0G: Tái định nghĩa hạ tầng blockchain để hỗ trợ các ứng dụng Web3 hiệu suất cao

0G là một dự án hạ tầng blockchain đột phá được thiết kế để hỗ trợ các ứng dụng hiệu suất cao như AI trên chuỗi, trò chơi và tài chính phi tập trung (DeFi). Dự án đạt được điều này thông qua hệ thống khả dụng dữ liệu (data availability) tiên tiến và công nghệ lưu trữ phi tập trung. Bằng cách xây dựng một nền tảng có thể mở rộng, bảo mật và hiệu quả, 0G giải quyết các thách thức chính đã kìm hãm sự phát triển blockchain trong thời gian dài - bao gồm giới hạn về khả năng mở rộng, hiệu suất xử lý dữ liệu thấp và khả năng tương tác chuỗi chéo yếu - đưa năng lực kỹ thuật của Web3 tiến gần hơn đến tiêu chuẩn trải nghiệm người dùng của Web2.









Sự ra đời của 0G Labs bắt nguồn từ sự thấu hiểu sâu sắc về các giới hạn của giải pháp lưu trữ dữ liệu blockchain hiện tại. Khi các ứng dụng blockchain tiếp tục phát triển nhanh chóng, các hạn chế của các chuỗi công khai truyền thống - đặc biệt là về lưu trữ dữ liệu và thông lượng - ngày càng trở nên rõ rệt. Chi phí cao và xử lý kém hiệu quả hiện là những rào cản lớn của ngành. Để vượt qua các thách thức này, đội ngũ sáng lập 0G đã khởi đầu với sứ mệnh rõ ràng: Tạo ra một lớp dữ liệu có khả năng mở rộng vô hạn, đáp ứng nhu cầu dữ liệu chuyên sâu theo thời gian thực của các ứng dụng blockchain trong tương lai.









0G giới thiệu kiến trúc hai làn tiên tiến, mang lại khả năng mở rộng và hiệu suất vượt trội bằng cách tách biệt quá trình lưu trữ và xuất bản dữ liệu:









Khả năng mở rộng ngang: Ứng dụng công nghệ phân mảnh (sharding) dữ liệu thông minh để cho phép truy cập gần như tức thì vào dữ liệu lên đến hàng terabyte - lý tưởng cho các ứng dụng có yêu cầu cao như huấn luyện mô hình AI trên chuỗi và trò chơi có độ đồng thời cao.





Khuyến khích phi tập trung: Sử dụng cơ chế Proof of Random Access (PoRA), trong đó các node lưu trữ tham gia vào quá trình tương tự mining như Proof of Work (PoW). Phần thưởng được liên kết trực tiếp với đóng góp lưu trữ thay vì áp dụng cơ chế phạt, từ đó giảm đáng kể rào cản tham gia.









Khả dụng dữ liệu hiệu quả: Triển khai mô hình dựa trên hội đồng theo giả định đa số trung thực (honest majority assumption). Kết hợp với hàm ngẫu nhiên có thể xác minh (VRF) để chọn nhóm linh hoạt, đảm bảo dữ liệu có thể được xác minh bằng băng thông tối thiểu, loại bỏ nhu cầu truyền phát trên toàn bộ mạng lưới.





Tăng tốc phần cứng: Tích hợp mã chống lỗi tăng tốc bằng GPU để đồng thời tăng hiệu quả lưu trữ và bảo mật dữ liệu.









Khi nhu cầu mở rộng Ethereum Layer-2 gia tăng, các lớp khả dụng dữ liệu (DAL) hiện tại cho thấy những giới hạn đáng kể về dung lượng lưu trữ và thông lượng, trở nên không phù hợp với các ứng dụng dữ liệu chuyên sâu như AI trên chuỗi. 0G giải quyết vấn đề này bằng hai đột phá hàng đầu ngành:





Hiệu suất vượt trội: Cải thiện hiệu suất lên đến 1,000 lần so với Danksharding của Ethereum và 4 lần so với Firedancer của Solana, đảm bảo hỗ trợ mạnh mẽ cho làn sóng phát triển dữ liệu Web3 tiếp theo.





Thiết kế AI gốc: 0G Storage hỗ trợ bộ dữ liệu khổng lồ và khi kết hợp với 0G DA sẽ cho phép xây dựng mô hình AI trên chuỗi tốc độ cao - đặt nền tảng cho sự tích hợp sâu hơn giữa AI và blockchain.









Trong tương lai, 0G tập trung vào ba hướng phát triển chính:





Mở rộng dịch vụ dữ liệu: Nâng cấp lớp DA để hỗ trợ các ứng dụng phức tạp hơn, đồng thời thu hẹp khoảng cách giữa hệ thống internet truyền thống và hệ sinh thái blockchain.

Hệ sinh thái AI phi tập trung: Ra mắt thị trường mô hình AI và khung điện toán phân tán để giảm rào cản phát triển dự án AI.

Quản trị do cộng đồng dẫn dắt: Chuyển đổi sang mô hình DAO, từng bước trao quyền quản trị và quyết định cho cộng đồng.









0G được sáng lập bởi đội ngũ chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực blockchain, AI và hệ thống phân tán. Các thành viên chủ chốt gồm:





Michael Heinrich | Giám đốc điều hành (CEO)

Chuyên gia kỳ cựu về phát triển phần mềm, quản lý sản phẩm và chiến lược kinh doanh. Ông đã mở rộng thành công nhiều công ty Web2.





Ming Wu | Giám đốc công nghệ (CTO)

Cựu nhà nghiên cứu cấp cao tại Microsoft Research Asia, với thành tích dẫn dắt phát triển nền tảng AI và lưu trữ phân tán.





Fan Long | Giám đốc chiến lược & bảo mật (CSO)

Chuyên gia uy tín về bảo mật blockchain và là một doanh nhân giàu kinh nghiệm, cung cấp nền tảng vững chắc về hướng chiến lược và bảo mật cho dự án.





Thomas Yao | Giám đốc kinh doanh (CBO)

Nhà vật lý liên ngành với chuyên môn về xe tự động và đầu tư blockchain giai đoạn đầu. Ông phụ trách dẫn dắt về chiến lược tiếp thị và thương mại hóa của dự án.





0G đang mở rộng giới hạn của hạ tầng blockchain thông qua đổi mới công nghệ. Bằng cách xây dựng một lớp dữ liệu phi tập trung và có thể mở rộng, dự án đang mở đường cho các ứng dụng thế hệ mới như AI trên chuỗi và metaverse. Quan trọng hơn, 0G hướng đến khả năng tiếp cận Web3 thực sự - chuyển đổi blockchain từ một công nghệ ngách dành cho những người đam mê thành một lớp hạ tầng nền tảng cho tất cả mọi người. Trong tương lai, 0G sẽ tiếp tục nâng cao hiệu suất và cùng cộng đồng nhà phát triển tạo nên hệ sinh thái internet thế hệ mới.



