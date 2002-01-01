MEMECOIN

Một meme token thuần túy trên nền tảng Bonk, tập trung vào văn hóa meme với logic siêu đơn giản và không có khái niệm phức tạp - bản chất cốt lõi chính là meme coin.

Tên tokenMEMECOIN

Xếp hạngNo.

Vốn hóa thị trường$0.00

Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn$0.00

Thị phần%

Khối lượng giao dịch/Vốn hóa thị trường (24 giờ)0

Nguồn cung lưu hành--

Nguồn cung tối đa0

Tỷ lệ lưu hành%

Ngày phát hành--

Giá tài sản được phát hành lần đầu tiên--

Giá cao nhất,

Giá thấp nhất,

Blockchain công khaiSOL

Giới thiệuMột meme token thuần túy trên nền tảng Bonk, tập trung vào văn hóa meme với logic siêu đơn giản và không có khái niệm phức tạp - bản chất cốt lõi chính là meme coin.

Lĩnh vực

Truyền thông xã hội

etfindex:mc_etfindex_sourceTuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu được cung cấp bởi và không được xem là lời khuyên đầu tư.