Đường MA là gì

Xu hướng thị trường của tiền tệ kỹ thuật số tuân theo quy luật của thị trường tài chính một cách chặt chẽ. Cả hai đều phản ứng theo mối quan hệ cung - cầu của thị trường và các ảnh hưởng môi trường vĩ mô và vi mô, với mỗi tài sản tiền điện tử riêng lẻ tương tự như cổ phiếu trên thị trường tài chính truyền thống.

Mỗi loại đều có các đặc điểm tương ứng và các định đề giá trị hỗ trợ. Do đó, nhà đầu tư có thể hình thành dự báo chính xác hơn về điều kiện thị trường bằng cách đánh giá xu hướng thị trường, tin tức, phân tích cơ bản và kỹ thuật dựa trên dữ liệu có sẵn.

Bài viết này sẽ mô tả ngắn gọn các khái niệm cơ bản, đặc điểm và cách sử dụng Đường trung bình động (MA).

Đường trung bình là một phương pháp phân tích thống kê hiển thị giá tài sản trung bình trong một khoảng thời gian nhất định một cách tuyến tính. Có ba loại đường trung bình được sử dụng phổ biến nhất trong lĩnh vực tiền điện tử: đường trung bình động 5 ngày (MA5), đường trung bình động 10 ngày (MA10) và đường trung bình động 30 ngày (MA30). Trong MEXC, có ba đường màu đỏ, vàng và xanh lam trong biểu đồ, cùng với biểu đồ nến tạo thành biểu đồ hiệu suất thị trường cơ bản nhất.

Đường màu đỏ thể hiện MA5, đường trung bình động 5 ngày;

Đường màu vàng thể hiện MA10, đường trung bình động 10 ngày;

Đường màu xanh đại diện cho MA30, đường trung bình động trong 30 ngày.

Ưu điểm:

Đường trung bình động có xu hướng cùng chiều với hình nến, loại bỏ nhiễu do biến động thị trường gây ra. Điều này giúp nhà đầu tư có thể nhìn nhận xu hướng chu kỳ của thị trường một cách chính xác và khách quan hơn. Các đường MA màu đỏ, vàng và xanh lam di chuyển và hội tụ để tạo thành các mẫu thị trường có thể định lượng được.

Nhược điểm:

Bởi vì đường trung bình động được tính theo giá trong quá khứ, tương đối chậm và thường trễ hơn so với những thay đổi có hướng về giá do tính chất thống kê. Do đó, đường trung bình động thường phù hợp hơn trong thời gian đầu tư dài hơn và được sử dụng cùng với các chỉ báo khác như RSI và MACD.

Trong giao dịch tiền điện tử, do tính chất 24/7 của thị trường, điều quan trọng là sử dụng MA5 ngày làm tiêu chuẩn tham chiếu trong ngắn hạn để dự đoán sự tăng giảm trong khoảng thời gian hàng tuần. Trong trung hạn, MA 10 ngày được sử dụng làm tiêu chuẩn cho các tín hiệu trong khoảng thời gian 10 ngày, trong khi MA 30 ngày được sử dụng làm tham chiếu cho các tín hiệu trong khung thời gian hàng tháng.

Chúng tôi sử dụng MA30 (đường màu xanh lam) làm ví dụ để chứng minh:

Biểu đồ trên cho thấy biểu đồ nến hàng ngày của hai điểm thị trường chính của BTC trong MEXC từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 11 năm 2021.

Từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 24 tháng 9, đường MA màu xanh vẫn nằm trên tất cả các thân nến mặc dù đã breakout phía trên. Điều này cho thấy rằng giao dịch giao ngay trong tháng 9 không được các nhà giao dịch nắm giữ trong phiên trước đó và phần lớn mức giá nắm giữ của các nhà giao dịch nằm dưới mức giá thấp nhất là $ 39,621.28.

Sau gần một tháng giao dịch Spot được thị trường tiêu thụ, giá Spot trên thị trường đã được mua và giá bắt đầu giao dịch trên $40,000 vào đầu tháng 10 năm 2021. Do mức giá cao hơn đã được người mua công nhận và giao dịch, thị trường bắt đầu cải thiện. Mức giá liên tục tăng này đã thúc đẩy tâm lý thị trường theo hướng đẩy giá hơn nữa.

Sự bứt phá vào đầu tháng 10 năm 2021 là tín hiệu của một đợt phục hồi thị trường mới.

Vào khoảng ngày 17 tháng 10 năm 2021, giá đã ở trên MA30 trong nửa tháng. Tại thời điểm này, những người mua trên thị trường đã dần không thể mua được giá cao và tìm cách thương lượng, thể hiện qua bóng dưới dài và bấc dài phía dưới.

Sau ngày 17 tháng 10, mặc dù giá token vẫn tăng nhưng các bấc phía dưới dài ra, cho thấy nhu cầu ngày càng tăng từ người mua đối với một mức giá thấp hơn. Mãi cho đến khoảng ngày 26 tháng 10, hai bên giao dịch bắt đầu trò chơi về giá, bước vào giai đoạn đàm phán giá kéo dài hai tuần, trong đó mức giá cao nhất được ghi nhận (68,999.99), sau đó token này đi vào xu hướng giảm và bắt đầu hội tụ với mức thấp giao dịch trước đó ($39,621.28) sau ngày 27 tháng 11.

Bất cứ khi nào hình nến lệch khỏi đường MA, đó là thời điểm bắt đầu xu hướng tăng/giảm và khi thị trường kết thúc, đường MA lệch chắc chắn sẽ tiếp cận lại thân nến.

Khi hai đường MA với các khoảng thời gian khác nhau cắt nhau, biểu đồ sẽ tạo ra tín hiệu giao nhau. Tín hiệu này thể hiện sự hội tụ của giá nắm giữ trong hai khoảng thời gian, cho thấy rằng nhiều người mua và người bán trên thị trường sẽ thực hiện cùng một hành động. Sự tham gia giao dịch gia tăng này có thể làm cho thị trường diễn biến tích cực hoặc tiêu cực. Nói chung, hai đường MA chồng chéo được biểu diễn càng lâu thì tâm lý thị trường càng chuyển động mạnh hơn. Do đó, thông qua sự giao nhau kết hợp với các chỉ số hình nến, thông tin tham khảo cho hành vi đầu tư có thể được hình thành.

A: Nói chung, khi đường trung bình động cắt xuống dưới hình nến cho thấy giá hiện tại cao hơn mức giá trung bình, điều này có thể cho thấy giá thị trường tăng.

B: Khi đường trung bình động cắt phía trên thanh nến, cho thấy giá hiện tại thấp hơn giá trung bình, điều này có thể cho thấy giá thị trường giảm.

Bằng cách sử dụng kết hợp các Đường trung bình động, nhà đầu tư có thể nhanh chóng nắm bắt được mức độ phù hợp tương đối của các điểm mua và điểm bán. Thông qua việc phân tích các mô hình khác nhau, sự giao nhau và xu hướng định hướng của các đường MA, nhà đầu tư có thể đánh giá chính xác trạng thái của thị trường và suy đoán tốt hơn về hướng tương lai của thị trường trong giao dịch.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Giao dịch tiền điện tử có rủi ro đáng kể và có thể dẫn đến thất thoát vốn đầu tư của bạn. Các tài liệu hướng dẫn không liên quan đến việc cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác và không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin chứ không cung cấp lời khuyên tài chính. Bạn nên đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ về rủi ro liên quan trước khi đầu tư.