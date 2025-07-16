Hướng dẫn cho người mới về Pizza Day: Mối liên hệ không thể ngờ đến giữa Bitcoin và Pizza？

Vào ngày 22 tháng 5 hàng năm, cộng đồng tiền mã hóa kỷ niệm ngày lễ "Pizza Day". Nhưng tiền mã hoá và pizza - hai thứ hoàn toàn khác nhau - lại có mối liên hệ như thế nào? Bài viết này giải thích về PVào ngày 22 tháng 5 hàng năm, cộng đồng tiền mã hóa kỷ niệm ngày lễ "Pizza Day". Nhưng tiền mã hoá và pizza - hai thứ hoàn toàn khác nhau - lại có mối liên hệ như thế nào? Bài viết này giải thích về P
Vào ngày 22 tháng 5 hàng năm, cộng đồng tiền mã hóa kỷ niệm ngày lễ "Pizza Day". Nhưng tiền mã hoá và pizza - hai thứ hoàn toàn khác nhau - lại có mối liên hệ như thế nào? Bài viết này giải thích về Pizza Day, một ngày kỷ niệm quan trọng trong lịch sử tiền mã hoá.

Giao dịch tiền mã hóa trong thế giới thực đầu tiên


Cộng đồng tiền mã hóa kỷ niệm Pizza Day vì đây là lần đầu tiên hàng hóa được giao dịch bằng tiền mã hóa. Bitcoin được hình thành vào năm 2008 và Bitcoin blockchain ra đời vào năm 2009. Lần đầu tiên Bitcoin được sử dụng để mua hàng hóa trong thế giới thực - hai chiếc bánh pizza lớn của Papa John's— vào ngày 22 tháng 5 năm 2010.

Người thực sự đã mua pizza bằng Bitcoin là Laszlo Hanyecz, một lập trình viên sống ở Hoa Kỳ. Hanyecz đã đăng lên một diễn đàn Bitcoin trên internet để hỏi liệu có ai sẵn sàng đổi 10,000 Bitcoin lấy hai chiếc pizza không. Trong những ngày đầu tiên của Bitcoin, các diễn đàn trực tuyến là những trang quan trọng để trao đổi thông tin về tiền mã hóa. Hanyecz nghĩ rằng nếu anh ấy đưa ra yêu cầu ở đó và có thể người nào đó sẽ đáp ứng yêu cầu này.

Chính Jeremy Sturdivant đã trả lời yêu cầu đó. Sturdivant là một sinh viên sống ở London vào thời điểm đó và đã đặt pizza cho Hanyecz từ một cửa hàng mà anh tìm thấy trên mạng. Tất nhiên, đơn đặt hàng được đặt bằng thẻ tín dụng, nhưng Hanyecz đã thanh toán cho Sturdivant bằng Bitcoin, đó là lý do tại sao ngày này được coi là "ngày đầu tiên một mặt hàng trong thế giới thực được mua bằng Bitcoin" (trước khi sàn giao dịch Bitcoin đầu tiên trên thế giới xuất hiện ).

Chi phí cho chiếc bánh pizza là bao nhiêu?


Vào thời điểm Hanyecz mua chiếc pizza của mình, giá Bitcoin xấp xỉ $0.0041. Do đó, 10,000 BTC trị giá khoảng $41, một mức giá hợp lý cho hai chiếc pizza.

Vào ngày 17 tháng 5 năm 2023, khi bài báo này được viết, 1 Bitcoin có giá trị khoảng $27,000. Có nghĩa là 10,000 Bitcoin sẽ tương đương với $270 triệu ở thời điểm này. Với số tiền đáng kinh ngạc này bạn có thể sở hữu một số lượng pizza khổng lồ!


Biểu đồ TradingView bên dưới cho thấy giá Bitcoin đã tăng khá nhanh, đặc biệt là kể từ năm 2020.



Có hay không một thời điểm nào đó chúng ta có thể giao dịch hàng hóa bằng Bitcoin?


Tài sản tiền điện tử vẫn thường được nắm giữ cho mục đích đầu tư, nhưng Bitcoin vẫn chưa được chấp nhận rộng rãi như một tùy chọn thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ hàng ngày. Tuy nhiên, thanh toán bằng Bitcoin đang dần được chấp nhận tại ngày càng nhiều cửa hàng, bao gồm cả nhà bán lẻ điện tử Bic Camera, nơi chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin.

Có một số yếu tố có thể hạn chế sự phổ biến của việc thanh toán bằng tiền điện tử, một trong số đó là tình trạng pháp lý không ổn định của tiền điện tử. Tuy nhiên, đã có những quốc gia đang cố gắng khắc phục điều này bằng cách chỉ định Bitcoin là tiền tệ hợp pháp. El Salvador và Cộng hòa Trung Phi là hai quốc gia đã công nhận thành công Bitcoin là đấu thầu hợp pháp. Mặc dù việc giới thiệu Bitcoin không hoàn toàn thành công ở cả hai quốc gia, nhưng nó mở đường cho các động thái tương tự được thực hiện ở các khu vực kinh tế ổn định hơn. Khi điều này xảy ra, chúng ta sẽ tiến một bước gần hơn đến kỷ nguyên mà việc mua mọi thứ bằng tiền điện tử sẽ trở nên phổ biến.

