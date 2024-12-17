Thử thách thời hoàng kim: Giveaway thỏi vàng & BTC
10,000,000 USDT
Số lượng người tham gia & phần thưởng
Người tham gia càng nhiều, tổng phần thưởng càng lớn!
Người dùng đã đăng ký
Tổng phần thưởng (USDT)
Người tham gia
Tổng phần thưởng đã mở khóa (USDT)
Hướng dẫn tham gia
Giao dịch Futures để nhận lượt rút thăm may mắn miễn phí
Thời gian sự kiện
Thời gian sự kiện:--
Thời gian rút thăm may mắn:--
Đủ điều kiện tham gia
Sau khi sự kiện bắt đầu, người dùng từ tất cả quốc gia/khu vực đều có thể đăng ký và tham gia.
Phần thưởng hàng ngày: Nhận lên đến 2,025 USDT
Nhận 1 phiếu cào cho mỗi -- USDT giao dịch hàng ngày, giới hạn tối đa -- phiếu cào mỗi ngày.
Tổng phần thưởng còn lại hôm nay (USDT)
Thông tin phần thưởng
Khu vực cào phiếu
Cào phiếu với 100% nhận thưởng
Bất ngờ hàng tuần: Nhận thưởng lên đến 5,000 USDT
Với mỗi -- USDT khối lượng giao dịch tích luỹ hàng tuần, bạn sẽ nhận được 1 lượt rút thăm may mắn, tối đa -- lượt mỗi tuần
Tổng phần thưởng còn lại tuần này (USDT)
100% nhận thưởng
Thông tin phần thưởng
Câu hỏi thường gặp
Hỏi: Làm sao để tham gia sự kiện này?
Hỏi: Tôi có thể tham gia các sự kiện khác cùng lúc không?
Hỏi: Tôi có cần hoàn thành xác minh KYC để tham gia không?
Hỏi: Futures nào được tính trong sự kiện?
Hỏi: Khối lượng giao dịch có được cập nhật theo thời gian thực không? Có chậm trễ không?
Hỏi: Khi nào phần thưởng sẽ được phân bổ? Phải mất bao lâu để nhận được?
Hỏi: Nếu tôi bỏ lỡ rút thăm trong một ngày, tôi có thể rút thăm sau không?
Quy tắc sự kiện
Người dùng phải nhấn vào nút đăng ký trên trang này để tham gia sự kiện, và phải ít nhất 17 tuổi mới đủ điều kiện nhận phần thưởng.
Chỉ tính khối lượng giao dịch Futures có phí >0 (không bao gồm stablecoin Futures như USDCUSDT). Tất cả số liệu thống kê giao dịch sẽ dựa trên múi giờ UTC+8.
Người dùng đăng ký sự kiện này sẽ không đủ điều kiện nhận phần thưởng của sự kiện M-Day trong cùng thời gian.
Người tham gia sẽ tự động nhận được mã dự thưởng tương ứng khi đạt khối lượng giao dịch theo yêu cầu. Mỗi mã dự thưởng tương ứng với một lượt rút thăm, có thể tích lũy và sử dụng bất kỳ lúc nào trong thời gian rút thăm. Tất cả phần thưởng sẽ được phân bổ cho người dùng hoàn thành trước trong thời gian có hạn.
Phần thưởng tiền thưởng Cào phiếu hàng ngày/Quay thưởng hàng tuần sẽ được phân bổ ngay sau khi trúng, chậm nhất là 24 giờ. Phần thưởng tiền thưởng có hiệu lực trong 7 ngày. Vui lòng đọc kỹ quy tắc sử dụng trước khi dùng. Xem chi tiết tại đây.
Phần thưởng bằng hiện vật sẽ được quy đổi thành airdrop USDT tương đương dựa trên giá chính thức. Nếu sự kiện bị trì hoãn, hủy bỏ, hoãn lại hoặc vì bất kỳ lý do nào khác, MEXC toàn quyền điều chỉnh và phân bổ các phần thưởng thay thế có giá trị tương đương hoặc lớn hơn cho người chiến thắng.
Sự kiện này không liên kết, được hỗ trợ hoặc liên quan đến bất kỳ thương hiệu hoặc công ty bên thứ ba nào được đề cập. Mọi tham chiếu đến sản phẩm hoặc nhãn hiệu chỉ nhằm mục đích mô tả và không ngụ ý bất kỳ quan hệ đối tác hoặc hợp tác nào.
MEXC sẽ sử dụng 5 chữ số cuối của giá trị block hash Bitcoin đầu tiên được tạo sau 19:00:00 (Giờ VN) vào ngày sự kiện kết thúc, 04/07/2025, làm số trúng thưởng cho phần thưởng lớn đặc biệt. Chi tiết xem tại Blockchain.com.
Phần thưởng lớn đặc biệt, trị giá hơn 10,000 USDT, chỉ dành cho những người dùng đã hoàn thành xác minh KYC nâng cao. Nếu người chiến thắng không hoàn thành xác minh trong vòng 7 ngày, phần thưởng sẽ bị thu hồi và sẽ được chuyển cho người dùng đủ điều kiện tiếp theo. Nếu tất cả người dùng đủ điều kiện đã nhận được phần thưởng của mình, bất kỳ phần thưởng nào còn lại sẽ được phân bổ dưới dạng phần thưởng tham gia cho những người dùng khác dựa trên số lượng mã dự thưởng đang nắm giữ.
Người dùng trúng phần thưởng lớn đặc biệt trị giá hơn 10,000 USDT phải hoàn thành xác minh KYC nâng cao và liên hệ @Rum_MEXC_AffiliateBDM hoặc @Cody_MEXC_AffiliateBDM qua Telegram để nhận phần thưởng. Đối với phần thưởng thỏi vàng, người chiến thắng phải tham gia lễ trao giải và các buổi chụp ảnh, phỏng vấn và các hoạt động quảng bá khác trên mạng xã hội tại quốc gia/khu vực được chỉ định chính thức (chi phí đi lại được sàn hoàn trả theo tiêu chuẩn nhất định) để nhận được toàn bộ phần thưởng airdrop 350,000 USDT. Nếu người chiến thắng không muốn tham gia các hoạt động quảng bá, thì vẫn cần chia sẻ trên mạng xã hội và duy trì bài đăng trong ít nhất 30 ngày, và phần thưởng thỏi vàng sẽ được điều chỉnh thành phần thưởng airdrop trị giá 175,000 USDT. Các chi tiết cụ thể về lễ trao giải và thông tin thanh toán được thông báo riêng cho người chiến thắng.
Hoạt động quảng bá trên mạng xã hội bao gồm nhưng không giới hạn:
Tham gia phỏng vấn truyền thông: Chia sẻ những trải nghiệm cá nhân liên quan đến sự kiện, bao gồm kinh nghiệm giao dịch, kinh nghiệm rút thăm trúng thưởng, v.v.
Đăng ảnh hoặc video về phần thưởng: Đăng ảnh hoặc video cá nhân có nội dung về phần thưởng.
Đăng bài viết quảng bá: Viết bài viết quảng bá chi tiết, bao gồm thông tin chi tiết về sự kiện, chia sẻ khi chiến thắng, hình ảnh phần thưởng, v.v. và đăng trên các mạng xã hội thường dùng, đồng thời sử dụng hashtag và chủ đề được chỉ định (ví dụ: "#ThỏiVàngMEXC").
Đăng lại nội dung quảng bá chính thức: Chia sẻ thông tin sự kiện chính thức và thông báo người chiến thắng do MEXC công bố.
MEXC cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Tất cả dữ liệu cá nhân chỉ được sử dụng cho mục đích tổ chức và thực hiện sự kiện và sẽ không được tiết lộ cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của người dùng.
Tất cả người dùng tham gia phải tuân thủ nghiêm ngặt Điều khoản dịch vụ MEXC. MEXC toàn quyền hủy tư cách tham gia của bất kỳ người dùng nào có hành vi gian lận hoặc lạm dụng trong sự kiện, bao gồm đăng ký nhiều tài khoản để nhận thêm tiền thưởng và các hành vi vi phạm pháp luật, gian lận hoặc gây hại khác.
MEXC toàn quyền giải thích cuối cùng cho sự kiện này. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ bộ phận CSKH.
Sau khi sự kiện bắt đầu, người dùng từ tất cả quốc gia/khu vực đều có thể đăng ký và tham gia.
Mã dự thưởng sẽ được đối chiếu với số trúng thưởng bắt đầu từ chữ số cuối cùng. Người dùng có nhiều chữ số trùng khớp liên tiếp nhất sẽ nhận được phần thưởng lớn là thỏi vàng 100 oz. Một người dùng có thể nhận được nhiều phần thưởng tùy thuộc vào số lượng chữ số trùng khớp trong mã vé.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Tài khoản của nhà tạo lập thị trường và tài khoản phụ của tổ chức không thể tham gia sự kiện này.
Người tham gia bị phát hiện có hành vi gian lận như giao dịch ảo, thao túng thị trường, sử dụng nhiều tài khoản và tự giao dịch sẽ bị loại.
Người tham gia bị phát hiện có chiến lược giao dịch giống hệt nhau sẽ bị loại.
Người tham gia bị phát hiện đặt và hủy lệnh tần suất cao mỗi phút sẽ bị loại.
Nếu nhiều tài khoản bị phát hiện đăng ký theo cùng một địa chỉ IP, người dùng liên quan đến các tài khoản này sẽ bị loại.
MEXC toàn quyền giải thích cuối cùng về các quy tắc sự kiện bao gồm, nhưng không giới hạn, thông tin được đề cập ở trên liên quan đến giao dịch, tài sản và rủi ro của các hành vi đội nhóm.