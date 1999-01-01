GVNR

GVNR kích hoạt thanh khoản nhàn rỗi bằng cách đưa Bitcoin vào DeFi một cách an toàn. Người dùng có thể thế chấp $BTC gốc mà không cần đánh đổi niềm tin hay chịu thuế thông qua việc wrap hoặc bridge, giải phóng tiềm năng của Bitcoin như một động lực mạnh mẽ cho đổi mới đa chuỗi.

Tên tokenGVNR

Xếp hạngNo.

Vốn hóa thị trường$0.00

Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn$0.00

Thị phần%

Khối lượng giao dịch/Vốn hóa thị trường (24 giờ)0

Nguồn cung lưu hành7,200,000

Nguồn cung tối đa0

Tổng cung20,000,000

Tỷ lệ lưu hành%

Ngày phát hành--

Giá tài sản được phát hành lần đầu tiên--

Giá cao nhất,

Giá thấp nhất,

Blockchain công khaiETH

Lĩnh vực

Truyền thông xã hội

