Đánh giá nhanh lộ trình nâng cấp trong quá khứ của Ethereum

Có thể bạn đã nghe về tốc độ đáng kinh ngạc và phí giao dịch thấp của Solana, và bây giờ bạn đang tự hỏi làm thế nào để đào Solana để có được một số token SOL. Có thể bạn đã tìm kiếm phần mềm đào hoặc
Thế giới tiền điện tử đã chứng kiến sự bùng nổ của các meme coin, biến những trò đùa trên internet thành tài sản kỹ thuật số hợp pháp trị giá hàng triệu đô la. Nếu bạn đang thắc mắc cách tạo meme coin
Staking Solana cung cấp cho những người nắm giữ tiền điện tử một cách đơn giản để kiếm thu nhập thụ động trong khi hỗ trợ một trong những blockchain nhanh nhất trong ngành. Hướng dẫn toàn diện này sẽ
Khi giao dịch Futures trên MEXC, một cài đặt quan trọng thường bị bỏ qua là chế độ vị thế. Điều này quyết định bạn có thể nắm giữ đồng thời cả vị thế Long và Short trong cùng một cặp Futures hay không
Vào năm 2020, DeFi bắt đầu phát triển mạnh mẽ và vào năm 2021, DeFi Summer khiến thị trường bùng nổ. Vào năm 2022, tổng giá trị bị khóa đạt mức cao nhất trong lịch sử là 219.47 tỷ USD. Vậy, tài chính
Tương tự như DEX, cho vay phi tập trung cũng là một trong những thành phần chính của DeFi. Nếu DeFi Summer 2020 được thúc đẩy bởi sự cạnh tranh giữa các DEX khác nhau, gây ra cuộc đua thanh khoản, thì
Các sàn giao dịch nổi tiếng như MEXC, Binance, Coinbase và các sàn giao dịch khác thuộc danh mục sàn giao dịch tập trung (CEX). Ngược lại với các sàn tập trung là sàn phi tập trung, còn được gọi là DE
Ethereum, thường được gọi là "máy tính của thế giới", là một cơ sở hạ tầng điện toán phi tập trung toàn cầu, nguồn mở, nơi các chương trình được gọi là hợp đồng thông minh có thể được thực thi