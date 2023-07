Farmsent là một nền tảng blockchain kết nối nông dân với người mua, thúc đẩy an ninh lương thực và ưu tiên cho nông dân nhỏ lẻ. Thị trường phi tập trung ghi lại từng bước của quy trình, đảm bảo giao dịch an toàn và cải thiện tính minh bạch và an toàn thực phẩm. Nông dân có quyền truy cập vào một thị trường phi tập trung, nơi họ có thể bán sản phẩm của mình cho các nhà bán buôn. Farmsent chăm sóc chuỗi cung ứng, đảm bảo chất lượng, thanh toán, v.v. — cho phép nông dân tập trung vào việc họ làm tốt nhất: trồng trọt.