Giá ETH tăng theo sự kiện Shanghai upgrade của Ethereum là chủ đề được quan tâm nhất trên thị trường tiền điện tử gần đây. Mỗi lần nâng cấp của Ethereum sẽ mang lại nhiều biến động giá tiền điện tử cho ETH.
Đánh giá nhanh lộ trình nâng cấp trong quá khứ của Ethereum

Giá ETH tăng theo sự kiện

  • Shanghai upgrade của Ethereum là chủ đề được quan tâm nhất trên thị trường tiền điện tử gần đây.

  • Mỗi lần nâng cấp của Ethereum sẽ mang lại nhiều biến động giá tiền điện tử cho ETH.

  • Vào tháng 3 năm 2023, với lần nâng cấp thứ năm của Ethereum vào tháng 4, giá ETH đã tăng vọt từ khoảng 1,430 USDT lên 1,920 USDT (tính đến ngày 11 tháng 4, dữ liệu MEXC) và tăng trưởng đã đạt mức đáng kinh ngạc 34%, thiết lập một kỷ lục mới về mức tăng cao nhất kể từ tháng 8 năm 2022.

Lịch sử lặp lại

  • Đây không phải là tăng trưởng lần đầu tiên do Shanghai upgrade xuất hiện.

  • Trong nửa đầu năm 2021, Ethereum đã thực hiện hai đợt nâng cấp quan trọng: London Upgrade và Berlin Upgrade.

  • London Upgrade đã đẩy giá ETH tăng từ khoảng 1,920 USDT lên mức cao kỷ lục 4,865 USDT, tăng 153%.

  • Berlin Upgrade đã đẩy giá ETH từ khoảng 1,900 USDT lên 4,000 USDT. ETH đã vượt qua 4,000 USD lần đầu tiên trong lịch sử, tăng 118%.


Dòng thời gian Nâng cấp Ethereum

  • Ngày 12 tháng 4 năm 2023 Shanghai Upgrade: Shanghai upgrade sẽ giới thiệu 5 Đề xuất cải tiến Ethereum (EIP), bao gồm 3 giao thức Ethereum chính: EIP-4895, EIP-3855 và EIP-3860

    • EIP-4895 là cung cấp một cơ chế thế chấp linh hoạt hơn cho những người thế chấp Ethereum

    • Staking linh hoạt hơn: Nâng cấp này nhằm cải thiện hiệu suất, bảo mật và khả năng mở rộng của mạng Ethereum
 
  • Ngày 24 tháng 6 năm 2021 London Upgrade: Đề xuất triển khai thị trường phí: EIP1559 London Upgrade giới thiệu EIP-1559

    • Thị trường phí giao dịch đã được cải tiến

    • Đồng thời, phương thức xử lý hoàn trả chi phí nhiên liệu và lịch trình Ice Age đã được sửa đổi và nâng cấp

    • "Vì OpenEthereum không còn được dùng nữa sau khi London upgrade, nên Kovan chưa có block nào, nó có thể được nâng cấp sau mainnet." - Tim Beiko | timbeiko.eth (@TimBeiko)
 
  • Ngày 14 tháng 4 năm 2021 Berlin Upgrade: Các đề xuất triển khai được đặt tên theo các thành phố của Devcon: EIP2565, EIP2929, EIP2718, EIP2930

    • Bản nâng cấp Berlin tối ưu hóa chi phí gas của một số hoạt động EVM nhất định

    • Bản cập nhật này thêm hỗ trợ cho nhiều loại giao dịch
 
  • Ngày 6 tháng 12 năm 2019 Istanbul upgrade: Các đề xuất triển khai tối ưu hóa hiệu suất: EIP152, EIP1108, EIP1344, EIP1844, EIP2028, EIP2200.

    • Tối ưu hóa chi phí gas của một số hoạt động nhất định trong Máy ảo Ethereum

    • Cải thiện khả năng phục hồi trước các cuộc tấn công từ chối dịch vụ

    • Khiến cho giải pháp mở rộng mạng Layer 2 dựa trên trình diễn kiến thức không tương tác ngắn gọn và trình diễn kiến thức minh bạch có thể mở rộng có hiệu suất tốt hơn

    • Khiến cho Ethereum và Zcash có thể tương tác với nhau

    • Cho phép hợp đồng giới thiệu nhiều tính năng sáng tạo hơn
 
  • Ngày 16 tháng 1 năm 2019 Constantinople upgrade: Double hard fork & Đề xuất thực hiện bom độ khó một lần nữa bị trì hoãn: EIP145, EIP1014, EIP1052, EIP1234, EIP1283

    • Đảm bảo blockchain không bị đóng băng cho đến khi Proof of Stake được triển khai

    • Tối ưu hóa chi phí gas của các hoạt động cụ thể trong Máy ảo Ethereum

    • Đã thêm khả năng tương tác với các địa chỉ chưa được tạo
 
  • 2015 - 2017 Biên giới và ngôi nhà
  • Giai đoạn thứ nhất và thứ hai của Ethereum là lần đầu tiên Ethereum được hiển thị cho các nhà phát triển ở cấp độ gần như hệ thống. Các nhà phát triển biên giới được gọi là thợ đào vàng

  • Ngôi nhà có nghĩa là những người đào vàng tự xây dựng ngôi nhà của mình, giúp Ethereum trở nên ổn định và hoàn hảo hơn
 

Không phải mọi nâng cấp đều mang lại lợi ích

Xu hướng lựa chọn

Mặc dù Shanghai upgrade, London upgrade và Berlin upgrade đều mang lại cho các nhà đầu tư kỳ vọng tăng giá rất đáng kể, Constantinople upgrade và Istanbul upgrade không mang lại tín hiệu tăng giá rõ ràng.

Tin tức được đồng bộ bởi thị trường

Mặc dù mỗi lần nâng cấp Ethereum đều mang lại những nâng cấp kỹ thuật cho Ethereum chain, nhưng thị trường có thể đã tiếp thu thông tin tăng giá sớm hơn, dẫn đến việc nâng cấp và biến động giá tiền điện tử là không rõ ràng.

Thông tin bất cân xứng

Thường thì nhân viên nội bộ của cơ quan đầu tư tổ chức có thể tiếp cận tin tức nâng cấp đầu tiên. Vào thời điểm các nhà đầu tư cá nhân có thể tìm hiểu về những tin tức như vậy, họ có thể đã bỏ lỡ cơ hội tham gia thị trường.

