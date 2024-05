ZERO Futures là gì?

ZERO Futures là hợp đồng pháp lý để mua hoặc bán ZERO vào một ngày trong tương lai.

ZERO Futures là một đại diện hợp đồng đặc biệt của tiền mã hoá ZERO hiện có và việc thanh toán thực tế của ZERO (hoặc cash) sẽ diễn ra trong tương lai - khi hợp đồng được thực hiện

ZERO Futures thường được sử dụng để phòng ngừa rủi ro trước những thay đổi về giá của chính ZERO . Mặt khác, chúng cho phép các nhà đầu tư dự đoán về xu hướng cơ bản của tài sản. Nói một cách đơn giản, bạn có thể mua (lệnh Long) ZERO Futures nếu bạn kỳ vọng giá tiền mã hoá sẽ tăng và khi bạn nghĩ rằng giá sẽ giảm, bạn sẽ mua vị thế Short (lệnh Short) để giảm tác động tổn thất.