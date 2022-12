Stablecoin là gì

Stablecoin là đồng tiền kỹ thuật số ổn định (tiền điện tử) được hỗ trợ bởi tiền tệ fiat, tiền điện tử hoặc các tài sản khác như vàng và được thiết kế để cố định giá trị của các loại tiền pháp định (fiat) như USD hoặc EUR. Nó là một sản phẩm kết hợp giữa sự phân cấp của blockchain và giá của tiền pháp định trong xã hội thực, do đó sẽ không có biến động giá mạnh và đồng ổn định giống như một phương tiện trao đổi hơn.

Đồng ổn định có sớm nhất là USDT (Tether), được phát hành bởi Tether vào năm 2014 và giá trị của nó được đinh giá 1:1 theo đô la Mỹ. Tether tuyên bố rằng khi một lượng USDT nhất định được phát hành, một lượng đô la Mỹ tương ứng sẽ được gửi vào tài khoản chính thức của công ty, nghĩa là, các token USDT được phát hành sẽ có một lượng USD tương đương trong tài khoản ngân hàng của họ, cũng đảm bảo rằng USDT và đô la Mỹ được đảm bảo Giữ tỷ giá hối đoái ở mức 1: 1. Và người dùng có thể tiến hành truy vấn quỹ trên nền tảng Tether để đảm bảo tính minh bạch. Về lý thuyết, điều này cung cấp cho người dùng sự bảo vệ đầy đủ từ góc độ trải nghiệm sử dụng tài sản và bảo mật.

Ngoài ra, còn có các stablecoin như USDC và DAI được đông đảo người dùng yêu thích, chúng cũng được định giá theo giá đô la Mỹ và về cơ bản duy trì tỷ giá hối đoái 1:1.

Stablecoin thường được chia thành ba loại: stablecoin được thế chấp bằng tiền pháp định, stablecoin được thế chấp bằng tiền điện tử và stablecoin không được bảo đảm.

Stablecoin được hỗ trợ bởi tiền pháp định là loại stablecoin phổ biến nhất trên thị trường; chúng được gắn trực tiếp với tiền tệ pháp định theo tỷ lệ 1: 1, chẳng hạn như USDT đã đề cập ở trên. Nhược điểm của stablecoin này là tính tập trung, không rõ ràng và không có đảm bảo về việc lưu trữ tiền hoặc quy đổi token. Như lượng dự trữ đô la có đủ không? Việc phát hành tiền điện tử có gây bong bóng thị trường? Sự an toàn của đô la dự trữ? Hàng loạt câu hỏi như liệu tài sản thế chấp có bị chiếm đoạt tài sản hay không đã được đưa ra.

Các stablecoin được thế chấp bằng tiền điện tử tương tự như loại stablecoin trước đây, với sự khác biệt chính là đây là một loại tiền mã hóa được thế chấp như DAI. Bản thân tài sản thế chấp là một loại tiền điện tử phi tập trung, vì vậy, stablecoin này gần như giải quyết được vấn đề tín dụng. Cách tiếp cận này cho phép người dùng tạo stablecoin bằng cách khóa tài sản thế chấp vượt quá tổng số lượng stablecoin. Tuy nhiên, vấn đề còn nằm ở tài sản thế chấp, cũng là một loại tiền kỹ thuật số, giá trị của nó biến động rất lớn, một khi xảy ra biến cố "Black swan" thì hầu như không có thể ngăn cản.

Các stablecoin không bảo đảm, còn được gọi là stablecoin theo thuật toán, không yêu cầu tài sản thế chấp hoặc bất kỳ thứ gì có giá trị khác để sao lưu chúng. Việc định giá trị của nó hoàn toàn đạt được thông qua các thuật toán và hợp đồng thông minh, quản lý nguồn cung cấp token đã phát hành và duy trì giá ổn định bằng cách dựa vào giảm phát/mở rộng nguồn cung cấp token của chính nó, chẳng hạn như UST, BAC, AMPL, v.v. Nhược điểm của các stablecoin này là sự ổn định thường được duy trì bởi các cơ chế tập trung, chính sách tiền tệ vẫn phức tạp, không rõ ràng, chưa được chứng minh và các biện pháp khuyến khích có thể không đủ. Hầu hết các dự án này đều có biến động mạnh.

Sự ra đời của stablecoin có một số cơ sở thực tế nhất định. So với tiền pháp định, thị trường tiền điện tử thường biến động và giá trị của các token có thể cao hơn hoặc thấp hơn nhiều so với khi chúng được chuyển vào, khiến các nhà đầu tư khó lưu trữ tiền kỹ thuật số của họ. Stablecoin có thể giải quyết vấn đề này và giá trị của chúng liên quan chặt chẽ đến tài sản cơ bản hoặc tiền tệ pháp định, có thể cung cấp định giá ổn định. Như vậy, nó có thể được coi là một tài sản lưu trữ an toàn đáng tin cậy trong các thị trường đầy biến động. Stablecoin có thể duy trì sự ổn định của chúng theo nhiều cách khác nhau.

Stablecoin cung cấp cho chúng ta các kênh kỹ thuật số và ổn định để giữ cho lợi nhuận của chúng ta được khóa lại. Chúng có thể cung cấp tính thanh khoản và là một loại tiền điện tử phi tập trung ổn định hơn. Tuy nhiên, stablecoin chỉ là phương tiện trao đổi và ký quỹ, và không có tính chất đầu tư.

Tóm lại, stablecoin, mặc dù có những hạn chế, vẫn là một phần không thể thiếu của thị trường tiền điện tử. Stablecoin là loại tiền điện tử được hỗ trợ bởi các tài sản có định giá. Dưới sự kiểm soát của các cơ chế khác nhau, stablecoin có thể được ổn định gần như trong một phạm vi định sẵn. Do đó, stablecoin không chỉ đóng vai trò là phương tiện trao đổi mà còn trở thành “lưu trữ an toàn” cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư, đồng thời được coi là một nguồn đầu tư dài hạn rất an toàn. Nếu bạn cần giao dịch stablecoin ổn định, bạn có thể lựa chọn sàn giao dịch MEXC để giao dịch.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Giao dịch tiền điện tử có rủi ro đáng kể và có thể dẫn đến thất thoát vốn đầu tư của bạn. Các tài liệu hướng dẫn không liên quan đến việc cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác và không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin chứ không cung cấp lời khuyên tài chính. Bạn nên đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ về rủi ro liên quan trước khi đầu tư.