 8 năm 2024, tổng vốn hóa thị trường của stablecoin được neo theo tiền pháp định là khoảng 161.2 tỷ đô la, với tốc độ tăng trưởng 35.4% và hiện chiếm 8.2% vốn hóa thị trường tiền mã hoá toàn cầu. Vị thế của stablecoin tiếp tục được củng cố, đặc biệt là trong thời kỳ thị trường suy thoái.





Trong bối cảnh thị trường tiền mã hoá hiện tại, stablecoin phát triển rất đa dạng và mạnh mẽ, với 193 stablecoin có quy mô và tầm ảnh hưởng khác nhau cùng tồn tại. Theo dữ liệu của DeFiLlama, phần lớn các stablecoin có vốn hóa thị trường dưới 100 triệu đô la, chỉ chiếm một vị trí nhỏ trên thị trường. Chỉ có 5 stablecoin có vốn hóa thị trường vượt quá 1 tỷ đô la, chiếm 2.6% tổng số, chiếm 96.11% tổng vốn hóa thị trường của stablecoin.









Với sự phát triển nhanh chóng của thị trường tiền mã hoá và công nghệ blockchain, các tổ chức tài chính truyền thống đã thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ đến stablecoin, lần lượt tham gia vào lĩnh vực này. Ví dụ, PayPal đã ra mắt stablecoin PYUSD, JingDong đã công bố phát hành stablecoin neo theo đô la Hồng Kông, gã khổng lồ thương mại điện tử Mỹ Latinh Mercado Libre sẽ ra mắt một stablecoin neo theo đô la Mỹ, và các ngân hàng Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui và Mizuho của Nhật Bản đã hợp tác để thử nghiệm nền tảng chuyển stablecoin xuyên biên giới "Project Pax".





Bất chấp sự phát triển mạnh mẽ của stablecoin trong những năm gần đây, với sự tăng trưởng liên tục về vốn hóa thị trường và sự chấp nhận rộng rãi, stablecoin vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức và khó khăn, đặc biệt là trong thời kỳ thị trường có nhiều bất ổn.





Trong bối cảnh thị trường biến động, các tài sản tham chiếu mà stablecoin được neo vào (Như đô la Mỹ hoặc vàng) cũng có thể trải qua biến động giá đáng kể. Các nhà phát hành cần điều chỉnh cấu trúc tài sản dự trữ, tối ưu hóa các mô hình thuật toán và tăng cường quản lý rủi ro để đảm bảo đủ thanh khoản. Tuy nhiên, stablecoin dễ bị lệch giá do chịu ảnh hưởng của các yếu tố thị trường, công nghệ, quy định và hành vi của nhà đầu tư. Điều này có thể gây ra khủng hoảng niềm tin vào stablecoin đối với các nhà đầu tư, nhất là trong tình hình thị trường bất ổn. Việc các nhà đầu tư rút vốn hàng loạt có thể gây mất cân bằng cung cầu, làm trầm trọng thêm biến động giá, từ đó ảnh hưởng đến sự ổn định của thị trường tiền mã hoá.





Trong thập kỷ qua, stablecoin đã chuyển đổi mạnh mẽ từ một khái niệm bên lề thành một nhân tố trung tâm của thị trường tài chính. Stablecoin không chỉ giải quyết vấn đề biến động trên thị trường tiền mã hoá mà còn dần thâm nhập vào nhiều lĩnh vực khác nhau như thanh toán xuyên biên giới và DeFi, trở thành nền tảng quan trọng trong hệ sinh thái tài chính kỹ thuật số.





