Sự tập hợp của "CAT" - Một câu chuyện mới cho hệ sinh thái Bitcoin: Hôm nay bạn đã có CAT20 chưa?

Kể từ khi Fractal Bitcoin Mainnet ra mắt, các dự án hot đã bùng nổ như cơn sóng lớn. Sau sự xuất hiện đầy bất ngờ của FLUX, được coi là giao thức token đầu tiên trên Fractal, giao thức mới CAT đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng và cả thị trường.





"Hôm nay bạn đã có CAT20 chưa? (Have you CAT20-ed today?)" đã trở thành chủ đề nóng trong cộng đồng.





Theo các nguồn chính thức, CAT Protocol là một giao thức token mới trên nền tảng Bitcoin, dựa trên mô hình UTXO và được gọi là Covenant Attested Token (CAT). Giao thức này được thợ đào xác nhận và sử dụng hợp đồng thông minh để quản lý việc phát hành và chuyển nhượng token. CAT Protocol có các đặc điểm sau:





Không cần chỉ mục (No Indexer Required): Bộ quy tắc của token được đảm bảo bởi sự đồng thuận của Bitcoin. Dữ liệu và logic của token được lưu trữ hoàn toàn trên chuỗi và không phụ thuộc vào bất kỳ bên thứ ba nào ngoài chuỗi (Như các dịch vụ chỉ mục) để hoạt động. Token này thừa hưởng tính bảo mật Proof-of-work của Bitcoin gốc.

Modular: Token CAT có thể được tích hợp vào các hợp đồng thông minh khác để xây dựng những ứng dụng phi tập trung phức tạp hơn (Như AMM, lending, và staking). Điều này mang đến những block xây dựng mạnh mẽ và linh hoạt, mở rộng tiềm năng ứng dụng của Bitcoin.

Minting có thể lập trình (Programmable Minting): Các quy tắc minting token được thực thi bởi hợp đồng thông minh. Những giao dịch minting vượt quá giới hạn sẽ bị mạng từ chối ngay lập tức.

Tương tác chuỗi chéo: CAT Protocol cho phép kết nối tài sản giữa các blockchain một cách phi tập trung và an toàn, giúp các ứng dụng có thể hoạt động trên nhiều blockchain khác nhau.

Tương thích với SPV: Token CAT hỗ trợ xác minh thanh toán đơn giản (Simplified Payment Verification - SPV), cho phép các client nhẹ (Lightweight client) có thể tự kiểm chứng tính xác thực của token mà không cần dựa vào máy chủ trung tâm.





CAT Protocol hỗ trợ cả token có thể thay thế (Theo tiêu chuẩn CAT20) và token không thể thay thế (Theo tiêu chuẩn CAT721). Hiện tại, CAT721 vẫn chưa được triển khai.





Mặc dù CAT20 ban đầu rất thu hút sự chú ý và lan rộng trong cộng đồng người dùng, độ phổ biến không tăng mạnh ngay lập tức. Trước ngày 11/09, dự án vẫn được giao dịch dễ dàng ở mức 300-500 sats/vb. Bước ngoặt xảy ra vào lúc 22:00, 11/09/2023 (Giờ VN), khi UniSat cập nhật trình duyệt Fractal và thêm tab "CAT20". Điều này ngay lập tức kích hoạt hiệu ứng FOMO (Sợ bỏ lỡ) trên thị trường, khiến CAT20 bùng nổ và đồng thời đẩy giá $FB lên cao. Tính đến tối ngày 13/09, tiến độ của các token CAT thuộc giao thức CAT20 đã đạt 84.83%, được nắm giữ bởi 36,100 địa chỉ, cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ.





Bản cập nhật tưởng chừng như đơn giản này đã dấy lên nhiều suy đoán về các "thuyết âm mưu" trong cộng đồng. Nhiều người cho rằng UniSat có thể là nhà bảo trợ chính hoặc đội ngũ hỗ trợ đứng sau CAT20. Đồng thời, có một giả thuyết khác lan truyền rằng đội ngũ phát triển CAT Protocol có khả năng là sCrypt Official - Nhóm đã hoạt động sâu trong lĩnh vực OP_CAT từ lâu. Với kiến thức và kinh nghiệm sâu rộng về công nghệ OP_CAT, cộng đồng tin rằng đội ngũ sCrypt Official hoàn toàn có thể thiết kế một giao thức token toàn diện như vậy. Thêm vào đó, phong cách và chi tiết phông chữ trong tài liệu chính thức của CAT Protocol rất giống với phong cách của sCrypt Official, càng làm tăng thêm độ tin cậy cho giả thuyết này.









Bên cạnh CAT20 của CAT Protocol, hiện nay còn có hai giao thức token OP_CAT khác trong hệ sinh thái Bitcoin. Người sáng lập OPNET, Danny, cho biết CAT20 được hình thành vào tháng 8 và dự kiến sẽ được kích hoạt sau block 21,000 trên Fractal Mainnet. Trong khi đó, Udi Wertheimer - nhà đồng sáng lập Taproot Wizards và Quantum Cats, đã giới thiệu giao thức CATNIP, chỉ hỗ trợ Bitcoin Mainnet.





Ba giao thức token lớn dựa trên OP_CAT đã tạo nên một cuộc cạnh tranh ba bên.





Kể từ đầu năm, sự phát triển nhanh chóng và tăng trưởng giá trị đáng kể của hệ sinh thái Bitcoin đã dẫn đến sự trỗi dậy mạnh mẽ của các token Inscription trên Bitcoin, trở thành một thế lượng mới nổi. Điều này không chỉ kích hoạt hiệu ứng tài sản mạnh mẽ trong bối cảnh thị trường biến động, mà còn thu hút sự chú ý và thảo luận rộng rãi. Dù sự bùng nổ của các dự án Inscription đi kèm với những hoài nghi về logic giá trị, phản ứng sôi nổi từ thị trường đã không thể phủ nhận rằng nó đã mang lại luồng sinh khí mới cho cộng đồng Bitcoin, thúc đẩy sự đổi mới và phát triển trong hệ sinh thái này.





Đặc biệt, với sự bùng nổ bất ngờ của cơn sốt "Cuộc đua Cat (Cat competition)", nhiều người dù chưa hiểu sâu về ý nghĩa thực sự của "Inscribing" đã bị cuốn vào xu hướng mạnh mẽ này. Khi cơn sốt tiếp tục gia tăng, không thể tránh khỏi những lo ngại: Liệu xu hướng này có giống như nhiều trào lưu thoáng qua trước đây, nhanh chóng biến mất, sau đó để lại một quả bong bóng và sự im lặng?





Để đáp ứng nhu cầu của thị trường, MEXC đã ra mắt khu vực giao dịch dành riêng cho Inscription trên Bitcoin và giới thiệu mức phí giao dịch siêu thấp, nhằm mang đến cho người dùng trải nghiệm giao dịch thuận lợi và tiết kiệm hơn.









Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.



