Thị trường bất ngờ giảm? Làm thế nào để đối phó với sự suy giảm liên tục của thị trường





Gần đây, giá Bitcoin giảm xuống còn 49,039 USDT và Ethereum giảm xuống còn 2,117 USDT. Toàn bộ thị trường tiền mã hoá đang trong giai đoạn ảm đạm, với các chỉ số chính suy giảm liên tục. Đối mặt với thị trường đi xuống kéo dài, người đam mê tiền mã hoá đã tuyên bố thị trường tăng đã kết thúc. Trong bối cảnh thị trường khó lường này, các nhà giao dịch nên tập trung vào cách đối phó với tổn thất và vượt qua giai đoạn suy thoái này.









Lợi nhuận ngắn hạn hay lợi nhuận chưa thực hiện không chắc chắn và không đáng tin cậy. Bạn nên chốt lợi nhuận ngay để đảm bảo không bị thất thoát. Hãy thiết lập chiến lược giao dịch rõ ràng và kiềm chế lòng tham. Bạn có thể đặt giá mục tiêu hoặc sử dụng lệnh SL để đảm bảo có thể bán kịp thời khi có lãi, tránh trường hợp biến động thị trường làm mất đi lợi nhuận.









Khi các nguồn tin trên mạng xã hội trở nên tiêu cực, đó thường là thời điểm tốt nhất để mua vào. Hãy cố gắng tối đa hoá tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận bằng cách tìm kiếm các cơ hội giao dịch có lợi nhuận cao. Thực hiện nghiên cứu sâu về các dự án ở các khía cạnh cơ bản và kỹ thuật, học cách phân tích xu hướng thị trường và xác định các cơ hội mua tốt nhất.









Việc theo đuổi quá đà các token hứa hẹn mang lại lợi nhuận gấp trăm hay gấp ngàn lần có thể khiến lòng tham chiếm ưu thế, ảnh hưởng đến tư duy giao dịch và dẫn đến kết quả lệch khỏi kỳ vọng. Đừng đặt cược tất cả tài sản vào một altcoin duy nhất. Thay vào đó, hãy duy trì các vị thế nhỏ hơn đối với những token biến động cao và rủi ro. Đa dạng hoá danh mục đầu tư và phân bổ vốn vào nhiều dự án khác nhau sẽ có thể giúp bạn giảm thiểu rủi ro.









Việc thua lỗ trong đầu tư tiền mã hoá là không thể tránh khỏi. Chúng ta nên chấp nhận rủi ro và quản lý một cách hiệu quả. Kịp thời chấp nhận thua lỗ và thực hiện các biện pháp kiểm soát rủi ro thích hợp, chẳng hạn như đặt lệnh SL và thiết lập giới hạn rủi ro. Hiểu rõ mức độ chấp nhận rủi ro và lập kế hoạch đầu tư hợp lý dựa trên khả năng của mỗi cá nhân.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.