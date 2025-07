Thỏa thuận dịch vụ MEXC DEX+

C) Bạn có thể liên kết ví kỹ thuật số cá nhân để sử dụng các dịch vụ MEXC DEX+. Trong trường hợp này, khóa riêng tư và cụm từ khôi phục được tạo và lưu trữ hoàn toàn do bạn chịu trách nhiệm. MEXC cũng như bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba nào được ủy quyền đều không có quyền truy cập vào ví của bạn. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho mọi giao dịch liên quan đến ví, bất kể bạn có chấp thuận hoặc ủy quyền hay không. Bạn chịu toàn bộ trách nhiệm đối với mọi rủi ro phát sinh từ các giao dịch này.

B) Ví kỹ thuật số có thể có nhiều đặc điểm phi tập trung của công nghệ blockchain. Các dịch vụ phi tập trung này khác với các tổ chức tài chính ngân hàng. Bạn hiểu và chấp nhận rằng MEXC không chịu trách nhiệm lưu trữ khóa riêng và cụm từ hạt giống của bạn. Khóa riêng và cụm từ ghi nhớ của bạn do nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba đã được ủy quyền hợp lệ quản lý. Bạn cũng đồng ý và hiểu rằng bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật và an toàn cho tài khoản và mật khẩu MEXC và chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động được thực hiện trong tài khoản MEXC của mình (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tiết lộ thông tin, phát hành thông tin, nhấn trực tuyến để đồng ý hoặc gửi các thỏa thuận quy tắc khác nhau, gia hạn trực tuyến các thỏa thuận hoặc dịch vụ mua hàng, v.v.). Bạn chịu toàn bộ trách nhiệm cho mọi hành động và tuyên bố được thực hiện bằng tài khoản và mật khẩu của mình

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

A) Các Dịch vụ cho phép giao dịch các công cụ tài chính cực kỳ phức tạp và biến động, và việc giao dịch trên các công cụ này có thể khiến bạn phải đối mặt với một số rủi ro, bao gồm nhưng không giới hạn ở rủi ro an ninh mạng và rủi ro thua lỗ, và chúng tôi khuyên bạn nên tự nhận thức về các rủi ro liên quan. Bằng cách sử dụng các Dịch vụ, bạn được xem là đã tự nhận thức về các rủi ro liên quan.

B) Bạn hiểu và đồng ý rằng khi bạn đổi hoặc truy cập tài sản kỹ thuật số của mình, thời gian thực tế để bạn nhận được tài sản kỹ thuật số vào ví kỹ thuật số có thể thay đổi và tài sản kỹ thuật số được nhận và hiển thị trên ví kỹ thuật số của bạn sẽ là cuối cùng. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào do hậu quả của các điều đã nêu ở trên.

C) Bạn đồng ý sẽ chịu mọi tổn thất phát sinh do lỗi của chính bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở: không tuân thủ theo thao tác nhắc nhở giao dịch, không thực hiện giao dịch kịp thời thông qua Dịch vụ của chúng tôi, quên hoặc rò rỉ cài đặt bảo mật tài khoản, mật khẩu bị bẻ khóa, máy tính của bạn bị người khác xâm nhập hoặc hack và/hoặc nhập sai địa chỉ để chuyển hoặc nhận tài sản kỹ thuật số.

D) Khi sử dụng dịch vụ thông qua việc liên kết ví không do MEXC hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba được ủy quyền quản lý, bạn hiểu và đồng ý sẽ chịu mọi rủi ro và trách nhiệm pháp lý xảy ra từ bất kỳ giao dịch nào phát sinh từ hoặc liên quan đến ví. MEXC hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba được ủy quyền sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc giao dịch trái phép nào phát sinh từ việc này.

E) Bạn hiểu và đồng ý rằng khi sử dụng Dịch vụ, bạn có thể truy cập và sử dụng blockchain của bên thứ ba. MEXC sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ và tất cả các tổn thất do bạn sử dụng hoặc truy cập vào blockchain của bên thứ ba. MEXC sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào phát sinh do lỗ hổng hợp đồng, sự cố hack, đình chỉ, ngừng hoạt động hoặc chấm dứt kinh doanh, phá sản, đình chỉ bất thường, hoặc chấm dứt hoạt động blockchain của bên thứ ba hoặc các rủi ro tiềm ẩn khác. Hơn nữa, bạn đồng ý chịu bất kỳ và tất cả các tổn thất mà bạn có thể phải chịu do các rủi ro đã nêu ở trên. Nếu bạn phải chịu bất kỳ tổn thất nào do các rủi ro đã nêu ở trên, bạn hiểu và đồng ý rằng bất kỳ tài sản kỹ thuật số nào có thể được lưu trữ trong ví kỹ thuật số của bạn có thể bị mất vĩnh viễn.

F) Dịch vụ có thể chứa các liên kết hoặc tính năng truy cập hoặc sử dụng các trang web của bên thứ ba ("trang web bên thứ ba") và các ứng dụng ("ứng dụng bên thứ ba"), hoặc hiển thị, bao gồm hoặc cung cấp nội dung, dữ liệu, thông tin, dịch vụ, ứng dụng hoặc tài liệu từ bên thứ ba ("tài liệu bên thứ ba"). Bất kỳ liên kết nào của trang web bên thứ ba có trong dịch vụ, không có nghĩa là MEXC xác nhận bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin và tuyên bố miễn trừ trách nhiệm nào được cung cấp bởi bên thứ ba và MEXC không đảm bảo tính chính xác của thông tin có trong trang. Khi bạn nhấn vào liên kết hoặc truy cập và sử dụng trang web bên thứ ba hoặc ứng dụng bên thứ ba, dù hệ thống có thể không cảnh báo bạn đã rời khỏi dịch vụ của MEXC, bạn phải tuân theo điều khoản và điều kiện (bao gồm chính sách bảo mật/thông báo) của trang web hoặc trang đích khác. Các trang web bên thứ ba, ứng dụng bên thứ ba và tài liệu bên thứ ba này không thuộc quyền kiểm soát của MEXC và có thể là các ứng dụng "mở" mà bạn không có quyền khiếu nại hoặc truy cứu trách nhiệm. MEXC không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ trang web bên thứ ba, ứng dụng bên thứ ba và tài liệu bên thứ ba nào. MEXC cung cấp liên kết đến các trang web bên thứ ba và ứng dụng bên thứ ba này nhằm mục đích thuận tiện và không thực hiện xét duyệt, chấp thuận, giám sát, xác nhận, đảm bảo hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến trang web bên thứ ba hoặc ứng dụng bên thứ ba, hoặc sản phẩm hoặc dịch vụ bên thứ ba hoặc tài liệu bên thứ ba liên quan. Bạn sử dụng tất cả các liên kết trong trang web bên thứ ba, ứng dụng bên thứ ba và tài liệu bên thứ ba theo rủi ro cá nhân. MEXC không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ bên thứ ba trên trang web bên thứ ba và ứng dụng bên thứ ba. MEXC và mỗi trang web bên thứ ba cũng như ứng dụng bên thứ ba là những pháp nhân độc lập. Thỏa thuận này sẽ không cấu thành bất kỳ hình thức đại diện, đối tác hoặc liên kết nào giữa các bên. MEXC và mỗi trang web bên thứ ba, ứng dụng bên thứ ba sẽ chịu trách nhiệm về các khiếu nại, nghĩa vụ tài chính cũng như tranh chấp phát sinh từ việc thực hiện hợp đồng và thỏa thuận tương ứng.

G) Sự cố blockchain của bên thứ ba. Bạn hiểu và đồng ý rằng nếu MEXC hoặc bất kỳ blockchain của bên thứ ba nào không thể hoạt động bình thường hoặc Dịch vụ bị gián đoạn do các điều kiện sau và bạn không thể sử dụng Dịch vụ hoặc không thể thực hiện lệnh hoặc thực hiện các hoạt động hoặc giao dịch liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn ở lỗi, chậm trễ, gián đoạn, hệ thống không phản hồi, phản hồi hệ thống bị chậm trễ hoặc bất kỳ trường hợp bất thường và/hoặc bất ngờ nào khác, MEXC sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào. Các trường hợp này bao gồm nhưng không giới hạn ở:

Blockchain của bên thứ ba tạm ngừng, ngừng hoạt động và/hoặc chấm dứt hoạt động kinh doanh, đóng cửa và/hoặc tạm ngừng hoặc chấm dứt bất thường các Dịch vụ;

Tạm dừng dịch vụ do bảo trì theo thông báo của MEXC hoặc blockchain của bên thứ ba;

Hệ thống không truyền được dữ liệu;

Sự kiện bất khả kháng dẫn đến việc tạm dừng blockchain của bên thứ ba;

Sự gián đoạn hoặc chậm trễ dịch vụ của blockchain của bên thứ ba phát sinh do tin tặc, vi-rút máy tính, điều chỉnh hoặc lỗi kỹ thuật, nâng cấp trang web, sự cố ngân hàng, đóng cửa tạm thời phát sinh do quy định của pháp luật hoặc Chính phủ; v.v.;

Sự gián đoạn hoặc chậm trễ dịch vụ của blockchain của bên thứ ba do hệ thống máy tính của bên thứ ba bị hỏng, lỗi hoặc không thể hoạt động bình thường;

Tổn thất phát sinh từ các vấn đề kỹ thuật không thể dự đoán hoặc giải quyết được bằng công nghệ hiện có trong ngành;

Những tổn thất mà bạn hoặc bên thứ ba khác phải chịu phát sinh do lỗi hoặc sự chậm trễ của bên thứ ba;

Những tổn thất mà bạn hoặc bên thứ ba khác phải chịu phát sinh do thay đổi luật pháp, quy định và/hoặc lệnh của Chính phủ;

Những tổn thất mà bạn hoặc bên thứ ba khác phải chịu phát sinh từ các sự kiện bất khả kháng do các trường hợp khách quan không lường trước được, không thể tránh khỏi và/hoặc không thể giải quyết được.

Bạn hiểu và đồng ý rằng những lý do nêu trên có thể dẫn đến các giao dịch bất thường, biến động giá, biến động thị trường, gián đoạn thị trường và các trường hợp bất thường khác có thể xảy ra. Bạn cũng hiểu rằng tuyên bố rủi ro tại đây không phải và không thể toàn diện hoặc đầy đủ. MEXC có thể từ chối thực hiện các lệnh của bạn dựa trên các trường hợp thực tế. Hơn nữa, bạn hiểu và đồng ý rằng MEXC sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản lỗ nào phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ trường hợp nào nêu trên.

Nhắc nhở quan trọng: Khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn được xem là đã đồng ý tự quản lý các rủi ro tiềm ẩn, đánh giá giá trị và rủi ro khi đầu tư vào tài sản kỹ thuật số và chịu rủi ro tài chính có thể xảy ra khi mất tất cả các khoản đầu tư. Bạn được xem là đã đồng ý cân nhắc đến các điều kiện tài chính và khả năng chịu rủi ro của riêng mình trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch ký quỹ nào và bạn nhận thức rõ ràng các rủi ro khi đầu tư vào tài sản kỹ thuật số. Bạn hiểu rằng bạn có thể nhận được lợi nhuận hoặc chịu tổn thất khi tham gia giao dịch ký quỹ vào Tài sản kỹ thuật số. Nhắc nhở rủi ro trong Thỏa thuận này không liệt kê tất cả các rủi ro liên quan đến giao dịch ký quỹ của tài sản kỹ thuật số. Vì vậy, bạn cần hiểu rõ điều này và vui lòng lưu ý khoản đầu tư này có thể liên quan đến rủi ro cao và nên đầu tư thận trọng.