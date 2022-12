Ethereum là gì

Sau khi phát hành Bitcoin vào năm 2009, Vitalik Buterin, một lập trình viên trẻ sinh ra ở Nga, đã tạo ra ý tưởng “Ethereum” bằng cách mở rộng công nghệ blockchain 1.0, nâng sự phát triển và tính ứng dụng của blockchain lên một tầm cao mới. Mục đích ban đầu về thiết kế Ethereum của Vitalik là phá vỡ các nút thắt và giới hạn của Bitcoin, đồng thời khám phá các khả năng vượt ra ngoài lĩnh vực tiền điện tử. Ông mô tả hệ thống này là "hợp đồng thông minh cuối cùng và nền tảng ứng dụng phi tập trung." Do đó, sự xuất hiện của Ethereum / Ether (ETH / Ether) có thể được coi là sự xuất hiện của kỷ nguyên blockchain 2.0.

Ethereum được xây dựng để trở thành Turing hoàn chỉnh sau Bitcoin, một nền tảng blockchain hợp đồng thông minh được lập trình, không chỉ là một loại tiền kỹ thuật số mới.

Đơn vị tiền tệ của Ethereum, Ethereum (ETH), tương tự như Bitcoin về tính chất tiền tệ. Nguồn cung ban đầu của ETH khoảng 72 triệu coin và có giới hạn sản lượng hàng năm là 18 triệu coin. Cần lưu ý rằng ít nhất 4,696 ETH đã bị đốt 24 giờ sau khi kết thúc "hardfork London" của Ethereum; dự kiến ​​số lượng ETH bị đốt sẽ tiếp tục tăng theo giao thức EIP-1559 sau khi nâng cấp, sẽ dẫn đến sự xuất hiện của trạng thái giảm phát của Ethereum.

Tiếp theo, chúng ta có thể nhanh chóng hiểu được bản chất của Ethereum thông qua ba đặc điểm sau.

Ethereum được giới công nghiệp coi là một blockchain thế hệ thứ hai mà trên đó các nhà phát triển có thể xây dựng các ứng dụng phi tập trung. Các ứng dụng này chạy trên một mạng phân tán và về mặt lý thuyết không thể bị đóng, quản lý hoặc kiểm duyệt bởi các tác động bên ngoài.

Sự phổ biến và giá trị cốt lõi của Ethereum đến từ khả năng phát triển các hợp đồng thông minh, một hướng dẫn kỹ thuật số phân tán bất biến đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc thực hiện thỏa thuận. Nền tảng này có lợi thế về khả năng lập trình, các nhà phát triển có thể thử nghiệm với các dự án của riêng họ một cách tự do hơn và để khả năng sáng tạo của họ là không có giới hạn.

Giống như Bitcoin, công nghệ khai thác được Ethereum mua lại có cùng nguồn gốc và giống như cha con. Do đó, Ethereum cũng có các tính năng chung của hầu hết các loại tiền điện tử như phân quyền, xác minh truy xuất nguồn gốc, bảo mật và quyền riêng tư.

Cần nhấn mạnh rằng Ethereum về bản chất là một nền tảng ứng dụng blockchain công khai, với các đặc điểm riêng và các chương trình của nó hoạt động trên một blockchain tùy chỉnh. Đặc biệt, lợi thế của hợp đồng thông minh là hợp đồng đầu tiên thuộc loại này trong lĩnh vực blockchain, với các thuộc tính thân thiện với mã nguồn mở.

Ví dụ, các tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) được sinh ra từ tính ổn định mạnh mẽ của Ethereum. DAO là các thực thể được điều hành bởi các hợp đồng thông minh phức tạp trên Ethereum. Nó thể hiện tiềm năng và khả năng của các hợp đồng thông minh, cho phép hợp tác trực tuyến quy mô lớn và vấn đề độ tin cậy có thể được giải quyết thuận lợi.

Ví dụ khác, Ethereum có một máy ảo Ethereum chuyên dụng (EVM) chuyên xử lý các hợp đồng phân tán P2P. Đơn vị cơ bản là tài khoản của người dùng, trở thành nền tảng chuỗi công khai đầu tiên hỗ trợ lập trình (Dapps) ở bên dưới kiến trúc của blockchain.

Lấy một ví dụ rõ ràng hơn. Giả sử rằng Ethereum là một nền tảng nấu ăn tự động, các nguyên liệu, gia vị, dụng cụ nhà bếp và thậm chí cả chức năng nấu ăn đã được cung cấp đầy đủ cho người dùng. Sau đó, người dùng đến cư ngụ chỉ cần đợi món ăn ngon được giao cho họ một cách nhanh chóng và hiệu quả với các thao tác đơn giản như gọi món, vận chuyển đồ ăn, v.v. Mọi người đều có thể trở thành đầu bếp trong Ethereum.

Điều đáng nói là các chức năng của nó còn nhiều hơn thế. Ethereum cũng có thể:

Tạo chương trình cho người thực hành chương trình máy tính Tạo một tổ chức tự trị DAO (chẳng hạn như: đảm bảo bỏ phiếu trực tuyến công bằng và minh bạch và trật tự cộng đồng hoàn hảo) Các lĩnh vực ứng dụng tài chính (chẳng hạn như: thiết lập hệ thống tiền tệ của riêng bạn, các công cụ tài chính phái sinh, Game P2P, phần thưởng) Thực hiện ghi chép sổ sách: ghi lại các giao dịch mà không cần đảm bảo Thanh toán các khoản phí được tạo ra bởi các giao dịch của chính Ethereum và các hoạt động khác.

Cũng giống như trả tiền xăng cho ô tô của bạn, chạy một hợp đồng thông minh trên Ethereum yêu cầu người dùng trả tiền gas. Phí gas được thanh toán bằng Ethereum và giá cả phụ thuộc vào mức độ phức tạp của nhiệm vụ cụ thể. Độ phức tạp khác nhau sẽ tiêu tốn sức mạnh tính toán khai thác khác nhau. Do phần Gas fee tiêu thụ chủ yếu phụ thuộc vào sự thay đổi thực tế của cung và cầu nên giá gas bình quân có khả năng tăng khi có nhiều giao dịch diễn ra và ngược lại.

May mắn thay, trong những trường hợp bình thường, chỉ cần một lượng nhỏ Ethereum để trả phí gas. Nó có thể được diễn đạt bằng Gwei, nơi một Gwei tương đương với một phần tỷ Ethereum. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là một chu kỳ liên tục của một chương trình có thể khiến giá tăng nhanh chóng. May mắn thay, các nút trên mạng Ethereum hiện tại có thể phát hiện và ngăn các chương trình không mong muốn không cần thiết chạy.

So với các sản phẩm dựa trên blockchain khác, lợi thế mã nguồn mở của hợp đồng thông minh Ethereum là sản phẩm đầu tiên thuộc loại này trong thế giới blockchain, cải thiện hiệu quả về chi phí và thời gian. Quan trọng nhất, nó thực sự xác định lại giá trị của blockchain.

Tuy nhiên, những thiếu sót của Ethereum cũng ngày càng nổi bật. Đặc biệt, sự lạm phát liên tục của phí Gas ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Cụ thể, Proof of Work (POW) của Ethereum ban đầu được thiết kế để thưởng cho các thợ đào tạo và xác thực các khối trên blockchain. So với nhu cầu lớn, nó đã đạt 1.355 triệu giao dịch mỗi ngày (TPS). Mô hình chỉ cho phép ở 13 giao dịch mỗi giây (TPS), dung lượng mạng Ethereum do đó ngày càng thiếu. Điều này dẫn đến tắc nghẽn mạng và phí gas cao, làm giảm hiệu quả tổng thể của mạng Ethereum.

Ngoài ra, Ethereum vẫn có những lỗ hổng không thể bỏ qua: lỗ hổng hợp đồng thông minh đa chữ ký, lỗ hổng kích hoạt dấu thời gian, lỗ hổng chuỗi giao dịch, lỗ hổng Geth client Dos, v.v., tất cả đều có thể cho phép tin tặc lợi dụng tiền. Bảo mật của nó cần được cải thiện hơn nữa.

Mặc dù vẫn còn những sai sót, nhóm chính thức của Ethereum đang tích cực phát triển Ethereum 2.0 (liên kết), liên tục nâng cấp mạng Ethereum. Hãy chú ý đến phân tích của chúng tôi về nội dung liên quan của Ethereum 2.0 để tìm hiểu thêm về xu hướng phát triển của Ethereum trong tương lai.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Giao dịch tiền điện tử có rủi ro đáng kể và có thể dẫn đến thất thoát vốn đầu tư của bạn. Các tài liệu hướng dẫn không liên quan đến việc cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác và không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin chứ không cung cấp lời khuyên tài chính. Bạn nên đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ về rủi ro liên quan trước khi đầu tư.