Nắm giữ MX tận hưởng ưu đãi 50% phí giao dịch Spot





Phí giao dịch Spot là chi phí phát sinh khi mua hoặc bán tiền mã hoá trên thị trường Spot. Các sàn sẽ có mức phí giao dịch khác nhau. Bạn có thể so sánh mức phí giao dịch Spot của các nền tảng và chọn một nền tảng có mức phí thấp hơn.













Tận hưởng ưu đãi 0.05% phí Maker Spot và 0% phí Taker Spot trên MEXC.





MEXC hiện duy trì mức phí giao dịch 0% đối với một số cặp giao dịch phổ biến, bao gồm XRP/USDT, XRP/USDC.









Khi nắm giữ tối thiểu 500 MX trong tài khoản Spot trong 1 ngày liên tiếp, bạn có thể được giảm 50% phí giao dịch Spot.





Số lượng MX trong tài khoản được xác định dựa trên ảnh chụp nhanh. Hệ thống sẽ chụp ba ảnh chụp nhanh vào những thời điểm ngẫu nhiên mỗi ngày, và số lượng MX thấp nhất được chụp trong ba ảnh này sẽ được sử dụng để xác định xem có đáp ứng điều kiện trong ngày đó hay không. Khi các điều kiện về số lượng và số ngày nắm giữ được đáp ứng, bạn sẽ tự động đủ điều kiện nhận ưu đãi bắt đầu từ 00:00 ngày tiếp theo (UTC+8 ). Lưu ý có thể có sự chậm trễ trong thống kê dữ liệu.













Nếu bật tính năng Khấu trừ MX trước khi giao dịch Spot, bạn có thể được giảm 20% phí giao dịch. Khi MX khả dụng không đủ để trả phí giao dịch, hệ thống sẽ tự động chuyển sang áp dụng mức phí mặc định.





Tại cuối trang chủ MEXC, nhấn vào [Phí] để truy cập trang phí giao dịch. Sau đó nhấn vào [Ưu đãi lên đến 50% phí giao dịch] và chọn [Kích hoạt ngay] bên cạnh "Ưu đãi phí giao dịch 20%".









Xin lưu ý nếu đồng thời đáp ứng yêu cầu nắm giữ MX để giảm phí giao dịch, vừa bật tính năng Khấu trừ MX, nền tảng sẽ áp dụng phương thức có mức ưu đãi cao hơn. Nói cách khác, ưu đãi khi nắm giữ MX sẽ được áp dụng. Ưu đãi phí giao dịch khi nắm giữ MX không thể áp dụng đồng thời với ưu đãi khấu trừ phí bằng MX.





Nếu không đáp ứng yêu cầu nắm giữ MX nhưng đã bật tính năng Khấu trừ MX, ưu đãi khấu trừ phí bằng MX sẽ được áp dụng khi hệ thống tính phí giao dịch Spot.









Phí giao dịch Spot trong các điều kiện nói trên được tóm tắt như sau:



Phí mặc định Phí khi khấu trừ MX Phí khi nắm giữ MX Maker 0% 0% 0% Taker 0.05% 0.04% 0.025%





Để biết thêm chi tiết về các mức phí giao dịch trên MEXC, vui lòng truy cập https://www.mexc.com/vi-VN/fee . Mức phí có thể khác nhau tùy theo quốc gia hoặc khu vực. Vui lòng tham khảo mức phí được hiển thị trên trang tỷ lệ phí.



