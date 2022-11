MEAN

"MeanFi là ứng dụng ngân hàng web3 tự lưu ký, không được phép & không tin cậy được cung cấp bởi Mean Protocol và hỗ trợ quy trình làm việc ngân hàng đầu tư và ngân hàng bán lẻ hàng ngày cho mọi người và doanh nghiệp trên khắp thế giới. MeanFi vừa là một ứng dụng web3 sản xuất vừa là một triển khai tham chiếu của các hợp đồng thông minh Mean Protocol mà các nhà phát triển có thể sử dụng làm điểm khởi đầu để xây dựng các ứng dụng tận dụng Mean Protocol."