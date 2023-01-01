Quy tắc sự kiện

1. Sự kiện này dành riêng cho người dùng được mời thông qua email sự kiện chính thức hoặc các thông báo khác từ MEXC.

2. Khoản nạp ròng vào tài khoản Futures phải đáp ứng các điều kiện của sự kiện ít nhất hai ngày. Số tiền nạp hợp lệ vào tài khoản Futures = Số tiền nạp vào trong thời gian sự kiện - Số tiền rút ra trong thời gian sự kiện.

3. Hoàn thành khối lượng giao dịch Futures theo yêu cầu trong một ngày được xem là check-in thành công. Sau khi hoàn thành check-in trong một ngày, bạn có thể cập nhật lịch sử check-in vào ngày hôm sau và tiếp tục check-in. Các bản cập nhật sẽ được làm mới theo múi giờ UTC+8. Check-in liên tục trong nhiều ngày sẽ được cộng dồn số ngày check-in liên tiếp. Phần thưởng sẽ được phân bổ dựa trên số ngày check-in liên tiếp cao nhất tích lũy trong thời gian sự kiện và không thể cộng dồn.

4. Phần thưởng khuyến khích sẽ được tính dựa trên khối lượng giao dịch Futures có phí >0 trong thời gian sự kiện. Không giới hạn cặp giao dịch và phần thưởng sẽ được phân bổ theo cấp cao nhất mà bạn đủ điều kiện nhận.

5. Phần thưởng sự kiện sẽ được phân bổ dưới dạng tiền thưởng vào tài khoản Futures trong vòng 3 ngày làm việc sau khi kết thúc sự kiện. Tiền thưởng có thời hạn hiệu lực là 7 ngày.

6. MEXC toàn quyền loại những người tham gia có hành vi không trung thực hoặc lạm dụng trong thời gian sự kiện. Các hành vi này bao gồm đăng ký tài khoản hàng loạt để nhận thêm tiền thưởng và bất kỳ hành vi khác liên quan đến các mục đích bất hợp pháp, lừa đảo hoặc có hại, như gian lận hoặc spam khối lượng giao dịch lớn.

7. MEXC toàn quyền sửa đổi sự kiện hoặc các quy tắc sự kiện bất cứ lúc nào. Không có thông báo phát hành nếu có bất cứ điều chỉnh nào.

8. MEXC toàn quyền giải thích cuối cùng cho sự kiện này. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ bộ phận CSKH.