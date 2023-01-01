Tại sao chọn MEXC Futures?
Nhiều token hot nhất thị trường
Chúng tôi có tốc độ niêm yết nhanh nhất, nhiều loại token Futures hot nhất và đòn bẩy có thể điều chỉnh lên đến 200x.
Số 1 về thanh khoản thị trường
Hơn 90% cặp giao dịch có thanh khoản hàng đầu, giao dịch liền mạch trong điều kiện thị trường biến động và giảm khả năng bị thanh lý.
Phí giao dịch thấp nhất thị trường
Tận hưởng phí Futures thấp nhất thị trường: 0.000% Maker và 0.000% Taker
1. Vị thế airdrop này chỉ dành cho người dùng đặc biệt được MEXC chính thức mời.
2. Mỗi người dùng chỉ có thể nhận vị thế airdrop miễn phí một lần. Các nhà môi giới, người dùng tổ chức và tài khoản phụ không đủ điều kiện tham gia sự kiện này.
3. Tất cả người tham gia phải tuân thủ nghiêm ngặt các điều khoản dịch vụ của MEXC. MEXC toàn quyền loại những người tham gia có hành vi gian lận hoặc lạm dụng trong thời gian sự kiện.
4. MEXC toàn quyền sửa đổi các điều khoản của sự kiện này mà không cần thông báo trước.