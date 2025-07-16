5 tính năng chính của Nillion Network và cơ chế bảo mật dữ liệu





Khi các vụ vi phạm dữ liệu ngày càng gia tăng, Nillion Network đang nổi lên như một ngôi sao mới trong lĩnh vực điện toán bảo mật. Với công nghệ Blind Computation đột phá, Nillion đang tái định nghĩa cơ chế bảo mật dữ liệu. Mạng điện toán an toàn này hướng đến việc cung cấp sự tin cậy phi tập trung cho dữ liệu nhạy cảm và có giá trị cao – tương tự như cách blockchain phi tập trung hóa các giao dịch.





Điểm đổi mới cốt lõi của Nillion nằm ở khả năng xử lý và tính toán dữ liệu đã mã hóa mà không cần giải mã, qua đó loại bỏ các rủi ro bảo mật liên quan trong quy trình xử lý dữ liệu truyền thống.









1) Kiến trúc mạng hai lớp

Nillion được cấu thành từ hai lớp chính: Petnet và nilChain.

Petnet chịu trách nhiệm lưu trữ và tính toán dữ liệu được mã hóa.

nilChain hỗ trợ tính năng thanh toán và khuyến khích những người tham gia mạng, đảm bảo phân chia chức năng và chuyên môn hóa rõ ràng.





2) Công nghệ mô-đun mù (blind module)

Hệ thống tích hợp ba mô-đun công nghệ cốt lõi:

nilDB : Giải pháp cơ sở dữ liệu an toàn, hỗ trợ mã hóa và lưu trữ phi tập trung.

nilAI : Chạy các mô hình AI một cách an toàn trong Môi trường thực thi đáng tin cậy (TEE).

nilVM: Cho phép ký dữ liệu phi tập trung bằng cách sử dụng Điện toán đa bên (MPC).





3) Công nghệ tăng cường bảo mật nhiều lớp

Nillion tích hợp Điện toán đa bên an toàn (MPC), Mã hóa đồng hình (HE) và Môi trường thực thi đáng tin cậy (TEE), cho phép nhà phát triển lựa chọn giải pháp bảo mật tốt nhất theo nhu cầu.





4) Mô hình ủy thác phi tập trung

Sự tin cậy được phân bổ trên một cụm các nút mạng, ngăn chặn bất kỳ nút nào truy cập vào toàn bộ dữ liệu, giúp giảm đáng kể nguy cơ vi phạm dữ liệu.





5) Công cụ thân thiện với nhà phát triển

Nillion cung cấp bộ SDK và API toàn diện, giúp giảm rào cản cho nhà phát triển trong việc áp dụng các công nghệ bảo mật tiên tiến.









Hệ sinh thái Nillion cung cấp các sản phẩm đột phá, phù hợp với nhiều lĩnh vực khác nhau có nhu cầu về bảo mật:





Lưu trữ dữ liệu được chia sẻ dưới dạng mã hóa trong các cụm nút nilDB, mang lại tính bảo mật cao hơn so với cơ sở dữ liệu truyền thống.

Phù hợp cho các doanh nghiệp quản lý dữ liệu khách hàng nhạy cảm và các tổ chức chăm sóc sức khỏe cần bảo vệ hồ sơ bệnh nhân.





API mô hình AI bảo mật, tương thích với OpenAI, chạy an toàn trong TEE.

Phù hợp để áp dụng trong chẩn đoán y tế, dịch vụ tư vấn tài chính và các ứng dụng AI khác liên quan đến dữ liệu nhạy cảm.





Sử dụng công nghệ ECDSA ngưỡng hỗ trợ chữ ký số an toàn, đảm bảo khóa riêng tư vẫn được phân tán trong quá trình ký.

Được thiết kế cho việc tích hợp DeFi, phê duyệt giao dịch nhiều bên và các trường hợp ký kết bảo mật khác.





Kết hợp công nghệ Tạo tăng cường truy xuất (RAG) và các giải pháp bảo mật khác, cho phép sử dụng dữ liệu được mã hóa cho các ứng dụng AI.

Phù hợp cho việc tìm kiếm cơ sở kiến thức riêng tư và tạo nội dung an toàn.









Trong lĩnh vực điện toán bảo mật, mặc dù phải cạnh tranh với các mạng như Secret Network và Oasis Network, nhưngNillion vẫn duy trì được lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ:





Không giống như các đối thủ cạnh tranh chỉ tập trung vào một công nghệ bảo mật duy nhất, Nillion tích hợp linh hoạt nhiều công nghệ tăng cường bảo mật để đáp ứng nhiều ứng dụng hơn.





Công nghệ blind module của Nillion giúp các nhà phát triển và doanh nghiệp dễ dàng áp dụng các công cụ bảo mật tiên tiến và giảm bớt các yêu cầu phức tạp.





Bằng cách tách biệt hoạt động tính toán (Petnet) khỏi tính năng khuyến khích (nilChain), Nillion tối ưu hóa cả về hiệu suất và cơ chế thưởng, khắc phục những hạn chế của kiến trúc một lớp.





Thay vì chỉ nhấn mạnh về việc bảo mật trên lý thuyết, Nillion ưu tiên các ứng dụng thực tế, thiết kế các sản phẩm đáp ứng trực tiếp nhu cầu của người dùng.





Trong tương lai, Nillion có kế hoạch mở rộng khả năng tương tác với các blockchain đối tác, tăng cường phối hợp mô-đun và tăng cường tính phi tập trung của mạng. Ngoài ra, chương trình Nucleus Builder sẽ đẩy nhanh sự phát triển của hệ sinh thái ứng dụng này.









Nếu muốn mua token NIL, bạn có thể thực hiện quy trình giao dịch đơn giản và tiện lợi trên MEXC:





Truy cập trang web MEXC và đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Nếu bạn mới tham gia MEXC, vui lòng tham khảo hướng dẫn tại đây để bắt đầu.





Thêm USDT hoặc các loại tiền mã hoá khác vào tài khoản MEXC của bạn.





Nhập "NIL" vào thanh tìm kiếm, sau đó chọn cặp giao dịch NIL/USDT.





Chọn loại lệnh bạn yêu thích, nhập số lượng và giá, sau đó xác nhận giao dịch.









Dẫn đầu với công nghệ Blind Computation, Nillion Network đang thiết lập một mô hình mới cho việc xử lý dữ liệu nhạy cảm. Công nghệ tiên tiến này đóng vai trò tiềm năng quan trọng trong việc xây dựng một tương lai kỹ thuật số an toàn và bảo mật hơn.

Hiện nay, bảo mật dữ liệu trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, Nillion nổi bật với khả năng tích hợp đa công nghệ, kiến trúc mô-đun và các ứng dụng thực tiễn - khẳng định vai trò tiên phong trong thế hệ điện toán bảo mật tiếp theo.



