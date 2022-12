Giới thiệu ETF trên MEXC

Các sản phẩm ETF là một loại công cụ tài chính phái sinh rất phổ biến trên thị trường tài chính truyền thống. Với sự phát triển của tiền điện tử, ETF cũng đã gia nhập thị trường tiềm năng này. MEXC tự hào là sàn điện tử hỗ trợ hàng trăm cặp giao dịch khác nhau của các sản phẩm ETF.

Nhưng có lẽ đối với một số người mới bắt đầu, ETF là một điều khá mới mẻ và hơi…khó hiểu trong cơ chế cũng như phương thức giao dịch. Trong bài viết này, MEXC sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về giao dịch ETF nhé!

Các sản phẩm ETF là một công cụ phái sinh theo dõi biến động giá của một tài sản cơ bản nhất định, với biên độ gấp 2-5 lần tài sản đó. Có thể hiểu đơn giản rằng, ETF là các token có tính năng đòn bẩy, được thiết kế để cung cấp nhiều lợi nhuận so với token thông thường trong giao dịch Spot.

Tuy nhiên, điểm thú vị là các sản phẩm ETF có thể được giao dịch ngay trên thị trường Spot của MEXC. Bạn có thể dễ dàng sử dụng đòn bẩy với các sản phẩm ETF để khuếch đại tài sản của mình, không cần tiền ký quỹ và cũng không cần phải lo lắng về bất kỳ rủi ro thanh lý nào

Token ETF sẽ được hiển thị như sau: Tên token + Hệ số đòn bẩy + Long/Short

Ví dụ: BTC3L đại diện cho vị thế mua của BTC với đòn bẩy gấp 3 lần, L là viết tắt của Long. ETH5S đại diện cho vị thế bán của Ethereum với đòn bẩy gấp 5 lần, S là viết tắt của Short.

Lấy BTC3L làm ví dụ, nếu giá BTC tăng 1%, giá trị ròng của BTC3L sẽ tăng 3% và giá trị ròng BTC3S tương ứng sẽ giảm 3%.

Về cơ bản, một ETF có đòn bẩy là một quỹ bằng cổ phiếu được gắn với tỷ suất sinh lợi của một tài sản cơ bản. Khi các tài sản cơ bản dao động so với ETF đòn bẩy vượt quá một ngưỡng nhất định, bên quản lý quỹ sẽ cân đối lại thành phần quỹ để đảm bảo đòn bẩy mục tiêu được duy trì.

Giao dịch sản phẩm ETF rất được các nhà đầu tư yêu thích vì tính đơn giản và những ưu điểm độc đáo của nó.

1. Hiệu ứng lãi kép

Các sản phẩm ETF rất phù hợp để mua và nắm giữ trong các thị trường rõ ràng xu hướng. Khi thị trường có xu hướng đi lên, các sản phẩm ETF loại L tạo ra lợi nhuận thả nổi. Sau đó trong lần cân bằng sau, phần lợi nhuận vừa rồi sẽ được cộng gộp vào giá trị token và cứ tiếp tục tính cộng dồn vào như thế. Việc này giúp tạo nên hiệu ứng lãi suất kép.

Các sản phẩm ETF loại S sẽ tự động tái cân bằng để giảm thiểu tổn thất và tránh rủi ro thanh lý. Tuy nhiên, với sự biến động lớn của thị trường, cơ chế tái cân bằng cũng có thể gây ra sự hao mòn danh mục đầu tư ở một mức độ nhất định. Biểu đồ dưới đây cho thấy một trường hợp hiệu ứng lãi kép của sản phẩm ETF.

2. Không cần ký quỹ

Token đòn bẩy ETF có thể được mua/bán bằng USDT như giao dịch Spot thông thường. Lấy BTC3L làm ví dụ, người dùng chỉ cần xem giá và giá trị ròng của token đó, nhập số lượng mua, chọn mua BTC3L là xong, không cần thực hiện thao tác nào khác.

Từ đó, chúng ta có thể dễ dàng sử dụng đòn bẩy với các sản phẩm ETF và không cần phải lo lắng về bất kỳ rủi ro thanh lý và ký quỹ nào.

3. Đa dạng lựa chọn

MEXC hiện đang hỗ trợ hàng trăm cặp giao dịch sản phẩm ETF và tất cả các loại sản phẩm ETF đều hỗ trợ đòn bẩy gấp 3 lần. Ngoài ra, một số sản phẩm khác có đòn bẩy từ 2x đến 5x.

4. Phí giao dịch thấp

Phí giao dịch các sản phẩm ETF là 0.2%. Phí quản lý hàng ngày là 0,001%, thấp hơn đáng kể so với việc nắm giữ hợp đồng Futures hoặc Margin có cùng giá trị.

5. Tỷ lệ chiết khấu cao

Chương trình hoàn tiền dành cho tất cả mọi người người, các leader cộng đồng có thể nhận được chiết khấu, phần thưởng giới thiệu và phần thưởng giao dịch cao

6. Hoạt động đa dạng, phần thưởng hấp dẫn

MEXC đã ra mắt khu vực tiền thưởng “Rương kho báu ETF”, bao gồm khu vực quà tặng dành cho người mới, khu vực hotspot, và người dùng mới có thể nhận được airdrop miễn phí bằng cách giao dịch các sản phẩm ETF phổ biến. Ví dụ: trong các sự kiện trước đây, người dùng có thể nhận được airdrop của SHIB và PEOPLE.

7. Kiểm soát rủi ro

Sản phẩm ETF sẽ tự động điều chỉnh đòn bẩy (điều chỉnh vị thế). Nếuu thâm hụt đạt đến một mức độ nhất định, các token ETF sẽ tự động giảm một phần vị thế và điều chỉnh đòn bẩy về mức đòn bẩy ban đầu để tránh rủi ro thanh lý.

Trước khi giao dịch bất cứ sản phẩm nào trên thị trường crypto, hãy đảm bảo rằng bạn nắm rõ những rủi ro của nó nhé.

Việc nắm giữ tài sản ETF dài hạn sẽ phải chịu phí quản lý hàng ngày, tái cân bằng vị thế và các khoản phí hao mòn khác.

Khi thị trường biến động sẽ kích hoạt hệ thống tái cân bằng của token ETF. Về cơ bản, đây là việc điều chỉnh đòn bẩy để giảm thiểu rủi ro. Nếu thị trường đảo chiều ngay sau khi tái cân bằng diễn ra (giảm vị thế), việc khác phục tổn thất sẽ bị chậm lại do vị thế ban đầu đã bị giảm.

Do sự biến động của tâm lý thị trường, giá giao dịch thường lệch khỏi giá trị ròng, do đó dẫn đến phí bảo hiểm. Đối với người dùng cần nên cẩn thận để giá đặt lệnh không chênh lệch quá nhiều so với giá trị ròng của token đo, nếu không có thể sẽ bị lỗ.

Các ETF có đòn bẩy chỉ theo dõi bội số trong ngày của tỷ lệ lợi nhuận. Khi thị trường biến động lặp đi lặp lại trong nhiều ngày sẽ dẫn đến tình trạng lỗ vốn.

Để cải thiện độ nhạy của những thay đổi về giá, và tối ưu hóa trải nghiệm giao dịch, khi giá trị ròng của token ETF thấp hơn 0.1, hệ thống sẽ tự động kích hoạt cơ chế hợp nhất token. Giá trị ròng trên mỗi token của tài sản sẽ tăng gấp 10 lần so với giá trước khi hợp nhất, trong khi số tiền nắm giữ của người dùng sẽ giảm xuống còn 1/10 và tổng tài sản của người dùng sẽ không bị ảnh hưởng.

Từ bài phân tích trên chúng ta có thể thấy được rằng token ETF rất phù hợp cho những nhà giao dịch trong thị trường có xu hướng rõ ràng, giúp chúng ta nhanh chóng gia tăng tài sản. Tuy nhiên, token ETF phù hợp với giao dịch ngắn hạn và không nên giữ sản phẩm quá lâu để tránh thất thoát tài sản khi thị trường biến động. Ngoài ra, bạn có thể tránh phí quản lí bằng việc mua và bán trước 23:00 hàng ngày

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Giao dịch tiền điện tử có rủi ro đáng kể và có thể dẫn đến thất thoát vốn đầu tư của bạn. Các tài liệu hướng dẫn không liên quan đến việc cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác và không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin chứ không cung cấp lời khuyên tài chính. Bạn nên đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ về rủi ro liên quan trước khi đầu tư.

