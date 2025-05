VALOR

SMART VALOR AG is a Swiss company, founded in Zug in April 2017. It is the first decentralized global marketplace for tokenized alternative investments.The mission of the company is to give access to digital assets to people around the world in an easy, secure and compliant way. The company utilizes blockchain technology to democratize access to wealth.

Tên tokenVALOR

Xếp hạngNo.2723

Vốn hóa thị trường$0.00

Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn$0.00

Thị phần%

Khối lượng giao dịch/Vốn hóa thị trường (24 giờ)0.00%

Nguồn cung lưu hành50,297,124

Nguồn cung tối đa100,000,000

Tổng cung75,000,000

Tỷ lệ lưu hành0.5029%

Ngày phát hành--

Giá tài sản được phát hành lần đầu tiên--

Giá cao nhất10.549191434,2019-04-20

Giá thấp nhất0.00144212392402856,2025-05-15

Blockchain công khaiETH

