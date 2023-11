ZERO loại bỏ các động cơ có vấn đề trong việc sử dụng nền tảng internet và mạng xã hội hiện nay, vốn được thiết kế để thu hút sự chú ý và lựa chọn của con người thông qua các thuật toán quảng cáo, trò chơi và không rõ ràng. ZERO khẳng định đó là biểu hiện các vấn đề cơ cấu sâu sắc hơn ở cấp độ trách nhiệm và quy tắc ủy thác của công ty. Cụ thể là sự khuyến khích và sự bất cân xứng về thông tin do cấu trúc pháp lý và kiến ​​trúc cloud thuần túy của công ty gây ra, cũng như hành vi trục lợi được tạo ra do trao đổi sự chú ý của con người. Điều cần thiết là một cấu trúc minh bạch cho phép các thành viên giữ quyền kiểm soát dữ liệu, quyền riêng tư cá nhân và trải nghiệm trực tuyến của họ, đồng thời chia sẻ lựa chọn (quản trị nền tảng) và lợi ích kinh tế phát sinh từ sự tham gia của cá nhân và tập thể.