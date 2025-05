1DOLLAR

1dollar is a meme coin on the Solana chain.

Tên token1DOLLAR

Xếp hạngNo.1152

Vốn hóa thị trường$0.00

Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn$0.00

Thị phần%

Khối lượng giao dịch/Vốn hóa thị trường (24 giờ)0.42%

Nguồn cung lưu hành999,779,857.602011

Nguồn cung tối đa999,898,368.36

Tổng cung999,779,857.602011

Tỷ lệ lưu hành0.9998%

Ngày phát hành--

Giá tài sản được phát hành lần đầu tiên--

Giá cao nhất0.08667808675621878,2025-01-19

Giá thấp nhất0.001299262449499681,2025-01-13

Blockchain công khaiSOL

Lĩnh vực

Truyền thông xã hội

