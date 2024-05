Phân Tích Dữ Liệu Futures

Dữ liệu Futures thể hiện tâm lý thị trường và dòng vốn, có thể ảnh hưởng đến xu hướng thị trường và đóng vai trò là tài liệu tham khảo và hướng dẫn cho giao dịch Futures. Vì vậy, chúng ta cần hiểu ý nghĩa của dữ liệu Futures và giải thích các chỉ báo dữ liệu Futures để giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt. Trên MEXC, bạn có thể kiểm tra 5 điểm dữ liệu Futures, bao gồm: Tỷ lệ nắm giữ vị thế long-short trên sàn, tỷ lệ người dùng nắm giữ vị thế long-short trên sàn, tỷ lệ nắm giữ vị thế long-short của tài khoản elite, tỷ lệ người dùng nắm giữ vị thế long-short của tài khoản elite và hoạt động mua và bán của sàn.





① Tỷ lệ nắm giữ vị thế Long-Short trên sàn

Tỷ lệ nắm giữ vị thế long-short trên sàn là tỷ lệ giữa số lượng vị thế long và vị thế short trong giao dịch trên MEXC.





Lấy dữ liệu từ 00:00 ngày 06 tháng 09 làm ví dụ, tỷ lệ nắm giữ long là 63.94% và tỷ lệ nắm giữ short là 36.05%, dẫn đến tỷ lệ nắm giữ long là 1.77. Điều này cho thấy có nhiều vị thế long hơn các vị thế short và số lượng vị thế long gấp 1.77 lần so với các vị thế short.









② Tỷ lệ người nắm giữ vị thế Long-Short trên sàn

Tỷ lệ người nắm giữ vị thế long-short trên sàn đề cập đến tỷ lệ giữa số lượng người nắm giữ vị thế long và người nắm giữ vị thế short trên MEXC.





Lấy dữ liệu từ 00:00 ngày 06 tháng 09 làm ví dụ, tỷ lệ nắm giữ long là 67.95% và tỷ lệ nắm giữ short là 32.04%, dẫn đến tỷ lệ nắm giữ long là 2.12. Điều này cho thấy người nắm giữ vị thế long nhiều hơn người nắm giữ vị thế short và số lượng người nắm giữ vị thế long gấp 2.12 lần số người nắm giữ vị thế short.









③ Tỷ lệ nắm giữ vị thế Long-Short của tài khoản Elite

Tỷ lệ nắm giữ vị thế long-short của tài khoản elite là tỷ lệ giữa số vị thế long do tài khoản elite nắm giữ so với số vị thế short do tài khoản elite nắm giữ trên MEXC.





Dựa trên dữ liệu từ ngày 06 tháng 09, tỷ lệ nắm giữ long là 69.49% và tỷ lệ nắm giữ short là 30.50%, dẫn đến tỷ lệ nắm giữ long của tài khoản elite là 2.27. Điều này cho thấy số lượng vị thế long được nắm giữ bởi các tài khoản elite gấp 2.27 lần so với các vị thế short.









④ Tỷ lệ người nắm giữ vị thế Long-Short của tài khoản Elite

Tỷ lệ người nắm giữ vị thế long-short của tài khoản elite đề cập đến tỷ lệ giữa số lượng người nắm giữ vị thế long trong tài khoản elite với số người nắm giữ vị thế short trong tài khoản elite trên MEXC.





Dựa trên dữ liệu từ ngày 06 tháng 09, tỷ lệ nắm giữ long là 68.89% và tỷ lệ nắm giữ short là 31.10%, dẫn đến tỷ lệ nắm giữ long của tài khoản elite là 2.21. Điều này cho thấy số lượng người nắm giữ vị thế long trong tài khoản elite gấp 2.21 lần số người nắm giữ vị thế short.









⑤ Hoạt động mua và bán của sàn

Hoạt động mua và bán của sàn đề cập đến tỷ lệ mua và bán tích cực trong một khoảng thời gian nhất định, chủ yếu tập trung vào khối lượng giao dịch ngắn hạn trong vòng 1 giờ. Như hiển thị trong biểu đồ bên dưới, bạn có thể thấy rõ số lượng mua và bán hoạt động hàng giờ trên MEXC cũng như tỷ lệ giữa chúng.









① Tỷ lệ nắm giữ vị thế Long-Short và Tỷ lệ người nắm giữ vị thế Long-Short

Trên các sàn giao dịch tiền mã hoá, hợp đồng tương lai là các giao dịch ngang hàng giữa người dùng và tổng giá trị vị thế của các vị thế long và vị thế short phải bằng nhau, thiết lập mối quan hệ 1:1. Nếu một người dùng mở vị thế long 10 BTC thì phải có một hoặc nhiều người dùng có vị thế short 10 BTC ở phía khác. Nếu không, lệnh cho vị thế long 10 BTC sẽ không thể thực hiện được.





Trong trường hợp tổng giá trị vị thế là cố định, tỷ lệ nắm giữ vị thế long-short cao và tỷ lệ nắm giữ vị thế long-short cao và tỷ lệ người nắm giữ vị thế long-short cho thấy rằng mặc dù số lượng người tham gia tăng cao hơn nhưng giá trị vị thế trung bình trên mỗi người thấp hơn, cho thấy các nhà giao dịch nhỏ lẻ đang theo xu hướng tăng. Ngược lại, số lượng người nắm giữ vị thế short thấp với giá trị vị thế trung bình trên mỗi người cao cho thấy tỷ lệ phần trăm các nhà giao dịch lớn đang có xu hướng giảm giá cao hơn. Tỷ lệ nắm giữ vị thế long-short và tỷ lệ người nắm giữ vị thế về cơ bản phản ánh sự khác biệt về tâm lý thị trường giữa các nhà đầu tư nhỏ lẻ và cá voi, với tỷ lệ lớn hơn cho thấy sự chênh lệch về tâm lý lớn hơn. Nhìn chung, các nhà giao dịch tổ chức có kỹ năng giao dịch chuyên nghiệp hơn và có khả năng tiếp cận nhiều thông tin hơn, khiến vị thế của họ phần nào trở thành điểm tham chiếu.





② Hoạt động mua và bán của sàn

Dữ liệu thống kê về hoạt động mua và bán trong khoảng thời gian 1 giờ phản ánh những biến động ngắn hạn trong tâm lý thị trường. Khi khối lượng mua vượt quá lượng bán, điều đó cho thấy tâm lý tăng giá ngắn hạn cao hơn trên thị trường. Ngược lại, nếu khối lượng bán hiện lớn hơn, điều đó cho thấy tâm lý giảm giá ngắn hạn nghiêm trọng với một số lượng đáng kể người dùng tham gia bán short.





① Nhấp vào [Futures] - [Tổng quan Futures].









② Kéo xuống trang cho đến khi bạn thấy "Dữ liệu Futures khổng lồ" và nhấp vào [Xem thêm].









③ Ở bên phải, bạn có thể chọn cặp giao dịch Futures có dữ liệu bạn muốn xem. Hiện tại, MEXC hỗ trợ dữ liệu giao dịch USDT-M Futures vĩnh cửu cho các loại tiền mã hoá chính thống, chẳng hạn như BTC USDT Futures vĩnh cửu, ETH USDT Futures vĩnh cửu, v.v.









Xin lưu ý rằng phân tích được trình bày ở trên dựa trên lý thuyết và trong thị trường giao dịch trong thế giới thực, vô số yếu tố có thể ảnh hưởng đến động lực thị trường. Tỷ lệ long-short có thể không rõ ràng và cũng không phản ánh chính xác sự cân bằng thực sự giữa các nhà giao dịch bán lẻ và tổ chức hoặc xu hướng long hoặc short thực tế của họ.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác và cũng không phải là lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Hãy đảm bảo bạn hiểu đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. Nền tảng không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.