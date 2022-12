NFT là gì?

Một Non-Fungible Token (NFT) là một sản phẩm blockchain. Do các đặc tính không thể thay thế và phi tập trung, nó có thể được dùng để đại diện cho quyền sở hữu duy nhất một tài sản nào đó như quyền sở hữu một mảnh đất trong metaverse hoặc các hình thức nghệ thuật Cryptopunk.

2021 là năm của NFT, và các sự kiện lớn liên quan đã thành công rực rỡ: The Bored Ape Yacht Club cho đến nay đã đạt mức giá sàn 100 ETH, The Phanta Bear do Châu Kiệt Luân tạo ra đứng đầu danh sách các dự án NFT, và nhiều influencer và nghệ sĩ nổi tiếng như Justin Bieber, Post Malone và Shaquille O'Neal từng chia sẽ NFT mà họ sở hữu như BAYC và Cryptopunks. Các tên tuổi lớn như Adidas, Nike và Wal-Mart có kế hoạch tham gia metaverse thông qua NFT và các phương tiện truyền thông chính thống kể từ đó đã công nhận NFT như một bằng chứng đáng tin cậy về tính xác thực và quyền sở hữu tài sản kỹ thuật số. Tất cả mọi người từ những ngôi sao lớn đến những gã khổng lồ về internet và các phương tiện truyền thông nổi tiếng đều đã tham gia thị trường NFT theo những cách riêng của họ.

Trong khi đó, với sự xuất hiện gần đây của các khái niệm như NFT games và metaverse, NFT chắc chắn sẽ tạo ra một làn sóng bùng nổ lớn hơn. Tiếp theo, bài viết này sẽ tập trung vào định nghĩa, đặc điểm và các lĩnh vực ứng dụng của NFT.

Trước khi giải thích về Non-Fungible Tokens (NFTs), chúng ta cần hiểu khái niệm về Fungible tokens. Fungible Token (FT) đề cập đến các token có thể được thay thế cho nhau và có thể được phân chia theo ý muốn. Giả sử rằng cả bạn và tôi đều có một đồng Ethereum, thì không có sự khác biệt về bản chất và không có đồng Ethereum nào của chúng ta là duy nhất. Ngược lại, NFT có tính duy nhất, không thể tách rời và sử dụng công nghệ blockchain giống các tiền mã hóa như Bitcoin. Đây là một mục nhập trên sổ cái blockchain không thể bị giả mạo, cho phép một cách đánh dấu quyền sở hữu các tài sản kỹ thuật số gốc (tức là tài sản tồn tại hoặc có nguồn gốc từ thế giới kỹ thuật số) tồn tại bên ngoài dịch vụ hoặc cơ sở dữ liệu tập trung. Ví dụ: chúng ta có thể đúc các đạo cụ trò chơi, vé và tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số dưới dạng NFT thông qua blockchain, do đó mang lại cho các tài sản này tính duy nhất và không thể sao chép.

NFT vẫn được xem là một công nghệ mới, với lịch sử phát triển chưa đầy 5 năm. Dự án NFT nổi bật nhất trên blockchain là CryptoPunks trên Ethereum bao gồm tác phẩm nghệ thuật 8 bit ở định dạng 24x24 pixel, trong khi khái niệm NFT chỉ được phổ biến vào ngày 28 tháng 11 năm 2017 khi trò chơi blockchain CryptoKitties ra mắt và giá của những con mèo ảo tăng vọt. Kể từ đó, các kịch bản ứng dụng chính cho NFTs đã từ từ được mở rộng từ crypto games sang các bộ sưu tập, tác phẩm nghệ thuật, tên miền, danh tính ảo và các lĩnh vực khác. Trong số này, DeFi, trò chơi và tác phẩm nghệ thuật đã dẫn đến một số làn sóng bùng nổ các dự án liên quan đến NFT.

Các kịch bản ứng dụng của NFT rất phong phú, bao gồm quyền sở hữu, trò chơi, v.v. trong đó NFT có thể đại diện cho một tài sản trí tuệ cụ thể như bức tranh, bài hát, bằng sáng chế, phim hoặc ảnh. Trong lĩnh vực này, tính duy nhất của NFT đóng vai trò của một văn phòng cấp bằng sáng chế, nơi đăng ký các số nhận dạng duy nhất cho bản quyền và các mẫu nhận dạng.

Ví dụ: NFT có thể được sử dụng cho vật nuôi trong trò chơi, vật phẩm vũ khí hoặc trang phục trò chơi, chẳng hạn như CryptoKitties có số nhận dạng duy nhất cho mỗi con mèo.

Một ví dụ khác là đại diện cho tài sản trong thế giới thực trong các token, cho phép lưu thông các tài sản tài chính đó

Cuối cùng, NFT cũng có thể được sử dụng cho hồ sơ và bằng chứng nhận dạng. Việc xác minh danh tính và giấy khai sinh bằng NFT có thể đảm bảo kết quả chính xác và khi được lưu trữ trong các chuỗi như Ethereum sẽ ngăn chặn việc lạm dụng và giả mạo.

Staking NFT là gì? Nó hoạt động như thế nào? Staking NFT đề cập đến cách khóa các NFT trên một nền tảng hoặc giao thức để nhận phần thưởng và các đặc quyền khác. Bằng cách này, người nắm giữ NFT có thể kiếm thu nhập thụ động trong khi vẫn được hưởng quyền sở hữu NFT.

Trên thực tế, việc đặt cược NFT vẫn còn sơ khai, nhưng nó tương tự như hoạt động khai thác thanh khoản tài chính phi tập trung (DeFi) khác. Nguyên tắc cơ bản là sau khi người dùng stake NFT vào nền tảng, phần thưởng họ nhận được sẽ được xác định theo Lợi nhuận phần trăm hàng năm (APY), thời hạn cam kết và số lượng NFT được cam kết.

Do tính chất duy nhất của NFT, các nhà đầu tư và nhà sưu tập thường chọn nắm giữ dài hạn và đầu cơ, và việc staking NFT cung cấp cho họ cơ hội mới để kiếm thêm thu nhập từ tài sản, thu hút nhiều người tham gia và tăng nhu cầu staking NFT. Staking NFT không khác nhiều so với staking Bitcoin (BTC) hoặc Ethereum (ETH). Tất cả những gì bạn cần làm là chuẩn bị ví tiền mã hóa để bắt đầu hành trình. Tuy nhiên, không phải tất cả NFT đều có thể stake để kiếm phần thưởng. Các yêu cầu cụ thể sẽ khác nhau giữa các dự án và tốt nhất là xác định các yêu cầu của dự án đã chọn trước khi mua NFT.

Staking NFT là một cách mới để kiếm thu nhập thụ động trong không gian tiền mã hóa. Chủ sở hữu có thể kiếm phần thưởng bằng cách khóa tài sản NFT trong nền tảng tài chính phi tập trung (DeFi), chỉ khóa mà không cần phải bán các bộ sưu tập NFT của họ.

Một mặt, người nắm giữ NFT tương đương với việc sở hữu bất kỳ dạng lưu trữ kỹ thuật số nào và bản thân các tệp có thể có khả năng sao chép và phân phối lại không giới hạn; mặt khác, do công nghệ blockchain, người nắm giữ NFT có thể chứng minh mình là chủ sở hữu thực sự của tệp, giúp đảm bảo quyền sở hữu tài sản kỹ thuật số.

Tương tự như khai thác thanh khoản DeFi, staking NFT dựa trên cơ chế bằng chứng cổ phần (PoS) để thưởng cho những người tham gia.

Theo như các nhà đầu tư cá nhân quan tâm, bởi vì nguồn cung tổng thể của NFT thấp, lợi nhuận staking là đáng kể. Nhưng từ quan điểm lâu dài hơn, việc staking NFT đã vượt qua tầm quan trọng của bộ sưu tập nghệ thuật kỹ thuật số và đã mở ra một làn sóng những ứng dụng mới.

Kể từ cuối năm 2021, hầu hết việc staking NFT đều có thể thực hiện được trong các game play-to-earn (P2E). MOBOX và Zookeeper là những ví dụ điển hình. Một số dự án cũng đã xây dựng chức năng staking NFT của riêng họ trên nền tảng, chẳng hạn như Doge Capital.

Ví dụ: Zookeeper (ZOO) là một DApp khai thác thanh khoản cho phép cam kết NFT cho các nhóm thanh khoản khác nhau. Tất cả các nhóm thanh khoản của Zookeeper đều hỗ trợ cơ chế khai thác kép và người dùng có thể kiếm được phần thưởng cả token tiện ích ZOO và token WanSwap LP (WSLP). Người dùng muốn tăng phần thưởng APY của họ được phép khóa token trong khoảng thời gian lên đến 180 ngày. Ngoài ra, việc staking ZooBooster NFTs tối đa hóa phần thưởng và rút ngắn thời gian khóa WSLP. Ví dụ: thẻ NFT ZooBooster có thể nhận được bằng cách mua rương vàng trong DApp hoặc bằng cách staking token ZOO.

Với sự trợ giúp của NFT, các nhà sưu tập có thể giao dịch không hạn chế các tác phẩm nghệ thuật trong một hệ thống blockchain mà mọi người đều có thể truy cập. Bỏ qua kênh trung gian. tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số và các bộ sưu tập đánh giá cao giá trị theo thời gian. Một số dự án NFT sẽ chia sẻ doanh thu với cộng đồng chủ sở hữu NFT, chủ yếu từ doanh số thị trường thứ cấp và tiền bản quyền.

Thị trường NFT liên tục gia tăng, với các nhà phát triển, nghệ sĩ và nhà sưu tập liên tục khám phá các lĩnh vực ứng dụng mới cho các bộ sưu tập NFT của họ. Trường hợp mới nhất là việc sử dụng NFT làm token tiện ích cho các nền tảng staking. Ví dụ: người thu thập NFT stake NFT trong một số trò chơi metaverses nhất định để cải thiện kỹ năng của nhân vật trò chơi và kiếm thêm phần thưởng.

NFT cung cấp nhiều lợi thế cho người tạo nội dung, người bán và người mua, tùy thuộc vào nền tảng mà họ dùng. Với NFT trong Ethereum, hợp đồng thông minh là tự động: mã trong hợp đồng thông minh không thể thay đổi sau khi được thêm vào blockchain và các giao dịch không thể thay đổi sau khi các tiêu chí được đáp ứng và xác minh. Điều này cung cấp bảo mật cho cả người sáng tạo và người mua.

Đối với người sáng tạo, công nghệ blockchain và NFT mang đến cơ hội cho các nghệ sĩ và người sáng tạo nội dung kiếm tiền từ hàng hóa của họ. Ví dụ, các nghệ sĩ không còn cần phải dựa vào các phòng trưng bày hoặc nhà đấu giá để bán tác phẩm nghệ thuật của họ. Họ có thể bán chúng trực tiếp cho người tiêu dùng dưới dạng NFT, điều này cũng cho phép họ giữ lại nhiều lợi nhuận hơn.

Đối với các nhà sưu tập, NFT cho phép các nhà sưu tập chứng minh quyền sở hữu trong thế giới kỹ thuật số. Trước khi phát minh ra NFT, không thể chứng minh quyền sở hữu hoặc tính xác thực của tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số hoặc đồ sưu tầm. Với NTF, các nhà đầu tư giờ đây có quyền sở hữu thực sự đối với các token không thể thay thế mà họ mua. Điều này tạo ra giá trị khi tài sản kỹ thuật số được mã hóa. Bởi vì điều này chứng minh tính xác thực và quyền sở hữu của nó, cũng có nghĩa là nó có thể được tin cậy và chuyển nhượng dễ dàng.

Thị trường nào cũng có rủi ro. Các thị trường NFT như nghệ thuật kỹ thuật số và đồ sưu tầm đang phát triển với tốc độ nhanh chóng. Tuy nhiên, điều này không đảm bảo rằng khoản đầu tư này sẽ luôn an toàn. Đầu tư vào NFT cũng sẽ có những rủi ro riêng. Xét cho cùng, đây vẫn là một công nghệ non trẻ .. Đặc biệt, các nhà đầu tư mới có thể chưa có đủ kinh nghiệm để đánh giá hiệu suất của các NFT. Khi đầu tư vào tài sản ảo NFT, sự biến động của thị trường mới nổi, tính thanh khoản kém và rủi ro gian lận là những biện pháp phòng ngừa chính cần lưu ý.

Việc định giá NFT phụ thuộc nhiều vào tính xác thực, tính sáng tạo và sự am hiểu của chủ sở hữu và người mua. Hiện tại, tâm lý thị trường và nhu cầu chính là yếu tố thúc đẩy giá NFT lên cao chứ không phải là các chỉ số cơ bản, kỹ thuật hoặc kinh tế. Nhiều công ty liên quan có thể đang hoạt động tốt trên thị trường chứng khoán, nhưng có thể không có thu nhập và lợi nhuận kinh doanh thực tế trong Metaverse và NFT. Hầu hết các kế hoạch liên quan trong lĩnh vực Metaverse vẫn đang ở giai đoạn đầu và việc đầu tư vào nghiên cứu và phát triển có thể sẽ không thành hiện thực.

Ngoài ra, không thể bỏ qua rủi ro liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ. Nhà đầu tư mua NFT chỉ có thể nhận được quyền sử dụng chính NFT, chứ không phải sở hữu trí tuệ. Do đó, trong siêu dữ liệu của hợp đồng thông minh cơ bản, điều quan trọng là phải hiểu quyền sở hữu cá nhân của một người đối với các NFT cụ thể, chẳng hạn như bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế, quyền nhân thân và quyền công khai.

Đầu tiên, đầu tư vào các token liên quan đến các khái niệm NFT:

Đầu tư vào các token liên quan đến khái niệm NFT. Các token này không phải là bản thân NFT, mà là token quản trị gốc hoặc token chức năng của các dự án NFT khác nhau hoặc token chuỗi khối cung cấp cơ sở hạ tầng cho NFT như Ronin hoặc Tezos.

Hiện tại, có ít nhất 100 đồng coin liên quan đến NFT và tổng giá trị thị trường của 100 mã thông báo NFT hàng đầu trên Coingecko là 24,8 tỷ đô la. Người dùng quan tâm đến việc đầu tư có thể muốn truy cập phần token NFT phổ biến của MEXC và chọn token tương ứng để giao dịch.

Thứ hai, mua tài sản NFT trực tiếp:

Trực tiếp đăng ký/mua các NFT trong thị trường sơ cấp hoặc thứ cấp, chẳng hạn như tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số, bộ sưu tập, vật phẩm trò chơi, đất ảo, v.v. 10 NFT hàng đầu chủ yếu tập trung vào đồ sưu tầm, trò chơi và đất ảo. Bạn có thể tham gia vào các phiên đấu giá thị trường sơ cấp của một số tác phẩm sưu tập nghệ thuật lớn hoặc chọn NFT yêu thích của bạn trên các nền tảng giao dịch thứ cấp như OpenSea hoặc LookingRare. Tuy nhiên, điều kiện là bạn cần chuẩn bị ví và tài khoản nền tảng trước khi có thể giao dịch chính thức.

Điều cần chú ý là đầu tư vào NFT đòi hỏi trình độ đánh giá nhất định, khả năng thẩm định giá trị nghệ thuật. Ngoài ra, cũng cần đánh giá và đo lường nền tảng blockchain của nó, sự khan hiếm, độ tuổi, tốc độ phát hành và các yếu tố khác. Do đó, cách tiếp cận này phản ánh trực giác bản thân và yếu tố cộng đồng nhiều hơn và phù hợp hơn với những người dùng tự tin vào khả năng quản lý và sở thích của họ.

Thứ ba, đúc và phát hành các NFT:

Ngoài hai phương pháp trên, phát hành NFT của riêng bạn cũng là một trong những cách để kiếm lợi nhuận. Cần nhấn mạnh rằng nếu bạn muốn tự mình phát hành và đúc một NFT, thì bạn có thể chọn tải lên các tệp trên các nền tảng đúc NFT như OpenSea và Rarible để đúc và phát hành. Hiện tại, nhiều dạng và định dạng tệp được hỗ trợ, bao gồm các loại tệp như JPG, PNG, GIF, tệp nhạc MP3, tệp GLB 3d, v.v. Người sáng tạo chuẩn bị tệp trước, kết nối ví trên nền tảng, tải lên các tệp và thiết lập mô tả NFT, tỷ lệ tiền bản quyền và các thông tin liên quan khác.

Khả năng của NFT lưu trữ dữ liệu nhận dạng và quyền sở hữu trên blockchain sẽ nâng cao tính toàn vẹn và quyền riêng tư của dữ liệu, cũng như các ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, bao gồm sở hữu trí tuệ và xuất bản. Do đó, những tài sản này có thể được chuyển giao và quản lý một cách đơn giản, cuối cùng nhằm giảm chi phí cho tất cả các loại giao dịch. Trong khi các tài sản tiền mã hóa chính thống như Bitcoin và Ethereum cũng được ghi lại trong blockchain, NFT khác với chúng ở chỗ token NFT của bất kỳ ai là không thể thay thế và không thể phân chia. Trong tương lai, NFT sẽ trở thành một thành phần quan trọng của nền kinh tế kỹ thuật số dựa trên công nghệ blockchain.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Giao dịch tiền điện tử có rủi ro đáng kể và có thể dẫn đến thất thoát vốn đầu tư của bạn. Các tài liệu hướng dẫn không liên quan đến việc cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác và không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin chứ không cung cấp lời khuyên tài chính. Bạn nên đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ về rủi ro liên quan trước khi đầu tư.