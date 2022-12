Blockchain là gì？

Blockchain rốt cuộc là gì? Không chỉ người dùng mới sử dụng tiền kỹ thuật số bị nhầm lẫn, thậm chí nhiều nhà giao dịch lâu năm đã từng tham gia vào lĩnh vực tiền tệ có thể không phân biệt được rõ ràng. Không sao cả, qua bài viết này, chúng tôi tin rằng mọi người sẽ nắm bắt nhanh chóng và rõ ràng những kiến ​​thức về blockchain.

Trước tiên, Blockchain là một hệ thống tuân theo một giao thức phi tập trung mới, đó là một hệ thống cơ sở dữ liệu phân tán, có thể được sử dụng để lưu trữ hồ sơ vĩnh viễn của các giao dịch đã được xác nhận trong các khối, giống như một hồ sơ lưu trữ. "Bản sao lưu" được tạo tự động khi người dùng truy cập tài khoản người dùng thông qua các máy tính trên khắp thế giới. Và những gì chúng ta thường nói "block-khối" thực sự đề cập đến "bản sao lưu" này. Mỗi bản sao lưu đại diện cho một khối. Lần lượt từng khối được liên kết với nhau dưới dạng “chain-chuỗi”. Và dữ liệu trên các blockchain này sẽ tiếp tục phát triển và có sẵn cho mọi người trên Internet.

Các tính năng cốt lõi của blockchain là nó có phân quyền hệ thống, ẩn danh, không thể bị giả mạo, giá trị duy nhất và hợp đồng thông minh. Đây là một công nghệ kỹ thuật số đầy hứa hẹn. Quay trở lại đầu những năm 1990, khi các nguyên mẫu blockchain đầu tiên tồn tại, nó được sử dụng để bảo mật các tệp kỹ thuật số. Khi giá trị thực tế của blockchain liên tục được khai thác, trong những năm gần đây, hệ thống blockchain đã bắt đầu hình thành một xu hướng công nghệ, dẫn đến sự xuất hiện của các loại tiền điện tử kỹ thuật số như Bitcoin. Do đó, hầu hết các mạng lưới tiền điện tử được hỗ trợ bởi các hệ thống blockchain và đạt được sự phân quyền và phân phối các bản ghi vĩnh viễn.

Tất nhiên, việc vận hành và bảo trì chuỗi khối cũng cần có cơ chế tương ứng. Trong số các cơ chế này có "Node" và "Cơ chế chống sự thay đổi".

Chỉ có một node đầy đủ là cách duy nhất để sử dụng blockchain và tất cả các quy tắc của blockchain cần phải được các nodes tuân theo.

Các giao dịch trên blockchain về bản chất là ngang hàng. Điểm này đề cập đến nodes và mọi máy tính trên khắp thế giới đều có thể trở thành một node khi tham gia vào mạng blockchain. Mỗi node độc lập duy trì một bản sao của blockchain, cho phép duy trì chức năng và bảo mật của mạng blockchain. Do đó, các node được coi là cơ chế chính để hệ thống blockchain có được khả năng phân quyền và chống kiểm duyệt.

"Chống sự thay đổi" nghĩa quan trọng là dữ liệu đã ghi trên blockchain không thể bị giả mạo. Điều này có thể thực hiện được vì hệ thống blockchain được xây dựng trên cơ chế đồng thuận Proof of Work (POW), đảm bảo tính liên tục của chức năng mạng. Nếu một node của người dùng có ý định phá vỡ hệ thống, cơ chế chống thay đổi sẽ nhanh chóng hoạt động để ngăn chặn điều đó. Do đó, "chống sự thay đổi" đã trở thành một cơ chế cần thiết để áp dụng công nghệ trong sự phát triển của hệ thống tài chính.

So với các môi trường mạng khác, tính bảo mật của mạng phi tập trung như blockchain đã được cải thiện rất nhiều. Và hoạt động của chúng được đồng bộ theo thời gian thực. Điều này làm cho các tin tặc Internet truyền thống tốn kém hơn và khó xâm nhập vào các mạng này hơn - tấn công một mạng blockchain yêu cầu tin tặc phải cung cấp ít nhất 50% dữ liệu được đóng góp trước. Đây là lý do tại sao blockchain là một trong những cơ sở dữ liệu an toàn nhất. Một trong những ý tưởng thiết kế ban đầu của nó là ngăn các hồ sơ bị thay đổi. Ngoài ra hệ thống được bảo vệ bằng mã hóa băm, điều này càng giúp tăng cường khả năng ngăn chặn tin tặc.

Tất nhiên, việc sử dụng blockchain không chỉ dừng lại ở đó. Không chỉ ngành tài chính mà nhiều ngành khác có thể ứng dụng công nghệ mạng blockchain. Đặc biệt, hệ thống duy trì tính toàn vẹn của việc lưu trữ dữ liệu, tăng hiệu quả bằng cách loại bỏ sự can thiệp của quy trình thủ công và giảm chi phí bằng cách loại bỏ người trung gian.

Phải thừa nhận rằng công nghệ liên quan đến blockchain vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu và thăm dò, và còn lâu mới được đưa vào thị trường trên quy mô lớn. Mặc dù đã có trong tay bằng sáng chế, nhưng vẫn có rất ít sản phẩm liên quan đến blockchain thực sự ra mắt trước công chúng. Chúng ta vẫn đang ở trong kỷ nguyên của blockchain 2.0 và chúng ta vẫn còn một chặng đường dài phía trước nếu chúng ta muốn nhanh chóng chuyển sang kỷ nguyên của blockchain 3.0.

Những bất lợi kinh tế của blockchain chủ yếu được phản ánh trong đầu cơ tài chính. Hiện tại, việc đầu cơ tiền kỹ thuật số là khá nghiêm trọng, và hiện tượng “hút máu” các nhà đầu là rất phổ biến, mặc dù nhiều nhà đầu tư đã thu được lợi nhuận dồi dào từ các sàn giao dịch tiền mã hóa chính thức và chuyên nghiệp như MEXC.

Một điểm nữa để công nghệ này phát huy được lợi ích của nó, trước tiên các doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong kinh tế - xã hội cần đầu tư áp dụng công nghệ này. Tuy nhiên, hầu hết các công ty vẫn đang ở ngoài lề - lợi tức đầu tư của họ vào blockchain vẫn chưa được xác minh.

Sự phân quyền tự nhiên của blockchain, một mặt, chống lại sự giám sát của các cơ quan chính phủ, mặt khác, nó cũng có nghĩa là chính phủ không thể chịu trách nhiệm về hệ thống. Ví dụ, khi có sơ hở hoặc bị hack trong hệ thống blockchain, không thể xin chính phủ dùng luật pháp để bảo vệ.

Nhiều chuyên gia tin rằng blockchain có thể được nghiên cứu để phát triển như một công nghệ dài hạn mà từ đó xã hội tương lai sẽ được hưởng rất nhiều lợi ích. Ít nhất là hiện tại, tác động của blockchain đối với các dự án có độ tin cậy thấp và chi phí cao trong các liên kết trung gian đã được công nhận rộng rãi.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Giao dịch tiền điện tử có rủi ro đáng kể và có thể dẫn đến thất thoát vốn đầu tư của bạn. Các tài liệu hướng dẫn không liên quan đến việc cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác và không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin chứ không cung cấp lời khuyên tài chính. Bạn nên đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ về rủi ro liên quan trước khi đầu tư.