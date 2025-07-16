Đánh giá nhanh lộ trình nâng cấp trong quá khứ của Ethereum

Vào tháng 3 năm 2023, với lần nâng cấp thứ năm của Ethereum vào tháng 4, giá ETH đã tăng vọt từ khoảng 1,430 USDT lên 1,920 USDT (tính đến ngày 11 tháng 4, dữ liệu MEXC) và tăng trưởng đã đạt mức đáng kinh ngạc 34%, thiết lập một kỷ lục mới về mức tăng cao nhất kể từ tháng 8 năm 2022.



