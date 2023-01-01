Điều khoản và điều kiện

1. Người dùng phải đăng ký sự kiện để đủ điều kiện nhận phần thưởng.

2. Chỉ tính các khoản nạp trên chuỗi, fiat và P2P.

3. Chỉ tính khối lượng giao dịch Futures có phí >0 (Không bao gồm stablecoin Futures như USDC/USDT). Tất cả số liệu thống kê giao dịch sẽ dựa trên múi giờ UTC+8.

4. Tài khoản phụ, nhà tạo lập thị trường và tài khoản tổ chức không đủ điều kiện tham gia.

5. Phần thưởng sẽ được xét duyệt và phân bổ trong vòng 10 ngày làm việc sau khi sự kiện kết thúc. Đối với phần thưởng hiện vật, bộ phận CSKH sẽ liên hệ trực tiếp với người chiến thắng để sắp xếp trao thưởng.

6. Vui lòng tham khảo Hướng dẫn về tiền thưởng Futures trước khi sử dụng tiền thưởng.

7. Người tham gia phải tuân thủ nghiêm ngặt các điều khoản dịch vụ. MEXC toàn quyền hủy tư cách của người dùng bị nghi ngờ giao dịch ảo, đăng ký tài khoản số lượng lớn, tự giao dịch hoặc thao túng thị trường trong thời gian sự kiện.

8. MEXC toàn quyền sửa đổi các điều khoản của sự kiện này mà không cần thông báo trước.

9. MEXC toàn quyền giải thích cuối cùng cho sự kiện này. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ bộ phận CSKH.