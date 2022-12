Ethereum 2.0 là gì

Bản thân Ethereum đã bị chỉ trích vì hiệu quả thấp và phí Gas cao. Khi Ethereum ngày càng trở nên phổ biến hơn, người dùng và ứng dụng của mạng lưới tiếp tục tăng lên và việc đầu tư tiền và lưu lượng truy cập đặt ra các yêu cầu cao hơn đối với Ethereum; đồng thời, sự gia tăng của các chuỗi công khai mới đang thu hút một lượng lớn lưu lượng truy cập và người dùng, ở một mức độ nào đó thì đây là một mối đe dọa nhất định đối với Ethereum. Các yếu tố trên khiến việc nâng cấp Ethereum trở nên cấp thiết.

Ethereum 2.0, còn được gọi là Serenity, gọi tắt là ETH 2.0, đề cập đến việc nâng cấp Ethereum, nhằm mục đích giải quyết các vấn đề về khả năng mở rộng và bảo mật của mạng, từ đó cải thiện tốc độ và hiệu quả của mạng Ethereum. Thử nghiệm ETH 2.0 được ra mắt vào cuối tháng 4 năm 2020, và mạng chính ETH 2.0 chính thức ra mắt vào tháng 12 năm 2020. Cũng là khi kỷ nguyên thực sự của Ethereum 2.0 đến.

Ethereum 2.0 được chia thành ba giai đoạn sau:

Giai đoạn Tên gọi Thời gian Giải quyết vấn đề Giai đoạn 1 Chuỗi báo hiệu Ra mắt ngày 1/12/2022 Một chuỗi khối độc lập với mạng chính Ethereum Giai đoạn 2 Hợp nhất(The Merge) Dự tính trong quý 1 hoặc quý 2 nắm 2022 Hợp nhất chuỗi beacon với mạng chính Ethereum Giai đoạn 3 Chuỗi mảnh Dự tính năm 2022,chưa có thời gian cụ thể Đóng một vai trò quan trọng trong việc mở rộng mạng lưới Ethereum

Beacon Chain: Beacon Chain được giới thiệu để đồng bộ hóa tất cả các chuỗi phân đoạn và cung cấp sự đồng thuận cho tất cả các chuỗi phân đoạn. Đây là thành phần chính và là thành phần đầu tiên được Serenity giới thiệu để đảm bảo chia sẻ thông tin giữa các chuỗi phân đoạn.

Sharded chain: Trong Ethereum, bất kỳ ai muốn đánh giá mạng Ethereum đều phải đi qua một node, một bản sao được lưu trữ của toàn bộ mạng để thực hiện một số chức năng. Mặt khác, chuỗi phân đoạn chỉ chứa một phần cụ thể của chuỗi khối, làm giảm lượng dữ liệu mà các node phải quản lý. Điều này có nghĩa là hiệu quả sẽ cao hơn.

Cơ chế đồng thuận của Ethereum là Proof of Work, trong khi Ethereum 2.0 sẽ sử dụng Proof of Stake. Proof of Work (PoW) trong Ethereum nhằm mục đích thưởng cho các thợ đào tạo và xác thực các khối trên blockchain. Tuy nhiên, việc này hạn chế khả năng mở rộng của mạng lưới vì khi blockchain phát triển đòi hỏi nhiều năng lực tính toán hơn. Proof of Stake (PoS) được giới thiệu để mang lại nhiều trình xác thực hơn, tức là bất kỳ ai có ít nhất 32 ETH đều có thể được trả thưởng cho việc xác thực và xác nhận giao dịch.

Ưu điểm của PoS là tiết kiệm năng lượng hơn PoW vì nó tách quá trình xử lý máy tính tiêu tốn nhiều năng lượng khỏi thuật toán đồng thuận. Điều đó đồng nghĩa bạn không cần nhiều sức mạnh tính toán để giữ an toàn cho chuỗi khối.

Ethereum luôn được biết đến là vua của chuỗi công khai, bởi vì nhiều dự án phổ biến đang chạy trên chuỗi công cộng Ethereum, chẳng hạn như DeFi vào mùa hè năm 2020, NFT và DAO vào năm 2021. Điều này cũng kiểm tra tốc độ và hiệu quả của Ethereum, chẳng hạn như tắc nghẽn mạng Ethereum và phí gas cao, đã bị người dùng chỉ trích. Lý do là trong Ethereum 1.0, mạng chỉ có thể hỗ trợ khoảng 30 giao dịch mỗi giây, điều này dẫn đến sự chậm trễ và tắc nghẽn; Ethereum 2.0 đạt được tới 100,000 giao dịch mỗi giây bằng cách triển khai các chuỗi phân đoạn và sự gia tăng này sẽ giải quyết vấn đề không đủ khả năng mở rộng của Ethereum.

Việc lập kế hoạch của Ethereum 2.0 cũng tính đến các vấn đề bảo mật. Cần ít nhất 16,384 trình xác thực để chuyển đổi hợp đồng ký gửi của Ethereum 2.0, nạp ít nhất 524,288 ETH, điều này làm cho nó phi tập trung hơn và do đó an toàn hơn. Đồng thời, Ethereum Foundation đã thành lập một nhóm bảo mật đặc biệt để phục vụ Ethereum 2.0 và nghiên cứu các vấn đề an ninh mạng có thể xảy ra trong tiền điện tử.

Ethereum 2.0 cung cấp một cách tốt hơn và hiệu quả hơn để phát triển các ứng dụng trên các "mảnh" an toàn hơn. Điều này làm tăng khả năng mở rộng của nó vì hệ thống PoS cho phép nhiều trình xác thực hơn, tăng tốc độ của tất cả các giao dịch. Với nhiều trình xác thực hơn, phí gas sẽ ổn định hơn và do đó bền vững hơn về mặt kinh tế.

Dù là như vậy, lịch trình để Ethereum 2.0 hoạt động hoàn chỉnh vẫn chưa rõ ràng. Với sự không chắc chắn này, việc đặt cược vào Ethereum trở nên kém hấp dẫn hơn vì chỉ có thể đầu tư tài sản đến trước khi giai đoạn 1.5 bắt đầu. Nhóm Ethereum đã trì hoãn việc ra mắt Giai đoạn 0 vài lần. Sự chậm trễ tương tự trong các giai đoạn khác cũng có khả năng xảy ra.

Ethereum 2.0 nâng cấp cơ chế PoS cho những khiếm khuyết của 1.0 bằng việc dẫn dụng chuyên sâu về các phân đoạn dữ liệu, nâng cấp sửa đổi cơ sở, người ta tin rằng nó sẽ thu hút được nhiều dự án và người dùng hơn, và ngồi vững trên vị trí của ông hoàng chuỗi công khai. Tuy nhiên, hệ sinh thái cơ chế đồng thuận PoW của ETH 1.0 đã hình thành một hệ thống lớn, tích lũy một số lượng lớn người dùng bản địa và các nhóm phát triển xuất sắc, và sẽ tiếp tục tồn tại trên ETH 1.0.

