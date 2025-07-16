"Hiệu ứng Trump" xuất hiện trở lại, thị trường biến động vì quỹ dự trữ chiến lược

Trong thế giới tiền mã hoá, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump được công nhận là nhân vật có sức ảnh hưởng lớn, nổi tiếng với phong cách đặc biệt và lập trường mạnh mẽ. Những tuyên bố và hành động của ông thường tạo ra làn sóng lan tỏa khắp thị trường tiền mã hoá, thu hút công chúng chú ý và thảo luận rộng rãi.





Kể từ khi nhậm chức, Trump - thường được gọi là "Tổng thống tiền mã hoá" - đã giám sát sự thay đổi trong chính sách của chính phủ Hoa Kỳ đối với tiền mã hoá từ những lời hứa trong chiến dịch tranh cử đến các kế hoạch hành động cụ thể. Chính quyền mới đã thành lập một nhóm chuyên trách về tiền mã hoá nhằm soạn thảo khung quản lý mới cho tiền mã hoá. Trong khi đó, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã ban hành Bản tin kế toán nhân viên 122 (Staff Accounting Bulletin - SAB 122), huỷ bỏ hướng dẫn SAB 121 trước đây. Biện pháp này đã xóa bỏ rào cản đối với các ngân hàng trong việc lưu ký tiền mã hoá, đồng thời chờ hướng dẫn quản lý bổ sung.





Những bước tiến này được xem là có tác động đến thị trường khi vào cuối tháng 01, giá Bitcoin đã tăng 9.5% so với tháng trước. Những người tham gia thị trường đã bắt đầu suy đoán liệu những diễn biến này có cho thấy lập trường ủng hộ tiền mã hoá hơn từ chính quyền Trump trong tương lai hay không.









Chỉ riêng tiêu đề "Hội nghị tiền mã hoá đầu tiên của Nhà Trắng" đã đủ để gây chấn động toàn ngành tiền mã hóa. Trong một bài đăng vào ngày 01/03 (Giờ Hoa Kỳ), David Sacks, chuyên gia AI và tiền mã hóa của Hoa Kỳ, đã xác nhận Nhà Trắng sẽ tổ chức hội nghị tiền mã hóa đầu tiên vào ngày 07/03 (Giờ Hoa Kỳ). Theo đó, Tổng thống Donald Trump sẽ tham dự và có bài phát biểu.





Trong khi vẫn còn những suy đoán về chương trình hội nghị, David Sacks đã đưa ra một thông báo khác, tiết lộ hội nghị ngày 07/03 sẽ bao gồm các cuộc thảo luận về việc thành lập một quỹ dự trữ chiến lược tiền mã hoá quốc gia. Tiết lộ này đã làm tăng đáng kể kỳ vọng của thị trường đối với sự kiện này.





Khi ngày hội nghị đang đến gần, danh sách người tham dự đã dần được tiết lộ, bao gồm các giám đốc điều hành từ một số công ty lớn trong lĩnh vực tiền mã hoá và liên quan, như Coinbase, Chainlink, Exodus và Strategy. Tính đến thời điểm viết bài, những người tham dự đã được xác nhận bao gồm CEO của Coinbase Brian Armstrong, Đồng sáng lập Chainlink Labs Sergey Nazarov, CEO của Exodus J.P. Richardson và Chủ tịch Strategy Michael Saylor. Ngoài ra, CEO của Robinhood Vlad Tenev đã ám chỉ trên X rằng ông cũng sẽ đến Washington để tham dự hội nghị này.





Về phía chính quyền Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump sẽ đích thân chủ trì sự kiện này, cùng với chuyên gia tiền mã hoá, AI David Sacks và Bo Hines, Giám đốc điều hành Hội đồng cố vấn của Tổng thống về tài sản kỹ thuật số.









Vào đêm trước hội nghị, bài đăng trên mạng xã hội của Donald Trump đã làm tăng thêm sự hào hứng của thị trường. Sau đó, vào tối ngày 02/03, Trump tuyên bố: "Sắc lệnh hành pháp của tôi về tài sản kỹ thuật số đã chỉ đạo nhóm công tác của Tổng thống thúc đẩy dự trữ chiến lược tiền mã hoá bao gồm XRP, SOL và ADA. Tôi sẽ đảm bảo Hoa Kỳ là Thủ đô tiền mã hoá của thế giới. Chúng ta đang làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại!"





Ngay sau đó, ông tiếp tục đưa ra một tuyên bố khác: "Và rõ ràng là BTC và ETH, cũng như các loại tiền mã hoá có giá trị khác, sẽ là trọng tâm của quỹ dự trữ. Tôi cũng thích Bitcoin và Ethereum!"









Những phát biểu của Trump chắc chắn đã làm tăng thêm sự mong đợi cho hội nghị thượng đỉnh tiền mã hoá sắp tới. Sau tuyên bố của mình, David Sacks nói thêm: "Nhiều loại tiền mã hoá có giá trị hơn có thể được đưa vào dự trữ chiến lược". Điều này càng thúc đẩy sự nhiệt tình của thị trường đối với sáng kiến này.





Đáng chú ý, động thái của chính quyền Trump không phải là một nỗ lực đơn lẻ. Ít nhất 24 tiểu bang của Hoa Kỳ đã đề xuất luật liên quan đến dự trữ Bitcoin tiềm năng, có thể định hình bối cảnh quản lý trong bốn năm tới. Điều này cho thấy tình trạng pháp lý và khung quản lý đối với tiền mã hoá tại Hoa Kỳ đang dần hình thành, tạo nền tảng pháp lý vững chắc hơn cho sự phát triển bền vững của thị trường tiền mã hoá.









Sau phát biểu của Trump về dự trữ chiến lược tiền mã hoá, cũng như ủng hộ của ông đối với BTC và ETH, thị trường tiền mã hoá đã tăng trưởng mạnh mẽ.





Theo CoinGecko, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hoá đạt $3.2 nghìn tỷ, đánh dấu mức tăng 5.2% trong 24 giờ qua. Dữ liệu MEXC cho thấy *URLS-BTC_USDT* đã tăng lên $94,999.99 trong thời gian ngắn, ghi nhận mức tăng 7.42% trong 24 giờ. Trong khi đó, *URLS-ETH_USDT* và *URLS-SOL_USDT* đã phục hồi mạnh mẽ sau những đợt giảm trước, trong khi *URLS-XRP_USDT* và *URLS-ADA_USDT* tăng vọt hơn 20% trong cùng kỳ.









Tuy nhiên, chỉ trong vòng một ngày, tâm lý thị trường đã thay đổi mạnh mẽ và thị trường tiền mã hoá đã giảm đột ngột chỉ sau một đêm. Sự thay đổi nhanh chóng từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm khiến nhiều người bất ngờ.





Theo dữ liệu của MEXC, *URLS-BTC_USDT* đã giảm xuống dưới 83,000 USDT trong thời gian ngắn, xóa sạch mức tăng sau khi Trump xác nhận. Có vẻ như những gì thúc đẩy thị trường tăng cũng có thể kéo thị trường xuống. Số phận của tiền mã hoá dường như chỉ phụ thuộc vào lời nói của Tổng thống.









Sự ủng hộ của Trump đối với tiền mã hoá và hội nghị tiền mã hoá sắp tới tại Nhà Trắng chắc chắn đã thúc đẩy chính sách và niềm tin thị trường vào ý tưởng về dự trữ chiến lược tiền mã hoá quốc gia. Tuy nhiên, thị trường vẫn lạc quan và thận trọng về các tuyên bố của Trump, đặc biệt khi xem xét đến việc ra mắt meme coin chính thức (*URLS-TRUMP_USDT*) trước lễ nhậm chức và phản ứng chậm chạp đối với các chính sách tiền mã hoá kể từ khi nhậm chức. Nhiều người trong ngành suy đoán Trump có nhiều khả năng sẽ ủng hộ *URLS-BTC_USDT* làm lựa chọn ưu tiên cho quỹ dự trữ. Tuy nhiên, việc hiện thực hoá đề xuất này, cho dù bằng cách thuyết phục Cục Dự trữ Liên bang hay thực hiện thông qua Bộ Tài chính, sẽ phải đối mặt với những trở ngại đáng kể và hạn chế về thời gian.





Việc triển khai dự trữ chiến lược tiền mã hoá đã gây ra nhiều tranh luận rộng rãi. Một mặt, sự hậu thuẫn của chính phủ có thể nâng cao độ tin cậy và khả năng áp dụng tiền mã hoá, thu hút nhiều nhà đầu tư và người dùng hơn vào thị trường. Mặt khác, biến động giá và các thách thức về quy định vẫn là mối quan tâm chính của các nhà hoạch định chính sách. Việc thiết kế một chiến lược dự trữ hợp lý với các biện pháp quản lý rủi ro phù hợp sẽ là một thách thức lớn để đảm bảo thị trường tiền mã hoá có thể phát triển bền vững.





Bất chấp những thách thức và bất ổn này, việc thành lập dự trữ chiến lược tiền mã hoá cũng mang lại những cơ hội lớn. Sự hỗ trợ của chính phủ không chỉ củng cố niềm tin và chấp nhận của công chúng, mà còn thúc đẩy đổi mới và mở rộng ứng dụng công nghệ blockchain, đặt nền tảng vững chắc cho sự tăng trưởng dài hạn của thị trường.





