<p> 1) Bạn thừa nhận và đồng ý rằng MEXC sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất và thiệt hại nào gây ra bởi bất kỳ trường hợp nào sau đây: </p><article><p> a) Mất lợi nhuận, mất dữ liệu, mất cơ hội, thiệt hại vô hình hoặc bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ sự kiện Bất khả kháng. </p><p> b) MEXC có cơ sở hợp lý để tin rằng Người theo dõi cụ thể và các giao dịch cụ thể có thể vi phạm luật hiện hành hoặc Thỏa thuận này hoặc các Văn bản pháp lý khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tiến hành các hoạt động giao dịch bị cấm (bao gồm, ngoài những điều khác, hành vi giao dịch thao túng hoặc lạm dụng), thông tin gian lận hoặc không chính xác đã được cung cấp trong quá trình mở tài khoản hoặc, bạn đã không hành động trung thực khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. </p><p> c) MEXC có cơ sở hợp lý để tin rằng hành vi của Người theo dõi trên Nền tảng bị nghi ngờ là bất hợp pháp hoặc không phù hợp, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thực hiện các hoạt động giao dịch bị cấm (bao gồm, ngoài những điều khác, thao túng hoặc hành vi giao dịch lạm dụng), thông tin gian lận hoặc không chính xác đã được cung cấp trong quá trình mở tài khoản hoặc bạn đã không hành động trung thực khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. </p><p> d) Tổn thất hoặc chi phí phát sinh do mua hoặc thu thập bất kỳ dữ liệu, thông tin hoặc giao dịch nào thông qua Dịch vụ. </p><p> e) Việc bạn hiểu sai hoặc hiểu sai về Dịch vụ, bất kỳ tổn thất một phần hoặc toàn bộ nào do sự tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp của bạn liên quan đến Dịch vụ và Thỏa thuận này. </p></article><p> 2) Bạn thừa nhận và đồng ý rằng có những rủi ro liên quan đến chức năng của Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở các hoạt động giao dịch tự động trong đó tài khoản của bạn có thể bắt đầu và kết thúc giao dịch mà không cần sự can thiệp thủ công của bạn . </p><p> 3) Bạn thừa nhận và đồng ý rằng MEXC không đảm bảo sự thành công của bất kỳ giao dịch được sao chép nào hoặc thực tế là giao dịch được sao chép sẽ được sao chép vào tài khoản của Người theo dõi. Giao dịch sao chép có thể không được sao chép thành công vì một số lý do, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc không đáp ứng số tiền giao dịch sao chép tối thiểu, không đáp ứng tỷ lệ ký quỹ bắt buộc, kích hoạt các biện pháp kiểm soát rủi ro và các trường hợp khác vi phạm hoặc theo quy định khác bởi, Thỏa thuận này và/hoặc Văn bản pháp lý. </p><p> 4) Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Dịch vụ có thể bị chậm trễ và bạn sẽ phải chịu tổn thất và/hoặc chi phí, và rằng Dịch vụ có thể không thành công. </p><p> 5) Dịch vụ quản lý đầu tư tùy thuộc vào quyết định của bạn. Vui lòng lưu ý rằng nếu bạn quyết định sử dụng Dịch vụ để sao chép các nhà giao dịch cụ thể và/hoặc tuân theo các chiến lược giao dịch cụ thể, thì bạn được coi là đã xem xét tình hình tài chính tổng thể của mình, bao gồm cả việc lập kế hoạch tài chính và bạn hiểu rằng việc sử dụng chức năng Dịch vụ là cực kỳ đầu cơ, và khoản lỗ bạn có thể phải chịu có thể lớn hơn Nhà giao dịch. Nhà giao dịch có thể thực hiện cả giao dịch có lời và thua lỗ. </p><p> 6) Các Dịch vụ được cung cấp ở đây chỉ để bạn tham khảo. Nếu bạn đưa ra quyết định đầu tư dựa trên thông tin được cung cấp trên Nền tảng hoặc thông tin có được thông qua Dịch vụ, bạn sẽ tự chịu rủi ro. </p><p> 7)Bạn phải nghiên cứu và đánh giá độc lập trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Bạn nên xác định một cách độc lập liệu khoản đầu tư, chiến lược hay bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào khác có đáp ứng nhu cầu của riêng bạn hay không dựa trên mục tiêu đầu tư cũng như điều kiện cá nhân và tài chính của bạn. </p><p> 8) Bạn phải tự chịu trách nhiệm về những tổn thất do việc tự động thực hiện các thao tác sử dụng chức năng Dịch vụ. </p><p> 9) Mọi thông tin trên Nền tảng đều nhằm mục đích cung cấp dịch vụ thông tin và động lực giao dịch cho Nhà giao dịch và Người theo dõi. Nền tảng này không cung cấp bất kỳ hình thức tư vấn đầu tư nào và không ngụ ý cung cấp thông tin hoặc chức năng đó dưới bất kỳ hình thức nào. Bạn sẽ tiến hành nghiên cứu độc lập và đưa ra quyết định đầu tư độc lập đối với thông tin được thu thập thông qua chức năng Nền tảng này hoặc Dịch vụ. </p><p> 10) Bạn đồng ý và chấp nhận rằng những lý do sau, nhưng không giới hạn, là những lý do có thể dẫn đến việc không thực hiện được Dịch vụ: </p><article><p> a)Số lượng Người theo dõi của Nhà giao dịch đã đạt đến giới hạn trên; </p><p> b)Thương nhân đã ngừng hoạt động; </p><p> c) Trạng thái hiện tại của bạn là Thương nhân; </p><p> d) Không có tài sản hoặc tiền trong tài khoản của bạn; và </p><p> e) Giới hạn lệnh của Nhà giao dịch đã đạt đến giới hạn trên. </p></article><p> Chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để giám sát hiệu suất của bất kỳ Nhà giao dịch nào trong chức năng Dịch vụ. Chúng tôi bảo lưu quyền tạm dừng, dừng hoặc chặn bất kỳ Nhà giao dịch nào bị sao chép theo chức năng Dịch vụ. </p><p> MEXC bảo lưu rõ ràng mọi quyền giải thích cuối cùng về Thỏa thuận này trong phạm vi luật pháp cho phép.</p>