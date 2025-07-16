Đánh giá xu hướng giá của XRP trong mười năm





Ryan Fugger đã thành lập RipplePay vào năm 2004 với ý tưởng cốt lõi là thiết lập một mạng thanh toán ngang hàng có khả năng thay thế các hệ thống ngân hàng truyền thống. Vào năm 2012, Ryan Fugger đã bàn giao RipplePay cho Jed McCaleb, người tiên phong về Bitcoin thời kỳ đầu, người sau đó đã mời Chris Larsen làm Chủ tịch điều hành và cùng nhau đã tạo ra dự án OpenCoin.





Vào tháng 1 năm 2013, công ty đã ra mắt tiền điện tử XRP (Ripple) với tổng cung giới hạn ở 100 tỷ XRP. Giá private ban đầu của XRP là $0.0000001. Các công ty đầu tư mạo hiểm như Google Ventures, Andreessen Horowitz và Bitcoin Opportunity đã tham gia kêu gọi vốn tư nhân. Cuối năm đó, XRP gia nhập thị trường với mức giá $0.0058. Vào cuối năm 2013, OpenCoin đổi tên thành Ripple Labs. Năm 2015, Ripple Labs đổi tên thành Ripple. Năm 2018, XRP đạt giá cao nhất mọi thời đại là $3.84, đánh dấu mức tăng gần 40 triệu lần so với giá bán private và 660 lần so với giá thị trường ban đầu. Do đó, XRP còn được gọi là "đồng coin quái vật''.





Từ giá bán private đến mức cao nhất, XRP đã trải qua một số xu hướng tăng đáng kể:

Nguồn: CoinMarketCap





① Đợt tăng giá đầu tiên

Vào năm 2013, giá ban đầu của token XRP khi tham gia thị trường là khoảng $0.0058. Trong vài năm tiếp theo, giá của token vẫn tương đối ổn định, dao động quanh giá thị trường ban đầu của mình. Cho đến tháng 3 tới tháng 5 năm 2017, giá của token đã tăng vọt từ $0.006 lên mức cao nhất là $0.37, đánh dấu mức tăng gấp 60 lần đáng chú ý. Sau đó, giá giảm dần, đạt $0.23 vào tháng 12 năm 2017.





② Đợt tăng giá thứ hai

Đến cuối năm 2017, Bitcoin và ngành công nghiệp blockchain bắt đầu thu hút sự chú ý lớn. Trong bối cảnh này, XRP một lần nữa bắt đầu tăng mạnh. Vào tháng 12 năm 2017, XRP đã bắt đầu đợt tăng giá từ khoảng $0.23, đạt mức cao nhất mọi thời đại là $3.84 vào tháng 1 năm 2018, đánh dấu mức tăng gấp 16 lần. Trong vài tháng tới, khi thị trường hạ nhiệt và tài sản bị rút, XRP giảm mạnh xuống còn khoảng $0.5 (dữ liệu từ tháng 4 năm 2018), mất gần 90% giá trị cao nhất. Trong khi XRP đã trải qua một đợt phục hồi ngắn vào tháng 5 năm 2018, giá vẫn tiếp tục giảm. Từ nửa cuối năm 2018 cho đến tháng 3 năm 2021, giá của XRP dao động trong khoảng $0.20 đến $0.60.









③ Đợt tăng giá lần thứ ba

Vào năm 2021, các nguyên tắc cơ bản của ngành công nghiệp blockchain bắt đầu được cải thiện, với các ứng dụng sáng tạo như NFT ngày càng phổ biến. Những cải tiến cơ bản này đối với công nghệ blockchain đã được phản ánh trong giá của tiền điện tử. Vào cuối tháng 3 năm 2021, giá của XRP vẫn ở mức khoảng $0.5, nhưng vào tháng 4 đã tăng lên khoảng $1.80, cuối cùng chững lại ở mức khoảng $1.5 vào tháng 5. Sau đó, giá bắt đầu giảm chậm cho đến tháng 7 năm 2021 và giảm xuống mức thấp nhất là $0.6.









④ Đợt tăng giá lần thứ tư

Bắt đầu từ cuối tháng 7 năm 2021, XRP đã trải qua một đợt phục hồi khác. Vào đầu tháng 9 năm 2021, XRP đạt mức cao nhất trong đợt tăng giá này, khoảng $1.35. Giá vẫn ở mức gần $1 cho đến tháng 11 năm 2021. Sau đó, XRP bắt đầu giảm, với một số đợt phục hồi ngắn nhưng xu hướng giảm vẫn tiếp diễn. Vào tháng 5 năm 2022, XRP cuối cùng đã chạm mức thấp khoảng $0.4.









⑤ Sắp tăng giá lần thứ năm?