Ví dụ 1: Khối lượng giao dịch Futures của Mask trong một ngày sự kiện là 80,000,000 USDT và đứng đầu về khối lượng giao dịch của ngày đó. Giả sử tổng phần thưởng được mở khóa là 1,000,000 USDT và số ngày giao dịch của sự kiện là 14 ngày, phần thưởng sự kiện mà anh ấy sẽ nhận được là: Tổng phần thưởng 1,000,000 * 25% / 14 ngày * 15% * 2 = 5,357 USDT.<br/>Ví dụ 2: Khối lượng giao dịch Futures của Mask trong một ngày sự kiện là 25,000,000 USDT và đứng đầu về khối lượng giao dịch của ngày đó. Giả sử anh ấy không đáp ứng yêu cầu khối lượng giao dịch tối thiểu 40,000,000 USDT cho giải nhất, nhưng đáp ứng yêu cầu khối lượng giao dịch tối thiểu 25,000,000 USDT cho giải ba, anh ấy sẽ nhận được giải ba.
Câu hỏi thường gặp
Quy tắc sự kiện
1. Vị thế airdrop này chỉ dành cho người dùng đặc biệt được MEXC chính thức mời.
2. Mỗi người dùng chỉ có thể nhận vị thế airdrop miễn phí một lần. Các nhà môi giới, người dùng tổ chức và tài khoản phụ không đủ điều kiện tham gia sự kiện này.
3. Tất cả người tham gia phải tuân thủ nghiêm ngặt các điều khoản dịch vụ của MEXC. MEXC toàn quyền loại những người tham gia có hành vi gian lận hoặc lạm dụng trong thời gian sự kiện.
4. MEXC toàn quyền sửa đổi các điều khoản của sự kiện này mà không cần thông báo trước.