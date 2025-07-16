Khám phá các dự án tiền mã hóa của gia đình Trump

Sau cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, gia đình Trump đã gây chú ý khi tham gia vào thế giới tiền mã hóa, kết hợp sức hấp dẫn của tài sản số với phong cách gây tiếng vang đặc trưng. Từ các dự án DeFi sáng tạo đến việc phát hành token cá nhân, những động thái này đã khơi dậy sự tò mò và những cuộc tranh luận sôi nổi trong cộng đồng tiền mã hóa.









Việc ra mắt meme coin TRUMP là một minh chứng tiêu biểu cho việc tận dụng danh tiếng chính trị để thâm nhập thị trường tiền mã hóa. Ngày 18/01/2025, Trump chính thức công bố meme coin TRUMP trên tài khoản mạng xã hội của mình. Được giới thiệu là phi chính trị, 80% quyền sở hữu meme coin này được phân bổ cho CIC Digital LLC và Fight Fight Fight LLC, hai công ty con của Trump Organization, với lịch trình mở khóa kéo dài trong ba năm.









Chỉ trong 24 giờ ra mắt, *URLS-TRUMP_USDT* đã được niêm yết trên nhiều sàn giao dịch, bao gồm MEXC, lập kỷ lục về thời gian nhanh nhất để một token xuất hiện trên thị trường Spot. Chỉ sau 48 giờ giao dịch, token này đã nhanh chóng đạt vốn hóa thị trường $82 tỷ, với giá cao nhất chạm mức $78.









Thành công của token đã gây tiếng vang lớn trong hệ sinh thái Solana, giúp giá *URLS-SOL_USDT* đạt đỉnh mới trong chu kỳ thị trường này, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ sự tăng trưởng của toàn mạng.









Thành công của meme coin TRUMP bắt nguồn từ chiến lược khéo léo tận dụng danh tiếng của Trump. Thông qua sáng kiến này, Trump Organization đã thu hút sự chú ý lớn từ giới đầu tư, tạo ra giá trị tài chính đáng kể chỉ trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, việc này cũng làm dấy lên những tranh luận xoay quanh vấn đề tuân thủ pháp lý và quy định. Với vai trò là Tổng thống Hoa Kỳ, các động thái của Trump có thể chịu sự giám sát chặt chẽ hơn từ pháp luật, đặt ra nhiều câu hỏi về mối liên hệ giữa chính trị và tiền mã hóa.









Việc Melania Trump gia nhập lĩnh vực tiền mã hóa thông qua MELANIA cho thấy cả thời điểm thuận lợi và những khác biệt cấu trúc đáng lo ngại so với token TRUMP. Ngày 20/01/2025, sau thành công của meme coin TRUMP do chồng bà ra mắt, Đệ nhất Phu nhân Melania Trump đã công bố *URLS-MELANIA_USDT* trên mạng xã hội, gọi đây là "Meme coin chính thức của Melania" và cung cấp liên kết dành cho những người mua quan tâm.





Được xây dựng trên blockchain Solana tương tự như *URLS-TRUMP_USDT*, token MELANIA tận dụng thương hiệu Đệ nhất Phu nhân và sức hút từ thành công của TRUMP. Vốn hóa thị trường của token này nhanh chóng đạt $13 tỷ, với giá đỉnh vượt ngưỡng $10, nhờ sự kỳ vọng từ cộng đồng và sự quan tâm mạnh mẽ của thị trường.









Việc MELANIA được ra mắt một cách vội vàng đã làm dấy lên những lo ngại về nền tảng cơ bản của token và tác động rộng lớn hơn từ các dự án tiền mã hóa của gia đình Trump. Trong khi TRUMP được phát triển từ tháng 12/2024, trang web của MELANIA chỉ được đăng ký một ngày trước khi ra mắt, với mã giao diện chưa hoàn thiện, cho thấy nỗ lực nhanh chóng nhằm tận dụng sự hưng phấn của thị trường.





Ngoài ra, cơ chế mở khóa gây tranh cãi chỉ ra những rủi ro tiềm ẩn trong tokenomics của MELANIA. Khác với TRUMP, việc phân bổ cho đội ngũ được khóa trong 3 năm, MELANIA lại chọn lộ trình nhanh hơn nhiều: khóa ban đầu 30 ngày, sau đó mở khóa 10% và phân bổ tuyến tính trong 13 tháng. Lộ trình mở khóa tăng tốc này, kết hợp với việc ra mắt vội vàng, càng làm gia tăng nghi ngờ về tính bền vững lâu dài của token.









Đợt mở bán công khai của World Liberty Financial (WLFI), dự án DeFi được Trump ủng hộ, khởi đầu khá chậm chạp nhưng cuối cùng đã gặt hái kết quả ấn tượng. Chính thức ra mắt vào ngày 15/10/2024, dự án ban đầu gặp khó khăn trong việc thu hút sự quan tâm, khi doanh số chỉ đạt $1,500 từ 09:00 ngày 16/10 đến 09:00 ngày 17/10. Sự khởi đầu này đã khiến nhiều người lo ngại về tính khả thi và triển vọng dài hạn của WLFI.





Tuy nhiên, vượt qua sự hoài nghi ban đầu, WLFI đã có màn bứt phá ấn tượng. Đến ngày 20/01/2025, đợt mở bán công khai (public sale) 20 tỷ token WLFI đã kết thúc thành công với mức giá $0.015 mỗi token, huy động tổng cộng $300 triệu.





Nhằm tận dụng nhu cầu mạnh mẽ từ thị trường và sự quan tâm ngày càng lớn từ các nhà đầu tư, đội ngũ WLFI đã thực hiện bước đi chiến lược khi phát hành thêm 5% nguồn cung token ngay sau khi đợt bán kết thúc. Động thái này cho thấy sự linh hoạt và niềm tin vào tiềm năng phát triển của dự án trong tương lai.









Nhìn chung, Trump đã khéo léo định vị mình như một nhân tố đột phá trong lĩnh vực tiền mã hóa, tận dụng tầm ảnh hưởng chính trị và sức mạnh tài chính để ra mắt các dự án như NFT, meme coin và DeFi WLFI. Những sáng kiến này không chỉ thu hút sự chú ý toàn cầu mà còn tái định hình động lực thị trường, khơi dậy các cuộc thảo luận về sự giao thoa giữa chính trị và công nghệ blockchain. Tuy nhiên, các động thái của ông cũng đặt ra những câu hỏi lớn về tính minh bạch, khả năng tuân thủ pháp lý và những rủi ro dài hạn khi các nhân vật nổi tiếng tham gia vào một thị trường vốn đã đầy biến động.





Khi ngành công nghiệp tiền mã hóa tiếp tục phát triển, các dự án của Trump là minh chứng rõ nét cho cả cơ hội và thách thức khi tích hợp các cấu trúc quyền lực truyền thống vào hệ sinh thái phi tập trung.










