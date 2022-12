OrtJob là một nền tảng blockchain mới được cung cấp bởi DeFi và DAO tự quản được tạo ra để hiện thực hóa hai ước mơ này vì nó cung cấp các công việc tự do dựa trên một công nghệ an toàn, phi tập trung. Những người làm nghề tự do sẽ có rất nhiều lựa chọn công việc cũng như phương thức thanh toán để lựa chọn. Nó cho phép người dùng minh bạch vì họ có thể xem các đánh giá và mô tả chi tiết về nhà tuyển dụng và người làm việc tự do. Lợi ích lớn nhất của nền tảng này là NO COMMISSION, có nghĩa là người dùng sẽ không bị bỏ ra bất kỳ khoản tiền nào.