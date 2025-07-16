2025: Kỷ nguyên mới cho Web3 - Dự đoán quan trọng từ Equilibrium

Năm 2025 đang đến gần, hệ sinh thái Web3 đã sẵn sàng cho sự phát triển bứt phá. Equilibrium đã đưa ra những dự đoán mới nhất về lộ trình sắp tới, tập trung vào khả năng mở rộng, quyền riêng tư và hợp tác liên chuỗi. Sau đây là tổng quan về những phát triển chính sẽ định hình bối cảnh blockchain:









1.1 Hơn 2,000 giải pháp mở rộng Ethereum (L2/L3)

Hệ sinh thái Ethereum sẽ chứng kiến sự bùng nổ của các giải pháp mở rộng quy mô, tăng từ 120 lên hơn 2,000 vào năm 2025, bao gồm cả giải pháp tích hợp dành riêng cho ứng dụng và giải pháp L2 của doanh nghiệp (ví dụ: Coinbase, Kraken).





1.2 Hệ số mở rộng của Ethereum sẽ tăng hơn 200 lần

Khi công nghệ L2/L3 tiếp tục phát triển, hệ số mở rộng của Ethereum dự kiến sẽ tăng hơn 200 lần. Các giải pháp mở rộng dựa trên rollup sẽ giảm đáng kể tình trạng tắc nghẽn trên chuỗi chính Ethereum, tạo điều kiện triển khai nhiều ứng dụng đa dạng hơn trong hệ sinh thái Ethereum.





1.3 Solana sẽ vượt qua 5,000 TPS

Được biết đến với khả năng xử lý giao dịch cao, Solana sẽ tiếp tục nâng cao hiệu suất. Các giao dịch không có quyền biểu quyết (non-voting) dự kiến sẽ đạt hơn 5,000 giao dịch mỗi giây (TPS) vào năm 2025, nhờ vào các nâng cấp quan trọng như máy khách Firedancer và các tối ưu hóa hiệu suất.









1.4 Hơn 80% dữ liệu L2/L3 sẽ được lưu trên các lớp DA thay thế

Với những cải tiến đang diễn ra của các lớp Data Availability (DA), dự kiến đến năm 2025, hơn 80% dữ liệu L2/L3 sẽ được lưu trên các lớp DA thay thế như Celestia và EigenDA. Điều này sẽ giảm bớt gánh nặng cho chuỗi chính Ethereum, đồng thời nâng cao khả năng mở rộng và hiệu quả của mạng.





1.5 Giải pháp mở rộng dựa trên ZK vượt trội hơn giải pháp rollup Optimistic

Khi công nghệ ZK phát triển, các giải pháp dựa trên ZK (ví dụ: Starknet, ZK Sync) dự kiến sẽ vượt qua các giải pháp rollup Optimistic. Các giải pháp này mang lại tốc độ giao dịch nhanh hơn, giảm độ trễ và nâng cao bảo mật.





1.6 Giới hạn gas Ethereum tăng gấp đôi lên 60 triệu

Giới hạn gas Ethereum cho mỗi khối dự kiến sẽ tăng gấp đôi lên 60 triệu vào năm 2025, từ đó giúp mạng xử lý nhiều giao dịch và dữ liệu hơn.





1.7 Mỗi khối Ethereum được xác thực bởi bằng chứng ZK

Bằng chứng ZK sẽ trở thành tiêu chuẩn để xác thực khối Ethereum vào năm 2025, cho phép xác thực khối hiệu quả hơn và giảm chi phí xác thực.





1.8 Các zkVM thông dụng sẽ có thể chứng minh khối mainnet Ethereum trong vòng 30 giây

Công nghệ Máy ảo Zero-Knowledge (zkVM) sẽ trở thành một thành phần quan trọng trong việc mở rộng Ethereum. Đến năm 2025, zkVM dự kiến sẽ chứng minh khối mainnet Ethereum trong vòng 30 giây, từ đó đẩy nhanh quá trình xác minh giao dịch và lan truyền thông tin.





1.9 Bằng chứng ZK phi tập trung

Hơn 90% bằng chứng ZK liên blockchain sẽ được tạo theo cách phi tập trung vào cuối năm 2025, cải thiện khả năng chống kiểm duyệt và hiệu quả trong hệ sinh thái blockchain.









2.1 Ứng dụng blockchain riêng tư sẽ có "khoảnh khắc ChatGPT"

Đến năm 2025, bảo vệ quyền riêng tư sẽ trở thành một yếu tố không thể thiếu của công nghệ blockchain. Với nhu cầu ngày càng tăng, các ứng dụng blockchain tập trung vào quyền riêng tư dự kiến sẽ bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ, tương tự như những đột phá quan trọng của công nghệ AI. Những tiến bộ này sẽ mang đến cho người dùng khả năng bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu vượt trội hơn.





2.2 Thư viện giải mã ngưỡng MPC của Zama sẽ trở thành tiêu chuẩn thực tế

Thư viện giải mã tính toán đa bên bảo mật (Multi-Party Computation - MPC) của Zama dự kiến sẽ trở thành tiêu chuẩn thực tế trong ngành. Điều này sẽ thúc đẩy các công nghệ bảo vệ quyền riêng tư phát triển đáng kể, cho phép xử lý và xác minh dữ liệu trên blockchain một cách an toàn, đồng thời duy trì quyền riêng tư của người dùng.





2.3 Mạng VPN phi tập trung của Nym sẽ đạt 10% công suất của mạng TOR

Mạng VPN phi tập trung của Nym có thể trở thành một phần quan trọng của bối cảnh bảo mật blockchain. Đến năm 2025, dự kiến số lượng người dùng VPN phi tập trung của Nym sẽ đạt 10% cơ sở người dùng của mạng TOR, nâng cao khả năng bảo vệ quyền riêng tư cho người dùng internet trên toàn thế giới.





2.4 Ít nhất một nhà cung cấp rollup lớn sẽ tích hợp điện toán riêng tư

Đến năm 2025, điện toán riêng tư được dự đoán sẽ trở thành một tính năng quan trọng của mạng lưới rollup. Dự kiến ít nhất một nhà cung cấp rollup lớn (như Optimism, Arbitrum, v.v.) sẽ kết hợp khả năng điện toán riêng tư để hỗ trợ các ứng dụng blockchain có yêu cầu bảo mật nâng cao.





2.5 Ít nhất ba công ty khởi nghiệp sẽ tăng cường phát triển công nghệ Indistinguishability Obfuscation (IO)

Hiện tại, chỉ một số ít nhóm như Sora và Gauss Labs, đang nghiên cứu triển khai công nghệ Indistinguishability Obfuscation (IO). Với tiềm năng vốn có, IO dự kiến sẽ thu hút được nhiều sự chú ý hơn vào năm 2025, với ít nhất ba công ty khởi nghiệp huy động vốn đầu tư mạo hiểm để đẩy nhanh quá trình phát triển và tăng khả năng ứng dụng.





2.6 Tỷ lệ áp dụng Mempool được mã hóa sẽ vẫn thấp

Mặc dù công nghệ Mempool được mã hóa có khả năng giảm thiểu các cuộc tấn công MEV có chủ đích, như tấn công chạy trước (front-running) và tấn công xen kẽ (sandwich), nhưng tỷ lệ áp dụng dự kiến vẫn dưới 10%. Nguyên nhân chủ yếu là do tính phức tạp của quá trình tích hợp và nhu cầu hạn chế trên thị trường.









3.1 Ít nhất một mạng hiện tại sẽ chuyển đổi từ PoS dựa trên PoW hoặc BFT sang đồng thuận dựa trên DAG

Cơ chế đồng thuận dựa trên Đồ thị không chu trình có hướng (Directed Acyclic Graph - DAG) cung cấp giải pháp hiệu quả hơn cho các hệ thống phân tán bằng cách tách giao tiếp (lan truyền dữ liệu) khỏi lớp đồng thuận (thứ tự tuyến tính của các giao dịch). Cấu trúc dữ liệu DAG đảm bảo thứ tự xác định, nghĩa là miễn là tất cả nút cuối cùng chia sẻ cùng một DAG, các nút này sẽ đạt được thứ tự nhất quán. Đến năm 2025, cơ chế đồng thuận DAG dự kiến sẽ được áp dụng rộng rãi hơn trên các mạng blockchain, với ít nhất một mạng hiện có (như Aptos, Sui, v.v.) chuyển đổi từ Proof of Work (PoW) hoặc Byzantine Fault Tolerance (BFT) sang đồng thuận dựa trên DAG, từ đó nâng cao đáng kể hiệu suất mạng.





3.2 Lớp vận chuyển QUIC sẽ mở cho các thành phần bảo mật ngoài Transport Layer Security (TLS)

Là một giao thức vận chuyển sáng tạo, Quick UDP Internet Connections (QUIC) đã sẵn sàng phát triển hơn nữa trong năm 2025, với kế hoạch mở rộng hỗ trợ cho các thành phần bảo mật ngoài TLS. Sự thay đổi này sẽ nâng cao hiệu quả truyền dữ liệu và bảo mật của các mạng blockchain, cải thiện độ tin cậy trong các ứng dụng phi tập trung. Bằng cách giảm sự phụ thuộc chặt chẽ vào HTTP, QUIC sẽ được áp dụng rộng rãi hơn trong không gian blockchain. Hiện tại, các mạng blockchain như Solana, Internet Computer và Sui đã bắt đầu áp dụng giao thức QUIC, thúc đẩy việc sử dụng rộng rãi giao thức này trong các mạng P2P.









4.1 Ít nhất một ứng dụng Solana sẽ chạy bằng các giải pháp mở rộng mạng/rollup

Trong khi đội ngũ cốt lõi của Solana ưu tiên cải tiến Layer L1, mạng đang dần áp dụng phương pháp tiếp cận theo mô-đun. Không giống như các giải pháp L2 thông thường, chiến lược mở rộng quy mô của Solana nhằm mục đích nâng cao trải nghiệm của nhà phát triển và người dùng với độ trễ thấp hơn và không gian khối tùy chỉnh. Phương pháp tiếp cận này rất phù hợp với các ứng dụng như trò chơi và một số dự án DeFi hoạt động trong môi trường biệt lập, ít phụ thuộc vào dữ liệu được chia sẻ.





Đến năm 2025, ít nhất một ứng dụng Solana được dự đoán sẽ tận dụng các giải pháp mở rộng mạng/rollup. Các giải pháp này sẽ mang lại trải nghiệm người dùng liền mạch và không thể phân biệt so với L1 ban đầu. Người dùng hầu như sẽ không nhận thấy sự chuyển đổi sang mạng lưới mở rộng, nhờ các công nghệ như Magic Block hoặc Bullet giúp tối ưu hóa hiệu suất.





4.2 Hơn 25% giao dịch trên chuỗi sẽ được tạo ra thông qua trừu tượng hóa chuỗi (chain abstraction)

Đến năm 2025, hơn 25% giao dịch trên chuỗi sẽ được thực hiện thông qua trừu tượng hóa chuỗi, cho phép người dùng tương tác với các ứng dụng phi tập trung (dApp) mà không cần quan tâm đang sử dụng blockchain cơ bản nào.





4.3 Hầu hết rollup mới sẽ ra mắt trên ZK Stack với khả năng tương tác gốc

Công nghệ ZK sẽ trở thành cốt lõi của việc cộng tác liên chuỗi trong blockchain. Đến năm 2025, phần lớn các rollup mới dự kiến sẽ được ra mắt trên ZK Stack với khả năng tương tác gốc, giúp tăng cường khả năng tương tác giữa các blockchain khác nhau, đồng thời cho phép chuyển dữ liệu và giá trị liền mạch.









Năm 2025 sẽ đánh dấu một năm quan trọng đối với hệ sinh thái Web3. Các giải pháp mở rộng tiên phong, công nghệ ưu tiên quyền riêng tư và cơ chế cộng tác liên chuỗi sẽ để lại nhiều dấu ấn đáng nhớ trong ngành. Trong bối cảnh Web3, các mô hình ứng dụng sẽ ngày càng hiệu quả, an toàn và ưu tiên quyền riêng tư hơn. Do đó, tương lai của blockchain sẽ chào đón nhiều hình thức đa dạng và năng động hơn, mang đến cho người dùng khả năng kiểm soát, minh bạch và bảo mật tốt hơn. Với những đột phá công nghệ liên tục, Web3 sẽ vươn lên như nền tảng của nền kinh tế kỹ thuật số toàn cầu, thúc đẩy quá trình chuyển đổi kỹ thuật số sang một kỷ nguyên hoàn toàn mới.





Là sàn giao dịch với tối đa lựa chọn, tối ưu airdrop, tối thiểu chi phí và tối ưu thanh khoản, MEXC luôn dẫn đầu trong đổi mới blockchain, liên tục khám phá tương lai của Web3. Chúng tôi cam kết mang đến cho người dùng trải nghiệm giao dịch hiệu quả, an toàn và chất lượng. Với kiến thức chuyên sâu và công nghệ tiên tiến, MEXC đồng hành cùng người dùng mở khóa những cơ hội mới trong nền kinh tế kỹ thuật số và chủ động tham gia vào cuộc cách mạng số sắp tới.



