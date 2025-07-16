Người thay đổi cuộc chơi trong thị trường meme coin

Vào tháng 08/2024, sau khi thị trường Bitcoin và Ethereum giảm đáng kể, toàn bộ thị trường đã bước vào giai đoạn củng cố tương đối bình ổn.





Đúng lúc thị trường cần sự phấn khích mới, TRON xuất hiện như một chú ngựa ô, tạo nên bước đột phá mạnh mẽ vào không gian meme coin và thổi bùng lại tâm lý thị trường. Meme coin một lần nữa trở thành tâm điểm, đặc biệt là SUNDOG được phát triển trên TRON, thu hút sự chú ý rộng rãi với giá tăng vọt gấp nghìn lần chỉ trong vài ngày.





Để giúp người dùng nắm bắt cơ hội đầu tư, MEXC đã niêm yết SUNDOG









SunPump là gì?

Vào ngày 13/08, SUN.io, một nền tảng DeFi nổi tiếng trên blockchain TRON, đã ra mắt phiên bản beta của SunPump. Đây là nền tảng đầu tiên của TRON cho việc phát hành meme coin với cơ chế phi tập trung, minh bạch và công bằng. Sự đổi mới của SunPump nằm ở cơ chế phát hành công bằng, sử dụng hợp đồng thông minh và xác minh trên chuỗi để đảm bảo tất cả người dùng đều có thể tham gia bình đẳng vào các khoản đầu tư giai đoạn đầu.









Tính năng chính của SunPump

Tạo token chỉ với một thao tác: Người dùng có thể nhanh chóng tạo meme coin của riêng mình bằng cách nhập tên token, mã ticker, tải hình ảnh lên và trả một khoản phí nhỏ.

Cơ chế đường cong kết nối (Bonding curve): Nền tảng sử dụng mô hình định giá đường cong kết nối để điều chỉnh giá linh hoạt dựa trên nguồn cung token, đảm bảo giá công bằng và minh bạch.

Truy cập thị trường tức thì: Token mới tạo sẽ được niêm yết ngay trên SunPump, cho phép mua và bán một cách liền mạch.

Thêm thanh khoản và đốt token: Khi giá trị thị trường của token đạt đến một số điều kiện nhất định, SunPump sẽ thêm thanh khoản vào SunSwap và đốt token để điều chỉnh lưu thông thị trường.

Minh bạch trong giao dịch: Mọi giao dịch trên SunPump đều công khai và người dùng có thể xem lịch sử và hoạt động giao dịch.





Vào ngày 16/08, SunPump đã ghi dấu một cột mốc lịch sử với sự ra mắt của SUNDOG, và vốn hóa thị trường của token này nhanh chóng tăng vọt lên hơn 40 triệu USDT. Đến ngày 19/08, vốn hóa thị trường của SUNDOG đã vượt qua 100 triệu USDT. Trong khi đó, cơn sốt meme coin trên SunPump tiếp tục phát triển, với hơn 7,000 dự án meme coin khác nhau xuất hiện, tạo ra tổng thu nhập 2.5 triệu TRX.









SunPump đã cạnh tranh trực tiếp với Pump.fun, một nền tảng trong hệ sinh thái Solana.





Kể từ khi ra mắt vào tháng 02/2024, Pump.fun đã càn quét thị trường với tốc độ đáng kinh ngạc. Đến giữa tháng 03, số lượng người dùng cùng hoạt động đã tăng vọt, và chỉ trong vòng sáu tháng, Pump.fun đã đạt được kỳ tích đáng chú ý là nhiều lần vượt qua Ethereum về doanh thu hàng ngày.





Khi Pump.fun dường như đã sẵn sàng bay cao, SunPump cũng lặng lẽ tăng tốc. Được Justin Sun đích thân ra mắt, SunPump cho thấy mức tăng trưởng không ngừng kể từ khi thành lập, lan tỏa ảnh hưởng nhanh chóng khắp không gian tiền mã hoá.





Vào ngày ra mắt, Justin Sun đã tích cực quảng bá cơn sốt meme coin do SunPump tạo ra và tổ chức các sự kiện trợ cấp phí gas. Anh đã tận dụng sự ra mắt của trò chơi "Black Myth: Wukong", thành công trong việc gắn SunPump với cơn sốt khi cung cấp các trò chơi và ảnh đại diện theo chủ đề Wukong, thúc đẩy sự phổ biến của nhiều token theo chủ đề này. Đáng chú ý, SUNDOG, một meme coin được phát hành trên SunPump, đã gây ra cơn sốt trên thị trường khi phát hành, với giá tăng vọt gấp nghìn lần, giúp token này trở thành tâm điểm chú ý trong ngành.





Cuộc cạnh tranh giữa SunPump và Pump.fun hiện đã trở thành tâm điểm chính trong hệ sinh thái Solana và cả thị trường tiền mã hoá. Cuộc cạnh tranh giữa hai bên không chỉ thử thách năng lực kỹ thuật và thế mạnh hoạt động mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến bối cảnh tương lai và xu hướng phát triển của thị trường meme coin.





Sau SUNDOG, các meme coin hoạt động tốt khác cũng đã xuất hiện trên SunPump, như Fofar, SUNCAT và SUNWUKONG. Các token này đã nhanh chóng tạo dựng được sự hiện diện mạnh mẽ trong ngành. MEXC đã niêm yết SUNCAT, SUNWUKONG và các token khác, đồng thời cung cấp phí giao dịch và phí rút thấp nhất thị trường, từ đó giúp người dùng tối ưu chi phí.





Fofar



Fofar không chỉ là một nhân vật, mà còn tượng trưng cho sự đổi mới, tôn vinh sự sáng tạo, công nghệ blockchain và tình bạn bền chặt.



SUNCAT





SUNCAT là một dự án meme phổ biến khác trên SunPump với vốn hóa thị trường vượt hơn 10 triệu USDT. Token đã được công nhận rộng rãi vì cơ chế quản lý cộng đồng độc đáo và các tính năng đổi mới.





SUNWUKONG



SUNWUKONG là một dự án nổi bật khác trên SunPump. Nền tảng văn hóa đặc sắc và các ứng dụng phong phú đã thu hút sự chú ý và tham gia của đông đảo người dùng.







Là một sản phẩm phụ của SUN.io, một trong những yếu tố chính tạo nên thành công của SunPump chính là sự hỗ trợ mạnh mẽ từ hệ sinh thái TRON.





TRON, xếp hạng cao về doanh thu giao thức, đã có kết quả hoạt động ấn tượng. Theo dữ liệu của Messari, hoạt động trên chuỗi của TRON (Giao dịch, địa chỉ hoạt động, địa chỉ mới, v.v.) đã tiếp tục tăng trong quý 2, với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày tăng 29% theo quý, từ 4.8 triệu lên 6.3 triệu. Tháng 6 có khối lượng giao dịch cao nhất năm 2024, với hơn 202.6 triệu giao dịch. Ngoài ra, địa chỉ hoạt động trung bình hàng ngày tăng 31%, từ 1.5 triệu lên 2 triệu.









Sự phát triển mạnh mẽ của TRON đã tạo nên nền tảng hoàn hảo cho SunPump tăng trưởng vượt trội. TRON hỗ trợ hệ sinh thái của mình bằng các sáng kiến như giảm phí gas lên đến 99% khi SunPump ra mắt. Hiện tại, giao dịch SunPump trên mạng TRON có phí chỉ 0.76 TRX/giao dịch, với phí trung bình 0.118 USDT/giao dịch.





Nhà sáng lập TRON, Justin Sun, cũng đã đóng góp rất lớn vào sự phát triển của SunPump. Là một "cổ máy tiếp thị" mạnh mẽ, Sun đã tích cực quảng bá SunPump và TRON trên các mạng xã hội, X Spaces và các kênh cộng đồng, thậm chí còn đích thân tham gia vào các cuộc thảo luận liên quan đến meme. Đồng thời, anh ấy tiếp nhận phản hồi của người dùng và thúc đẩy đội ngũ SunPump cải thiện nền tảng. Dưới sự lãnh đạo của Sun, SunPump có nhiều khả năng tạo ra các dự án meme không chỉ phổ biến rộng rãi mà còn mang tính tiếp thị cao, thu hút sự chú ý đáng kể trong ngành.





Tuy nhiên, sự trỗi dậy của meme coin thường tạo ra nhiều tranh cãi. Biến động giá mạnh và dường như thiếu giá trị nội tại khiến một số người xem đây là xu hướng nhất thời hoặc bong bóng thị trường, đồng thời chỉ trích meme coin phá vỡ trật tự thị trường. Tuy nhiên, sức mạnh không thể phủ nhận của meme coin vẫn tiếp tục thu hút sự chú ý của nhiều nhà đầu tư.





