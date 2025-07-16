Cơn sốt meme coin 2024: Những lựa chọn hấp dẫn nhất tháng 12

Kể từ khi Dogecoin (DOGE) gây sốt vào năm 2020, meme coin đã nhanh chóng trở thành một hiện tượng văn hóa và nhân tố tài chính quan trọng trong thế giới tiền mã hoá. Đến cuối năm 2024, khi chúng ta tiến gần hơn đến 2025, meme coin vẫn tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Tháng 12/2024 mang đến những lựa chọn hấp dẫn và tiềm năng lợi nhuận cao nhất trên thị trường. Dưới đây là những token nổi bật trong tháng:









Dogecoin (DOGE), một meme coin tiên phong, luôn là tâm điểm trong thế giới tiền mã hoá nhờ sức hút độc đáo và cộng đồng nhiệt huyết. Dù *URLS-DOGE_USDT* không ghi nhận mức tăng giá lớn nhất trong cơn sốt meme coin tháng 12/2024, DOGE vẫn dẫn đầu với vốn hóa thị trường ổn định và khối lượng giao dịch đáng kể. Thành công của DOGE không chỉ nằm ở công nghệ mà còn nhờ vào cộng đồng sôi động và ảnh hưởng văn hóa sâu rộng, khẳng định vị thế vững chắc trong không gian meme coin.









Lấy cảm hứng từ meme đình đám trên internet, Pepe (*URLS-PEPE_USDT*) đã bứt phá mạnh mẽ trong tháng 12 sau khi Elon Musk đăng tải loạt meme về Pepe. Sự kiện này đã đưa vốn hóa thị trường của Pepe vượt ngưỡng $11.3 tỷ, đánh dấu một mức cao kỷ lục. Một lần nữa, sức ảnh hưởng của Elon Musk chứng minh mối liên kết chặt chẽ giữa meme coin và các ngôi sao mạng xã hội.









Apple Dog, chú chó đáng yêu nổi tiếng trên TikTok, đã chinh phục mạng xã hội nhờ sở thích đặc biệt với táo. Video lan truyền, thu hút hàng triệu lượt xem, đã đạt hơn 170 triệu lượt xem tính đến ngày 08/12. Token *URLS-APPLE_USDT* bắt đầu tăng trưởng mạnh mẽ từ ngày 04/12. Mặc dù phản ứng thị trường ban đầu khá khiêm tốn, giá của token nhanh chóng bứt phá, chạm đỉnh ấn tượng ở mức $0.7185 trước khi có sự điều chỉnh nhẹ. Độ nóng của APPLE càng tăng khi nhà đầu tư nổi tiếng Marc Andreessen đăng bài trên X, gọi chú chó là "good boy", tiếp thêm động lực cho đà phát triển của token. Sự kết hợp giữa AI, sức hút trên TikTok và chiến lược marketing mùa lễ hội đã đưa APPLE trở thành ngôi sao sáng trên thị trường meme coin.









Fartcoin được truyền cảm hứng từ mô hình AI Terminal of Truths, nơi hài hước nhắc đến sở thích của Elon Musk với tiếng xì hơi và tính năng âm thanh độc đáo trên xe Tesla. Chính thức ra mắt vào ngày 18/10, Fartcoin nhanh chóng thu hút sự chú ý của thị trường.





Ngày 13/12, Marc Andreessen, nhà sáng lập a16z, chia sẻ một bài đăng trên X về Fartcoin và trở nên viral với 2.5 triệu lượt xem. Cùng ngày, Solana Daily công bố danh sách năm meme coin AI hàng đầu, trong đó Fartcoin xuất sắc đứng đầu bảng và thu hút 525,000 lượt xem chỉ trong thời gian ngắn.





Sự chú ý mạnh mẽ này đã thúc đẩy đà tăng trưởng của *URLS-FARTCOIN_USDT*, với vốn hóa thị trường tăng 10%, tiệm cận mốc $800 triệu. Từ ngày 08/12 đến 18/12, giá trị của Fartcoin tăng vọt, vượt qua mốc $1 tỷ, khẳng định vị thế "vua" không thể tranh cãi trong thị trường meme coin AI.









Là một phiên bản mở rộng từ DOGE, Baby Doge Coin đã bứt phá mạnh mẽ sau khi Elon Musk chia sẻ loạt hình ảnh vui nhộn về chó. Điều này khiến *URLS-BABYDOGE_USDT* tăng vọt 90% chỉ trong một ngày, tiếp tục khẳng định sức ảnh hưởng to lớn của các bài đăng từ Musk đối với giá của meme coin.













Brett, nhân vật trong bộ truyện tranh Boy’s Club của Matt Furie, cùng vũ trụ với meme nổi tiếng Pepe the Frog và được biết đến là người bạn thân thiết nhất của Pepe trên Base. Với hình ảnh tự do, phóng khoáng và niềm đam mê gaming, Brett đã thu hút một lượng lớn người hâm mộ.





Vào đầu tháng 12, giá của *URLS-BRETT_USDT* tăng mạnh, vượt mốc $0.2342, và vốn hóa thị trường đạt đỉnh $2.5 tỷ. Hiện tại, dù thị trường có nhiều biến động, vốn hóa của Brett vẫn duy trì ổn định ở mức khoảng $1.3 tỷ, khẳng định vị trí dẫn đầu trong hệ sinh thái meme của mạng Base.









Griffain là một dự án meme coin nổi bật trong hệ sinh thái Solana, đặt mục tiêu trở thành nhân tố chủ chốt trong cả lĩnh vực DeFi và mạng xã hội. Dự án cam kết tích hợp sâu với blockchain Solana, mang đến cho nhà đầu tư thêm nhiều lựa chọn và cơ hội tiềm năng. Đồng thời, Griffain chú trọng xây dựng cộng đồng, tạo nên sự gắn kết và tương tác chặt chẽ với các nhà đầu tư và người hâm mộ.





Kể từ khi ra mắt *URLS-GRIFFAIN_USDT*, vốn hóa thị trường của Griffain đã tăng trưởng mạnh mẽ, vượt mốc $300 triệu và liên tục thiết lập kỷ lục mới. Sự bùng nổ này không chỉ thể hiện sự công nhận từ thị trường mà còn khẳng định tiềm năng to lớn của công nghệ AI trong không gian blockchain.









Meme coin nổi tiếng với tốc độ tăng trưởng vượt bậc, đặc biệt ở giai đoạn đầu niêm yết với tiềm năng lợi nhuận cao. Những token này phát triển mạnh nhờ sự giao thoa giữa văn hóa, công nghệ và cộng đồng, hứa hẹn tiềm năng hấp dẫn nhưng cũng đòi hỏi sự thận trọng.





Là sàn giao dịch uy tín toàn cầu, MEXC cung cấp các tùy chọn giao dịch hiệu quả, trở thành điểm đến đáng tin cậy cho những nhà đầu tư muốn tận dụng cơ hội với meme coin.





Hướng dẫn giao dịch DOGE/USDT trên App MEXC:





Bước 1: Đăng nhập App MEXC và nhấn vào [Giao dịch]. Bước 2: Chọn [Spot], nhấn vào cặp giao dịch và tìm kiếm [DOGE/USDT]. Bước 3: Nhấn [Mua DOGE]









Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.